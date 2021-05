2e journée de la Clausura MX League: avant le match de Toluca

05/12/2021 à 02:15 CEST

le Toluca joue ce jeudi à 2h00 son deuxième match de la Liga MX de Clausura contre la Croix Bleue dans le Stade Nemesio Díez Riega.

le Toluca Il arrive le deuxième jour avec l’illusion de récupérer des points après avoir perdu son dernier match contre lui FC Juarez par un score de 1-0.

Pour sa part, le Croix Bleue a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre le Tijuana lors de son dernier match, il essaiera donc de continuer à ajouter des points à son casier devant le Toluca.

Auparavant, il y avait eu d’autres affrontements au domicile du Toluca et les résultats sont neuf défaites et sept nuls pour les locaux. De plus, les locaux ont un total de quatre matchs consécutifs invaincus contre ce rival en Liga MX de Clausura. Le dernier match auquel ils ont joué Toluca et le Croix Bleue dans ce tournoi c’était en février 2021 et s’est terminé avec un score de 3-2 en faveur de la Croix Bleue.

Actuellement, entre Toluca et le Croix Bleue il y a une différence de 19 points dans le classement. Les locaux viennent à la réunion en onzième position et avec 22 points dans le casier. Pour sa part, Croix Bleue il a 41 points et se classe premier du tournoi.