2TM, de Mercado Bitcoin, la plus grande bourse du Brésil, lève 50 millions de dollars pour se développer dans toute l’Amérique latine

Pour Éditeur quotidienBitcoin

La licorne crypto brésilienne 2TM lève 50 millions de dollars dans le cadre de l’extension du tour de table de la série B. 10T et Tribe Capital étaient parmi les derniers investisseurs dans la clôture du nouveau tour de financement.

***

2TM, la société holding de Mercado Bitcoin, la plus grande bourse de crypto-monnaie du Brésil par évaluation boursière, a levé 50,3 millions de dollars supplémentaires lors de la deuxième clôture de son tour de table de série B.

Comme compté QuotidienBitcoinEn juin, Mercado Bitcoin avait déjà levé 200 millions de dollars lors d’un premier closing mené par la banque SoftBank Latin America Fund à une valorisation de 2,1 milliards de dollars, étant la deuxième plus grande licorne d’Amérique latine.

Parmi les nouveaux investisseurs figuraient 10T, une société de capital-investissement axée sur la cryptographie, et Tribe Capital, une société de capital-risque ayant investi dans les bourses FTX et Kraken, a indiqué la société dans un communiqué.

« Notre expansion internationale et l’offre croissante de nouveaux produits basés sur la technologie qui a donné vie à Bitcoin ne font que commencer. Tribe et 10T apporteront leur expertise dans le segment de la blockchain, qui est encore plus pertinente que le montant investi », a déclaré le PDG de 2TM, Roberto Dagnoni, dans un communiqué.

Se développer dans toute l’Amérique latine

2TM envisage d’étendre ses opérations en Amérique latineDagnoni a déclaré, soulignant que l’Argentine, le Chili, la Colombie et le Mexique étaient « les premières priorités ».

Mercado Bitcoin compte actuellement 3,2 millions d’utilisateurs, un chiffre qui représente 80% des comptes des personnes à la bourse brésilienne, a déclaré Dagnoni, ajoutant que le volume des transactions de Mercado Bitcoin s’élevait à 7 milliards de dollars entre janvier et octobre 2021.

« En plus de cela, nous avons ajouté plus de 400 000 nouveaux clients depuis que nous avons lancé le tour actuel et nous prévoyons d’avoir plus de 100 actifs cotés d’ici la fin de l’année », a déclaré Dagnoni dans un communiqué.

2TM prévoit d’émettre des tokens de créances de crédit avec Itaú Unibanco, l’une des plus grandes banques brésiliennes, a déclaré Dagnoni. La société travaille également au lancement de deux jetons d’énergie renouvelable en partenariat avec le commerçant d’énergie local Comerc, a-t-il ajouté.

Sources : déclaration, Coindesk, Cointelegraph et archives

Version de QuotidienBitcoin

Image de Unsplash