2K Charity aide les superstars de la NBA à rénover les tribunaux dans leur pays d’origine

2K Foundations, la branche caritative du studio derrière NBA 2K, a rénové un terrain de basket à Ljubljana, en Slovénie, où la superstar de la NBA et la star de NBA 2K22 Luka Dončić ont appris à jouer. Les tribunaux communautaires ont été peints avec une œuvre d’art stylisée conçue par Dončić en collaboration avec le graphiste local Nejc Prah.

Les courts sont peints en bleu pour représenter les Dallas Mavericks, avec le numéro de maillot 77 de Dončić incorporé dans le design dans les petits et grands détails. L’ensemble de la conception a été complété par la signature de Dončić, qu’il a ajoutée dans le cadre d’un événement de réouverture pour la communauté locale. La rénovation financée par 2K Foundations comprenait également un nouvel éclairage et des sièges pour les tribunaux communautaires.

“C’est une journée très excitante pour moi. J’ai de bons souvenirs en grandissant à Ljubljana. Ce sont les courts de mon enfance où j’ai appris et pratiqué le jeu”, a déclaré Dončić. “C’est un honneur de pouvoir redonner à ma ville et à mon pays qui m’ont tant donné et que j’aime. L’opportunité pour les enfants de jouer sur les mêmes courts et de poursuivre les mêmes rêves que j’avais est quelque chose qui me passionne. .”

Dončić est l’une des stars de la couverture de NBA 2K22, avec Candace Parker, Rui Hachimura et les légendes de la NBA Kareem Abdul-Jabbar, Dirk Nowitzki et Kevin Durant. Le jeu est prévu pour le 10 septembre 2021.

