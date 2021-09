2D Anime Fighter “Phantom Breaker: Omnia” obtient une bande-annonce en anglais

Phantom Breaker: Omnia se dirige vers Switch et d’autres plateformes au début de l’année prochaine, et Rocket Panda Games nous a donné notre premier aperçu du dub anglais du jeu.

Si vous avez besoin de rattraper son retard sur celui-ci, Phantom Breaker: Omnia est un jeu de combat animé en 2D proposant 20 personnages au choix. Les joueurs peuvent également choisir entre trois styles de combat différents, qui, selon l’éditeur du jeu, « plairont aux joueurs chevronnés tout en rendant le jeu accessible aux nouveaux arrivants ».

Vous pouvez bien écouter les voix off en anglais dans la nouvelle bande-annonce ci-dessus – vous reconnaîtrez presque certainement certains des talents impliqués :

The Phantom Breaker: Omnia English dub présente les talents vocaux des acteurs suivants.

Luci Christian – Cacao (Ochaco dans My Hero Academia)

Monica Rial – Fin (bas en culotte et bas)

Joe Zieja – Infinity (Achille dans Fate / Apocrypha)

Erica Lindbeck – Itsuki (Futaba Sakura dans Persona 5)

Sarah Williams – M (Jinx dans League of Legends)

Kira Buckland – Mei (Mary Saotome à Kakegurui)

Erica Mendez – Mikoto (Retsuko dans Aggretsuko)

SungWon Cho – Fantôme (FL4K dans Borderlands 3)

Alejandro Saab – Ren (Leon dans Pokemon Journeys)

Caitlin Glass – Ria (Cammy White dans Street Fighter V)

Lilypichu – Rin (Mina dans Ethereal Enigma)

Laura Stahl – Shizuka (Aiger Akabane dans Beyblade Burst Turbo)

Felecia Angelle – Sophia (Toru Hagakure dans My Hero Academia)

Matt Mercer – Tokiya (McCree dans Overwatch)

Cristina Vee – Waka (Noel dans BlazBlue)

Amber Connor – Yuzuha (Faye dans Fire Emblem)

Carrie Savage – Rimi (Celica A. Mercury dans BlazBlue: Cross Tag Battle)

Trina Nishimura – Kurisu Makise (Mikasa Ackermann dans L’Attaque des Titans)

Patrick Seitz – Gaito (Dio dans l’aventure bizarre de JoJo)

Daman Mills – Ende (Frieza – Dragon Ball Super)