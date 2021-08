2K annonce la célébration de la WWE Supercard Summerslam

La WWE et 2K ont annoncé une nouvelle célébration Summerslam pour la WWE Supercard, qui comprendra un nouveau niveau, un mode de jeu et une récompense exclusive. Voici un communiqué de presse :

WWE® SuperCard Superkicks Off SummerSlam Celebration avec un nouveau niveau de carte, un mode de jeu et une récompense exclusive

Célébrez « La plus grande fête de l’été » avec la chance de gagner des récompenses dans RewardMania et le nouveau niveau de carte SummerSlam ’21

2K a annoncé aujourd’hui la sortie du niveau de cartes SummerSlam ’21 et les débuts du nouveau mode de jeu périodique RewardMania à durée limitée dans WWE® SuperCard*, le jeu de combat de cartes à collectionner de Cat Daddy Games. Le nouveau niveau de cartes regorge de plus de 60 nouvelles cartes représentant les superstars passées et présentes de la WWE, notamment Roman Reigns, The Rock, John Cena, Charlotte Flair, “Stone Cold” Steve Austin, Rey Mysterio, Sasha Banks et plus encore.

RewardMania apporte des récompenses épiques sur le ring, car les joueurs peuvent gagner des coupons de récompense à partir du tableau de brouillon ou de packs de cartes pour participer à des événements à durée limitée. Une variété de prix sont disponibles et les temps d’exécution de RewardMania peuvent être de n’importe quelle longueur, avec des événements se déroulant à des intervalles définis. Les joueurs n’ont qu’un temps limité pour gagner des coupons de récompense une fois que chaque événement est en ligne, alors soyez toujours prêt à jouer ! Le premier événement débutera le 25 août, juste à temps pour SummerSlam.

Pour couronner la célébration SummerSlam de la WWE® SuperCard, les joueurs peuvent également saluer le retour de John Cena avec un cadeau « Summer of Cena »** échangeable pour une durée limitée, composé de quatre cartes John Cena, 500 SuperCoins et un SummerSlam ’21 Cardback. **

* La WWE SuperCard nécessite iOS 11.0 ou une version ultérieure pour les appareils iOS, y compris l’iPhone et l’iPad, ainsi qu’Android 4.2.1 ou version ultérieure pour les appareils Android. L’application comprend des achats optionnels dans le jeu.

** Offre disponible pour les utilisateurs nouveaux et actuels qui se connectent à la WWE SuperCard entre 12h00 PT le 20/08/2021 et 12h00 (PT) le 9/3/2021 dans tous les territoires où la WWE SuperCard est disponible. L’offre est pour une (1) chaque carte de niveau John Cena SummerSlam ’16, ’17, ’18 et ’20, un (1) dos de carte SummerSlam ’21 et cinq cents (500) SuperCoins. La récompense peut être échangée dans le jeu dans la section boutique entre 12h00 PT le 20/8/2021 et 12h00 PT le 9/3/2021. Une seule offre par compte. Les conditions s’appliquent. Nul là où interdit.

Cat Daddy Games est un studio 2K. 2K est un label d’édition en propriété exclusive de Take-Two Interactive Software, Inc. (NASDAQ : TTWO).