3-0. Les lionnes rugissent encore

26/07/2021 à 14h21 CEST

L’Argentin “Las Leonas” a remporté une importante victoire sur l’Espagne dans un match résolu avec trois buts au dernier quart et avec une performance décisive de Maria José Granatto, ce qui a permis d’ouvrir le score après que les Espagnols aient gâché leurs chances de le faire en deuxième période.

Les deux équipes devaient gagner ou au moins marquer des points après avoir débuté avec une défaite, contre l’Australie dans le cas de l’Espagne (3-1) et contre la Nouvelle-Zélande en Argentine (3-0), et les deux ont pu le faire bien que l’équipe de Carlos “Chapa” Retegui Il avait plus de travail et a réagi dans les dix dernières minutes.

Dès le début, l’Argentine a joué un jeu plus offensif que l’Espagne. Il a remporté cinq corners en première période, bien qu’aucun ne se soit terminé avec le ballon dans le but en raison du succès de la défense menée par le Jaén. Maria Angeles Ruiz.

Le deuxième trimestre a été tout le contraire. Les occasions étaient pour les Espagnols. mais le marqueur n’a pas bougé non plus. Bethléem Succhi était très en sécurité à la porte et a arrêté le premier tir de pénalité de Lola Riera et une boule arrière de Gigi, avant que sa défense ne fasse de même avec le second.

La combinaison entre Riera, Maria Lopez Oui Berta Bonastre répété dans le troisième n’a pas porté ses fruits non plus et le 0-0 est resté à la mi-temps du crash, le second dans lequel Andrés Mondo a conduit les “RedSticks” du banc en raison de l’absence forcée de l’entraîneur, Adrien serrure, en quarantaine depuis hier après avoir été testé positif.

L’Espagne a averti au début de la troisième section avec un grand jeu de Alicia magaz Oui Alejandra Torres Quevedo et forcé “Las Leonas” à jouer longtemps avec Maria José Granatto comme référence, ce qui était la clé du résultat. Il a forcé un nouveau corner de pénalité pour son équipe en début de dernière période et avec lui l’arrivée du premier but.

Le cliché impeccable de Valentina raposo faire 1-0 a donné à son équipe un avantage que l’Espagne ne pouvait pas égaler dans un autre coin de pénalité et que Agustina Albetarria prolongé à trois minutes de la fin, pour vaincre un rival qui méritait quelque chose de plus et qui avec le match perdu a été puni d’un coup imparable par le capitaine Noël Barrionuevo.

– Fiche technique

3 – Argentine : Succhi ; Toccalino, Gorzelany, Alonso, Granatto MJ, Merino, Sauze, Trinchinetti, Barrionuevo, Jankunas, Costa -équipe de départ- Raposo, Albertarrío, Granatto M. V, Retegui.

0 – Espagne : Ruiz ; Ycart, López, Riera, Pons, Jiménez, García, Pérez, Oliva Petchame, Iglesias -équipe initiale- Barrios, Bonastre, Mejías, Torres-Quevedo, Magaz.

Buts : 1-0, m.47 : Valentina Raposo, sur penalty. 2-0, m-.57 : María José Granatto. 3-0, m.59 : Noel Barionuevo, d’un coup de pénalité.

Arbitres : Mc Clean (TTO) et Neumann (AUS). Ils ont montré un carton vert à Retegui (ARG), Berta Bonastre (ESP) et un carton jaune à Micaela Retegui (ARG).

Incidents : Match de la deuxième journée du groupe B disputé sur le terrain sud du stade Oi.