2e journée de la deuxième phase de la troisième division: avant le match de l’Atlético de Pinto

04/10/2021 à 12:24 CEST

le Villanueva visitez ce dimanche pour Amelia del Castillo se mesurer avec Athletic de Pinto à son deuxième tour de la deuxième phase de la troisième division, qui débutera à 11h30.

le Athletic de Pinto vient avec optimisme pour le match de la deuxième journée après avoir gagné à Saint Ana dans le Municipale de Santa Ana 0-1, avec un but de Kevin.

Concernant l’équipe visiteuse, le Villanueva del Pardillo a réussi à vaincre le Villaverde 1-0 lors de leur dernier match de la compétition, avec un but de Carbonell, il a donc l’intention de maintenir sa séquence de victoires dans le stade de la Athletic de Pinto.

Lors de leurs derniers affrontements au stade de Athletic de Pinto, les chiffres montrent une victoire et une défaite pour les locaux. Le dernier match auquel ils ont joué Athletic de Pinto et le Villanueva Dans cette compétition, il a eu lieu en février 2017 et s’est terminé sur un résultat de 0-2 en faveur des visiteurs.

En analysant leur position dans le tableau de qualification de la deuxième phase de la troisième division, nous voyons que les deux équipes sont séparées par huit points en faveur de la Athletic de Pinto. L’équipe de Javi Garcia il se classe troisième avec 27 points sur son tableau de bord. Pour sa part, Villanueva del Pardillo il compte 19 points et occupe la sixième place du classement.