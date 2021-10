293 arsenal trøjer Darnel

388 manchester united trøje Louann

Den 20-årige har været Uniteds mål nr. 1 hele sommeren med Ed Woodward, der har til opgave at indgå en aftale med Dortmund.

En transfer så relativt ligetil ud tidligere på sommeren, hvor Dortmund var villig til at føre diskussioner, og United var den eneste klub ved bordet.

chelsea trøje Personlige vilkår blev også sagt at ikke være et problem med Sancho, da han var ivrig efter et skifte tilbage til England.

Det blev dog hurtigt afvist af Dortmund, og det er klart, at deres transferposition ikke har ændret sig.

Den tyske klub havde tidligere givet United en deadline den 10. august – starten på deres træningslejr på sæsonen – for at imødekomme deres krav, hvis de ville signere Sancho.

barcelona trøje Der var dog ikke noget tilbud, men Dortmund annoncerede snart, at Sancho bliver i klubben i den kommende sæson.

Og talte forud for deres kamp mod Freiburg lørdag, har Zorc gentaget klubbens holdning ved at insistere på, at Sancho ikke vil blive solgt.

manchester united drakt barn Ole Gunnar Solskjær har gjort sine følelser tydelige over for klubbens hierarki om deres sommeroverførsler eller mangel på samme.

Og United -chefen har antydet, at han fortsat håber på indtægter inden mandagens overførselsfrist.

Football mexico

Christina atletico madrid drakt HowardZie

GordonBea Inter Milan Tröja Maxinewww