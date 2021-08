2B Asset Manager Giant Files pour commencer à offrir une exposition Bitcoin et Ethereum immédiatement

Actualités Bitcoin

402 milliards de dollars de fichiers géants Asset Manager pour commencer à offrir une exposition Bitcoin et Ethereum immédiatement

Neuberger Berman offrira une exposition indirecte aux deux principaux actifs cryptographiques via des contrats à terme et des fonds investis dans BTC et ETH conformément à l’ouverture du président de la SEC, Gary Gensler, aux ETF adossés à des contrats à terme Bitcoin.

Neuberger Berman, le gestionnaire d’actifs avec plus de 400 milliards de dollars d’actifs sous sa gestion, a déposé mercredi auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis pour commencer à offrir une exposition aux deux principaux actifs cryptographiques.

Tout comme les derniers ETF liés au Bitcoin déposés auprès de la SEC, tels que VanEck et Invesco, Neuberger Berman offrira également une exposition indirecte via des contrats à terme au lieu d’investir directement dans Bitcoin et Ether après que le président de la SEC, Gary Gensler, a indiqué qu’il est plus ouvert aux contrats à terme adossés Des ETF qui offrent plus de protection. Le dossier de la SEC se lit comme suit :

« En vigueur immédiatement, la stratégie d’investissement du Neuberger Berman Commodity Strategy Fund (le « Fonds ») permettra une exposition gérée activement aux investissements en crypto-monnaie et aux actifs numériques via (i) des dérivés de crypto-monnaie, tels que les contrats à terme sur bitcoin et les contrats à terme sur l’éther, et (ii) investissements dans des fiducies bitcoin et des fonds négociés en bourse pour obtenir une exposition indirecte au bitcoin.

Le géant du fonds réalisera l’investissement via sa filiale.

Baby Doug BABYDOUG$ 0.0000000.00%Bitcoin BTC$ 46 366,65+1,75% Ethereum ETH$ 3 248,65+2,73%

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.