2e journée de la Clausura MX League: avant le match Cruz Azul

15/05/2021 à 03:15 CEST

Dimanche prochain à 03:05 se jouera le match de la deuxième journée de la Ligue MX Clausura, qui se mesurera à Croix Bleue et à Toluca dans le Stade aztèque.

le Croix Bleue Il affronte le match de la deuxième journée avec l’intention d’ajouter plus de points à son classement après avoir fait match nul 1-1 contre lui. Tijuana dans son dernier match.

Du côté des visiteurs, le Toluca ne pouvait pas faire face à la FC Juárez lors de son dernier match (1-0), de sorte qu’une victoire contre le Croix Bleue cela l’aiderait à améliorer son palmarès au championnat.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés dans le Stade aztèque et le bilan est de neuf victoires, six défaites et neuf nuls en faveur de la Croix Bleue. À leur tour, les locaux sont ceux qui ont remporté le plus de victoires dans leur stade contre les TolucaEh bien, ils l’ont fait les deux dernières fois. La dernière fois qu’ils ont affronté le Croix Bleue et le Toluca Dans cette compétition, c’était en mai 2021 et la rencontre s’est terminée sur un résultat de 2-1 en faveur des visiteurs.

À ce moment, le Croix Bleue il est en tête du classement avec une différence de 19 points par rapport à son rival. le Croix Bleue Il a 41 points dans le casier, au premier rang. Pour sa part, Toluca il a 22 points et se classe onzième du tournoi.