2e amendement « Conçu pour protéger l’esclavage » – RedState ⋆ 10z viral

Dans un article récent, j’ai écrit à propos de Salt Lake City déclarant que le « racisme » était une « crise de santé publique », j’ai observé : c’est presque comme si les gauchistes restaient assis toute la journée à essayer de se surpasser en trouvant quelque chose d’autre à appeler « raciste ” – la faute, bien sûr, de ” la suprématie blanche “. Bonjour, Sunny Hostin, co-animateur de “View”, a répondu à la sonnette de manière époustouflante. Selon Hostin, le deuxième amendement a été ratifié pour « protéger l’esclavage ».

Dans l’épisode de vendredi de “The View”, Hostin a affirmé que l’augmentation de la possession d’armes noires n’était pas due au fait qu’il s’inquiétait des pics de crimes violents, mais parce que la “suprématie blanche” et la police font que les Noirs se sentent “en danger”. (Je pense qu’Hostin a raté sa vocation ; elle serait une humoriste hilarante, vous ne pensez pas ?)

Sunny Hostin a faussement suggéré que l’augmentation de la possession d’armes noires était due aux craintes de « suprématie blanche » et que le 2e amendement était « conçu pour protéger l’esclavage ». https://t.co/A2NqUpwVfb – NewsBusters (@newsbusters) 23 juillet 2021

Tel que rapporté par NewsBusters, les génies de « The View » ont utilisé leur programme pour proxénérer la prochaine émission spéciale d’ABC sur la « violence armée », qui sera diffusée dimanche. Après que la co-membre de la MENSA, Ana Navarro, ait blâmé… attendez… la NRA et l’industrie des armes à feu pour la violence incontrôlable, Hostin a déclaré le deuxième amendement lui-même « raciste ». Encore une fois, “conçu pour protéger l’esclavage”.

Imaginez les rues sanglantes du Southside de Chicago, où le massacre entre gangs noirs passe à la vitesse supérieure, chaque week-end. J’ai compris? D’accord, Hostin pense donc que l’augmentation du nombre d’armes à feu chez les Noirs n’est pas due à «une augmentation de la criminalité dans les rues», mais parce que les Noirs ont en fait peur des «racistes et de la police» – pas des criminels. Ces gens inventent des conneries au fur et à mesure.

Voici une partie de la conversation, telle que transcrite par NewsBusters :

Hostine :

“Le deuxième amendement était vraiment le droit de porter des armes, a été conçu pour protéger l’esclavage, à droite, parce qu’ils voulaient nos pères fondateurs et d’autres, ils voulaient pouvoir donner à un groupe de milice local les moyens de réprimer les révoltes d’esclaves et de protéger les propriétaires de plantations . “Et donc à cause des origines du deuxième amendement et à cause de la NRA, je pense que nous assistons à cette prolifération d’armes à feu et à la possession d’armes à feu, mais je dirai que la possession d’armes à feu est en augmentation, bien sûr, dans ce pays, mais la plus grande possession d’armes à feu à la hausse est parmi les Afro-Américains. «C’est en hausse de 58,2% et en grande partie lorsqu’ils sont interrogés, ils parlent de suprématie blanche, ils parlent de pandémie et ils parlent de violences policières. Ils veulent pouvoir se protéger. Il ne s’agit donc pas d’une augmentation de la criminalité dans les rues. Il s’agit de personnes qui ne se sentent pas en sécurité. Noirs américains.

Par où commencer un débat contre ça ? Vous (je) ne le faites pas – vous (je) ignorez l’idiotie. Le vieil idiome : ne jamais lutter avec un cochon dans la boue. Vous vous salissez tous les deux et le cochon adore ça.

Le 2e amendement a été institué en Amérique révolutionnaire comme défense contre les Britanniques en l’absence d’une armée permanente. Les hôtes de « View » s’affrontent sur le deuxième amendement : « Conçu pour protéger l’esclavage » ou « la pierre angulaire » de l’Amérique ? – Fox News https://t.co/USuNw4G3WS – Médecine narrative (@65rosesauthor) 23 juillet 2021

Néanmoins, voici comment Meghan McCain a répondu :

« Eh bien, ce qui me fait me sentir en danger, c’est l’augmentation de la criminalité, donc encore une fois, je pense qu’il est assez naturel de vouloir me sentir en sécurité dans les villes et, encore une fois, vous pouvez parler de, vous savez, différent – ​​c’est vrai. Les statistiques, excusez-moi, ce qui a été dit à propos d’endroits comme Mesa, en Arizona, mon état d’origine est évidemment vrai, mais vous ne voyez pas de gens fuir l’Arizona. «En fait, l’Arizona gagne un nouveau siège au Congrès parce que tant de Californiens veulent venir en Arizona en raison des différents types de lois. Vous ne voyez pas les gens affluer dans des endroits comme New York, vous les voyez affluer dans des endroits comme la Floride et le Texas et c’est à cause des pics de criminalité et d’autres choses qui se produisent après la pandémie.

La co-animatrice Sara Haines a souligné que les médias sont omniprésents à chaque « tir de masse », mais prêtent peu d’attention à l’augmentation des crimes violents entre les Noirs et les Noirs à travers l’Amérique.

«Mais cela affecte aussi toujours de manière disproportionnée les personnes de couleur. Cette statistique a littéralement sauté de la page avant même l’année dernière, la violence armée était la principale cause de décès chez les jeunes hommes noirs, faisant autant de morts que les neuf causes suivantes combinées. « C’est une chose effrayante parce que sur cette émission, nous avons toujours — les médias couvrent souvent […] fusillades de masse. Cela ne représente que 0,2% des décès par arme à feu, ce qui me choque un peu car nous avons tendance à nous concentrer sur la mauvaise partie de cela. »

Non seulement des gens comme Sunny Hostin, Joy Reid, Don Lemon et d’autres n’arrêteront jamais de faire des conneries pour soutenir leurs divers récits ; ils ne comprendront jamais qu’ils font beaucoup plus de mal que de bien en jouant constamment la carte de la race ; la carte de victime – sur tout ce qui afflige l’Amérique noire.

Le Parti démocrate dans son ensemble fait la même chose. Si jamais rien n’est de « votre » faute – si vous êtes toujours une « victime », vous êtes absous de tout acte répréhensible ou responsabilité en raison du « racisme systémique ». Tout ce qui ne va pas dans votre vie est causé par des « Blancs racistes ».

En attendant, c’est vendredi soir. Le carnage dans le sanglant Southside de Chicago, à New York, à Baltimore et dans toute l’Amérique est sur le point de monter d’un cran. De nouveau. Sans fin en vue.