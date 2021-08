2K Games annoncera un nouveau jeu ce mois-ci

Par Sherif Saed

3 août 2021 09:06 GMT

Le nouveau jeu manquant de 2K sera annoncé plus tard ce mois-ci.

Dans le cadre de ses résultats du premier trimestre pour l’EX22, Jeux 2K maison mère, Prendre deux, a annoncé qu’il dévoilerait une nouvelle franchise ce mois-ci.

Take-Two n’a pas précisé quel studio 2K Games le fera, mais il a dit qu’il sortira cet exercice, c’est-à-dire d’ici la fin mars 2022.

Les fans ont deviné qu’il s’agissait du jeu Marvel XCOM de Firaxis, un projet que tout le monde s’attendait à voir à l’E3 ou à peu près, sur la base de certains rapports. Le jeu n’a même pas été mentionné, c’est donc peut-être le moment où 2K Games le dévoile au monde.

Bien que Firaxis ait expédié le Chimera Squad après XCOM 2 et son expansion, cette équipe a travaillé tranquillement sur quelque chose de nouveau depuis lors.

Il est également possible que 2K Games dévoile le nouveau jeu du développeur de Mafia 3 Hangar 13, Codename Volt, qui serait un jeu d’action avec des influences de Saints Row et Lovecraftian. Quant à savoir quand nous pourrions voir le nouveau jeu; La gamescom aura lieu plus tard en août et constituerait une étape suffisamment importante. À moins que 2K n’ait des projets plus ambitieux, bien sûr, comme un événement de révélation dédié.

Au-delà de cette nouvelle franchise, Take-Two a réitéré que Tiny Tina’s Wonderlands de Gearbox sera lancé au cours du quatrième trimestre de son exercice, soit le premier trimestre de l’année civile 2022. Take-Two a également d’autres nouvelles franchises non annoncées en préparation.

