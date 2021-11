2K rachète le studio d’art espagnol Elite3D

La division 2K Games de Take-Two a acheté Platygobian SL – alias Elite3D – de Valence, en Espagne.

Les termes de l’accord n’ont pas été divulgués, mais Elite3D formera un deuxième bureau pour le développeur 31st Union. Elle créera également un bureau d’édition 2K dans la région. Elite3D est un studio d’art 2D et 3D qui a travaillé sur des franchises telles que Diablo, Call of Duty et Hitman

« Elite3d a eu un impact significatif sur notre industrie en aidant de nombreux développeurs et éditeurs à donner vie à leurs jeux grâce à une passion et une créativité de premier ordre », a déclaré le président de 2K, David Ismailer (photo).

« Le style de travail de l’équipe et la culture des employés sont également un excellent complément à notre vision et à nos valeurs. Nous sommes impatients de voir nos nouveaux collègues contribuer aux progrès réalisés à ce jour par 31st Union et jouer un rôle clé dans la croissance et le développement de Global Services pour nos jeux actuels et futurs.

Les fondateurs d’Elite3D, Oscar Ferrero et Jose Luis Queral, ont ajouté : « Nous sommes extrêmement fiers de constituer une équipe qui est désormais à la pointe de notre expertise créative tout en voyant notre rêve initial devenir réalité. Nous croyons fermement à la vision, aux personnes et aux produits de 2K, et nous sommes impatients de franchir cette nouvelle étape incroyable dans notre parcours collectif en tant qu’employés de 2K et de la 31e Union.

31st Union est le nouveau développeur que 2K a fondé dans la Silicon Valley en 2019, dirigé par le vétéran de Sledgehammer Michael Condrey.

