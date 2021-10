29 nouvelles de la technologie pour commencer la matinée informés des dernières | La technologie

Ceci est le résumé de jeudi sur ComputerHoy.com. Une trentaine de faits divers mis en avant dans les manchettes, qui ont eu lieu au cours des dernières 24 heures.

Google, sur les traces d’Apple : il entendrait aussi mettre à jour vos mobiles Pixel pendant 4 ans au lieu de 2, et 5 ans de mises à jour de sécurité.

Une analyse a trouvé des preuves que Android continue de suivre les utilisateurs même si vous désactivez toutes les options de suivi.

Windows 10 Déjà vu : sorties un nouveau patch Windows 11 … et cela gâche encore plus les performances des processeurs AMD Ryzen.

Actualités technologiques

Google veut suivre les traces d’Apple et offrirait jusqu’à quatre ans de mises à jour sur ses nouveaux Pixels. Lire les nouvelles

Clés de sécurité USB gratuites : c’est ainsi que Google veut empêcher le piratage de 10 000 comptes à haut risque. Lire les nouvelles

La sauvegarde WhatsApp pourrait être incluse dans le stockage limité de Google Drive. Lire les nouvelles

Android continuerait à espionner les utilisateurs même lorsque toutes les options de suivi sont désactivées. Lire les nouvelles

Téléphones portables

Black Shark 4S et Black Shark 4S Pro, les nouveaux terminaux de jeux Xiaomi aussi. Lire les nouvelles

Instax Link Wide, l’imprimante pour smartphone de Fujifilm, arrive sur le marché. Lire les nouvelles

Guide pour comprendre toutes les gammes mobiles Samsung en 2021. Consultez la liste

L’iPhone 13 n’est pas non plus épargné par la crise des puces et Apple en fabrique 11% de moins. Lire les nouvelles

Ordinateurs et tablettes

Les mises à jour de Windows 11 sont jusqu’à 40 % plus petites que Windows 10. Lire les nouvelles

Les nouveaux produits Acer, renouvellement complet de la gamme chez next @acer. Lire les nouvelles

Mode de vie

Apple pourrait ajouter jusqu’à trois nouvelles fonctionnalités de santé à ses nouveaux AirPod. Lire les nouvelles

Le Realme 4K Smart Google TV Stick vise à détrôner le Chromecast avec Google TV. Lire les nouvelles

Loisirs et jeux

Les HTC Vive Flow, les nouvelles lunettes de réalité virtuelle de HTC, sont filtrées. Lire les nouvelles

Le dernier correctif de Windows 11 aggrave encore les performances de jeu. Lire les nouvelles

Si vous venez d’acheter une PS5, désactivez ces 5 paramètres par défaut qui aggravent l’expérience. Lire les nouvelles

Ikea s’associe à ROG et lance sa première gamme de produits de jeu spectaculaires. Lire les nouvelles

The Squid Game parvient à être sacré la série la plus réussie de l’histoire de Netflix. Lire les nouvelles

Moteur

C’est ainsi que Ford envisage de supprimer les charges défectueuses dans les voitures électriques. Lire les nouvelles

Tout ce dont vous avez besoin pour entretenir une voiture hybride. Lire les nouvelles

Cette Aston Martin DB6 est entièrement électrique et coûte un million de dollars. Lire les nouvelles

Comment fonctionne l’éthylotest anti-démarrage DGT et qui doit l’installer en 2022. Lire l’actualité

Quand dirons-nous au revoir aux câbles dans Android Auto et Apple CarPlay ? Lire les nouvelles

Comment ça marche et qu’est-ce qui enregistre la boîte noire DGT (EDR) que votre voiture doit emporter à partir de 2022. Lire les nouvelles

Science

Plus de 5 milliards de personnes pourraient souffrir pour avoir de l’eau en 2050. Lire les nouvelles

William Shatner, le mythique capitaine Kirk de Star Trek, à 90 ans est déjà la personne la plus âgée à avoir voyagé dans l’espace. Lire les nouvelles

L’UCO essaie de répondre à la grande question : le beurre ou la margarine sont-ils meilleurs ? Lire les nouvelles

Les aliments qui vous aident à vous réchauffer. Lire les nouvelles

Les curiosités du jour

Il construit une maison tournante pour que sa femme puisse changer de fenêtre quand elle le souhaite. Lire les nouvelles

Maintenant, vous pouvez faire du ski nautique et faire des planches d’exercice avec Supski. Lire les nouvelles

Cela a été le résumé de l’actualité technique du jour. Passe une bonne journée!