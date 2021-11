2K Games révèle la liste des dix meilleures fonctionnalités de WWE 2K22

2K Games et la WWE ont annoncé plusieurs nouvelles fonctionnalités à venir pour WWE 2K22, avec une liste des dix premiers de ce à quoi vous pouvez vous attendre lorsque le jeu arrivera l’année prochaine. Cela inclut MyGM, Universe Mode, MyFACTION, MyRISE, de nouvelles commandes, une « présentation immersive », des « graphismes époustouflants », un moteur de jeu repensé et une suite de création. Voici le communiqué de presse :

2K dévoile la liste des 10 meilleures fonctionnalités et innovations à venir sur WWE 2K22 en mars

Moteur de jeu repensé, nouvelles commandes et mode MyGM, et MyFACTION, la première de la franchise parmi les avancées marquant l’expérience WWE 2K la plus impressionnante à ce jour

Aujourd’hui, 2K et Visual Concepts ont dévoilé la liste des succès de WWE 2K22, un aperçu des 10 premières fonctionnalités qui rendront WWE 2K22 différent en mars 2022, y compris des améliorations fondamentales, des inclusions préférées des fans et de tout nouveaux modes de jeu. La WWE 2KHit List promet de nouveaux ajouts sensationnels, notamment :

Moteur de gameplay repensé : le changement le plus important dans WWE 2K22 est dans le moteur lui-même. Visual Concepts a entièrement repensé le gameplay et le moteur d’animation pour que chaque plongeon, kick-out et finisher soit aussi réel que si les joueurs étaient assis au bord du ring à WrestleMania. Dès que les joueurs prendront la manette, ils sentiront la différence ;

Nouveaux contrôles : le schéma de contrôle mis à jour et incroyablement intuitif est différent cette année. Configuré pour garantir que les joueurs ont plus de contrôle sur chaque mouvement, dans chaque situation, WWE 2K22 est facile à prendre en main et à jouer, tout en permettant une expression de haute compétence ;

Des graphismes époustouflants : en termes simples, WWE 2K22 propose les meilleurs graphismes de la franchise WWE 2K. La numérisation et les animations sont exécutées en utilisant le même processus de pointe que la franchise NBA 2K de Visual Concepts et l’équipe a révisé l’éclairage et relancé le jeu à partir de zéro ;

Présentation immersive : L’entrée la plus dynamique de la série à ce jour fera sortir les joueurs de la foule et les amènera sur le ring, créant un sentiment authentique de la WWE tout au long du jeu ;

Nouvelle vitrine WWE 2KShowcase : les joueurs peuvent parcourir le passé et revivre les matchs et les moments les plus emblématiques d’une superstar légendaire de la WWE ;

MyGM : les joueurs rédigeront des superstars, réserveront des matchs, géreront des contrats et prouveront qu’ils ont ce qu’il faut pour diriger la marque la plus prospère du divertissement sportif ;

MyFACTION : dans une première franchise, le tout nouveau MyFACTION permet aux joueurs de contrôler la création d’une faction légendaire qui rivalise avec l’emblématique nWo. Les joueurs collecteront, géreront et amélioreront les Superstars, avec des événements hebdomadaires et des mises à jour régulières ;

MyRISE : Une opportunité pour les joueurs de découvrir le parcours d’une Superstar de la WWE depuis les humbles débuts d’une Rookie, suivi de la fanfare en tant que Superstar, puis immortalisé en tant que Légende. De nouveaux scénarios seront disponibles pour les hommes et les femmes MyPLAYER ;

Mode Univers : le mode Univers revient, offrant aux joueurs plus de contrôle que jamais sur les marques, les PPV, les résultats des matchs, les rivalités et bien plus encore ;

Suite Création : La Suite Création est de retour et meilleure que jamais. Les joueurs peuvent être eux-mêmes ou quelqu’un/quelque chose de complètement différent, avec toutes sortes d’options sauvages et d’éléments fantastiques, puis monter sur le ring à tout moment et n’importe où dans le monde.

La sortie de WWE 2K22 est actuellement prévue pour mars 2022, des détails supplémentaires devant être révélés en janvier 2022.

