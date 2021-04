3‌ ‌Simple‌ ‌Raisons‌ ‌Je ‌Choisissez‌ ‌à‌ ‌Investir‌ ‌in‌ ‌Bitcoin‌ ‌over‌ ‌Coinbase‌ ‌Stock‌

Bitcoin coûte actuellement 57 982 $ au moment de la rédaction de cet article. Bitcoin a commencé l’année à 29352 $. En environ trois mois, Bitcoin a augmenté d’environ 100% en trois mois.

Au cours de l’année écoulée, Bitcoin a augmenté de 692%.

Le prix de Coinbase pourrait augmenter, mais je ne pense pas que le prix augmentera aussi radicalement que le prix du Bitcoin. Peut-être que dans quelques années, Coinbase verra de gros rendements, mais pour le moment, Bitcoin est à portée de rendements plus élevés.

Bitcoin a été divisé par deux le 18 mai 2020. Tous les quatre ans, Bitcoin divise par deux la récompense globale pour les mineurs. Fondamentalement, il y a moins de Bitcoin disponible à l’achat. Vous pouvez comparer cela avec l’offre et la demande.

Depuis lors, les investissements institutionnels ont rejoint le parti et les dépenses excessives du gouvernement américain renforcent le boom du Bitcoin.

Depuis la Grande Récession de 2008, les dépenses publiques se sont élevées en moyenne à 3,5 billions de dollars sur cinq ans. Puis les dépenses du gouvernement ont commencé à augmenter à la fin de l’administration Obama se poursuivant sous l’administration Trump.

Le coronavirus n’a donc pas aidé. Les dépenses publiques ont atteint 4,8 billions de dollars l’an dernier.

Avec Biden au pouvoir, il pourrait être possible de dépenser plus. La faible inflation, les taux d’intérêt bas et les mesures de relance du gouvernement ne font que renforcer la montée du Bitcoin. Bitcoin a été créé comme une couverture contre le marché financier du gouvernement américain.

