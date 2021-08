2e journée de la deuxième division : avant le duel du Real Valladolid

in

19/08/2021 à 20h00 CEST

Vendredi prochain à 20h00 se jouera le match de la deuxième journée de la deuxième division, qui mesurera à Valladolid et à Saragosse dans le José Zorrilla.

Le Valladolid réel Il arrive au deuxième match avec l’intention d’améliorer ses performances dans la compétition après avoir fait match nul le dernier match joué contre le Las Palmas.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Real Saragosse a obtenu un nul contre le Ibiza, ajoutant un point lors du dernier match disputé dans la compétition, il arrive donc à la rencontre avec le prétexte de rester cette fois avec les trois points.

Lors de leurs derniers affrontements au stade de Valladolid réel, les chiffres font état de sept victoires, trois défaites et sept nuls en faveur de l’équipe locale. À leur tour, les locaux ont un total de deux matchs de suite sans perdre contre ce rival de la deuxième division. Le dernier match auquel ils ont joué Valladolid et le Saragosse Ce tournoi a eu lieu en mai 2018 et s’est terminé sur un résultat de 3-2 en faveur du Saragosse.

À l’heure actuelle, les deux équipes sont à égalité à un moment donné du classement de la deuxième division, donc le prochain match pourrait être une bonne occasion de briser l’égalité. L’équipe à domicile est à la dixième place, tandis que l’équipe visiteuse est à la quatorzième place.