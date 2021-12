2e vague de COVID-19, l’émergence d’Omicron a tenu le secteur de la santé du Maharashtra en haleine en 2021

Alors que le Maharashtra luttait pour gérer l’augmentation des cas de COVID-19, il a été touché par des incendies dans certains hôpitaux, faisant plusieurs morts et des enfants, ce qui a tenu le gouvernement de l’État et les responsables de la santé en haleine et a soulevé des questions sur les mesures de sécurité dans les établissements médicaux. .

Le secteur de la santé du Maharashtra a été mis à rude épreuve en 2021, alors qu’il faisait face à l’assaut de la deuxième vague féroce de COVID-19 dirigée par la variante Delta, signalant un nombre record d’infections et de décès quotidiens, et vers la fin de l’année a vu l’émergence de un grand nombre de cas Omicron.

Plus tôt cette année, l’État a également signalé un grand nombre de cas de mucormycose, également connue sous le nom de « champignon noir », et les patients ont eu du mal à obtenir ses médicaments coûteux, qui étaient rares pendant quelques mois. Du côté plus vert, le Maharashtra était le deuxième État à administrer le plus grand nombre de vaccins depuis le déploiement national de la campagne de vaccination en janvier, et a également reçu les éloges de la Haute Cour de Bombay, qui a récemment déclaré que l’État était « l’un des pionniers » dans la lutte contre la crise qui a surgi à cause de la pandémie de COVID-19.

Au 26 décembre, plus de 11 mois depuis que le pays a lancé la campagne de vaccination contre le COVID-19, le Maharashtra avait administré 13 10 21 074 doses (dont 7 95 56 437 premières doses et 5 14 6 637 deuxièmes doses) – deuxième plus élevé plus tôt cette année, la variante Delta de COVID-19 a déclenché la deuxième vague meurtrière dans le pays, y compris le Maharashtra, et a tué plusieurs personnes par jour entre mars et mai.

L’État a une forte densité de population dans des villes comme Mumbai, Thane, Palghar, Pune, Pimpri-Chinchwad, Nashik, Nagpur, et la propagation rapide du virus s’est principalement produite dans les poches urbaines. La deuxième vague était plus répandue, pas seulement concentrée dans des points chauds comme Mumbai, Pune et Thane, mais a touché presque toutes les régions de l’État.

« Au cours de la deuxième vague, l’État a signalé environ 60 000 décès en deux mois d’avril et de mai. Ensuite, les cas ont recommencé à diminuer. Cependant, si vous regardez les chiffres maintenant, les chiffres ont recommencé à augmenter », a déclaré à PTI le Dr Pradeep Awate, responsable de la surveillance de l’État. La souche Delta a déclenché une autre vague d’infections dans d’autres parties du monde jusqu’à l’émergence récente de la variante Omicron. Jusqu’au 27 décembre, un total de 167 cas de la variante Omicron du SRAS-CoV-2 ont été détectés dans l’État .

Alors que l’année touche à sa fin, faire face à la pandémie a été un mélange pour les responsables de la santé et le gouvernement du Maharashtra. Si la première vague a enseigné des leçons durement apprises, la deuxième vague a rendu le traitement plus résilient. par les vaccins.

Le Dr Awate a déclaré qu’il semble que bien que la nouvelle variante se propage plus rapidement, il y a eu peu d’hospitalisations. « Nous espérons que cette tendance se poursuivra. Si cela se produit, Omicron agira comme un vaccin naturel et pourrait aider à sa progression (COVID-19) vers le stade endémique », a-t-il déclaré.

Comme l’année dernière, le Maharashtra a été l’un des États qui ont régulièrement signalé le plus grand nombre de cas de COVID-19 au cours de sa deuxième vague, qui a connu une augmentation massive des infections de mars à mai de cette année. Selon les données du ministère de la Santé, du 19 février au Le 28 avril, le Maharashtra a contribué aux infections quotidiennes les plus élevées au décompte COVID-19 du pays.

Entre le 18 février et le 3 mars, l’État a signalé 48,5% du total des cas dans le pays ; passant à 59,5% entre le 4 et le 17 mars et à 60% entre le 18 et le 31 mars. Entre le 1er et le 14 avril, il a signalé 43,2% du total des cas dans le pays et 21,6% entre le 15 et le 28 avril.

Contrairement à l’année dernière, pour empêcher la transmission de l’infection à coronavirus, l’État a imposé des restrictions, mais pas aussi sévères que lors de la première vague. villes car les déplacements en trains locaux étaient restreints.

Alors que les cas montaient en flèche, en particulier entre mars et mai, de nombreuses personnes ont même eu du mal à obtenir leur admission dans les hôpitaux car les établissements de santé étaient submergés de patients. l’a exclu.

Le gouvernement de l’État a également été critiqué pour la mort d’un certain nombre de patients dans des incendies dans des hôpitaux d’Ahmednagar, Buldhana, Palghar et dans un centre commercial de Mumbai. Municipal Corporation (BMC) a été saluée par la Cour suprême pour la gestion de l’oxygène au cours de la deuxième vague. Mais, comme dans d’autres parties du pays, un certain nombre de personnes dans l’État ont eu du mal à obtenir des médicaments essentiels, comme des injections de Remdesivir et de Tocilizumab.

Plus tôt cette année, le Maharashtra était l’un des États non dirigés par le BJP qui a ciblé le Centre en raison d’une pénurie de vaccins au plus fort de la deuxième vague de la pandémie. Le dirigeant Maha Vikas Aghadi au Maharashtra – comprenant le Shiv Sena, le Congrès et le NCP — avait accusé le Centre de ne pas fournir des doses adéquates à l’État. Certains ministres du Maharashtra ont également accusé le gouvernement de l’Union de donner la priorité aux États dirigés par le BJP par rapport au Maharashtra.

Réfutant l’accusation, le ministre de la Santé de l’Union de l’époque, Harsh Vardhan, s’était déchaîné contre le Maharashtra et certains autres États, les accusant d’essayer de couvrir leurs « échecs » dans la maîtrise de la pandémie en faisant des tentatives « déplorables » par des déclarations « irresponsables » pour détourner l’attention et semer la panique parmi les gens.

Au milieu de l’augmentation des cas de COVID-19 à nouveau, le ministre de la Santé du Maharashtra, Rajesh Tope, a récemment déclaré qu’un nouveau verrouillage ne serait imposé dans l’État que si la demande d’oxygène médical atteint 800 tonnes métriques par jour. Le gouvernement de l’État a récemment interdit le rassemblement de plus de cinq personnes. dans les lieux publics entre 21 h et 6 h et a restreint le nombre de personnes autorisées aux fonctions publiques.

