2e journée de la Ligue MX Clausura: avant le match de Puebla

15/05/2021

Activé à 01:15 CEST

le Atlas Guadalajara voyager ce dimanche pour Stade de Cuauhtémoc se mesurer avec Puebla dans leur deuxième match de la Liga MX de Clausura, qui débutera à 1h00.

le Puebla arrive au deuxième match avec l’intention d’améliorer ses performances dans la compétition après avoir fait match nul lors du dernier match joué contre le Santos Laguna.

Du côté des visiteurs, le Atlas Guadalajara vient de battre en tant que visiteur par 1-5 dans le Stade Victoria, avec tant de Ian Torres, Jonathan Herrera, Aldo Rocha Oui Juan Cesar Furch contre Nécaxa dans le dernier match joué, il a donc l’intention de maintenir sa séquence de victoires au stade de la Puebla.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Stade de Cuauhtémoc, obtenant au final huit victoires, quatre défaites et cinq nuls en faveur de la Puebla. De même, les visiteurs accumulent pleins de victoires dans le stade de la Puebla, car ils ont déjà remporté deux matchs à l’extérieur. Le dernier match auquel ils ont joué Puebla et le Atlas Guadalajara Cette compétition a eu lieu en mai 2021 et s’est terminée par un résultat 1-0 en faveur de la Atlas Guadalajara.

En ce moment, entre le Puebla et le Atlas Guadalajara il y a une différence de trois points dans le classement. le Puebla Il arrive au meeting avec 28 points dans son casier et occupe la troisième place avant le match. Pour sa part, Atlas Guadalajara il a 25 points et se classe septième du tournoi.