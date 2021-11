2K Sports discute de l’achat d’une licence de football FIFA à EA

FIFA 2K23 va-t-il vraiment arriver ? (photo : EA)

Avec EA laissant entendre qu’il pourrait changer le nom de ses jeux de football, 2K se demande s’il obtiendra plutôt la licence FIFA.

Il semble toujours incroyable qu’EA ou la FIFA veuille rompre leur association de longue date, mais les deux organisations ont clairement indiqué que cela allait très probablement se produire, EA ayant déjà déposé le nom EA Sports FC et la FIFA laissant entendre qu’elle voulait faire plusieurs nouveaux jeux avec des éditeurs concurrents.

Qui seraient exactement ces rivaux n’a jamais été déclaré publiquement, mais 2K est clairement l’un des favoris, compte tenu de leur succès avec des titres sportifs tels que la série NBA 2K, PGA Tour 2K et WWE 2K (donc pas de prix pour deviner leur football jeu s’appellerait FIFA 2K23 et ainsi de suite).

C’est un fait qui n’a pas échappé aux investisseurs de 2K, qui ont demandé de bout en bout au patron de 2K Strauss Zelnick s’il était intéressé et sa réponse a été… étrangement sans engagement.

Zelnick a d’abord essayé d’éviter la question en parlant du jeu mobile Top Eleven, un titre relativement obscur qui a néanmoins conduit à acheter le développeur 2K Nordeus.

« Nous sommes ravis d’avoir Nordeus dans la famille Take-Two », a déclaré Zelnick aux investisseurs lors d’un appel de résultats, tel que retranscrit par VGC. « Ils sont juste en train de l’écraser et Top Eleven est un grand titre bien-aimé. Je ne pourrais pas être plus heureux d’être dans l’entreprise de manager de football via Top Eleven avec l’équipe Nordeus.

Interrogé sur la possibilité d’acquérir la licence FIFA, il a ensuite ajouté: « C’est un grand pas en avant pour nous… nous n’avons jamais pratiqué ce sport auparavant. Et euh, je pense que je vais en rester là aujourd’hui.

Ce n’est évidemment pas une confirmation officielle de quoi que ce soit, mais à moins que Zelnick ne soit un troll, cela implique fortement que 2K a déjà parlé à la FIFA. Cependant, étant donné l’ouverture de la FIFA à travailler avec d’autres éditeurs, il serait très surprenant qu’ils ne l’aient pas fait.

Le différend serait centré sur les tentatives de la FIFA de plus que doubler ce que EA lui paie pour son nom, tout en limitant les manières dont ils peuvent l’utiliser. EA ne perdrait pas le droit d’utiliser les vrais noms des clubs et des joueurs s’ils perdaient la licence FIFA, mais ils perdraient les droits officiels de la Coupe du monde.

Il est toujours possible qu’il y ait une solution à l’amiable et que les deux sociétés ne font que postuler pour le moment, mais il semble vraiment que le nom de la FIFA ne sera bientôt plus utilisé par EA.

