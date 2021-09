3 000 kg d’héroïne d’une valeur de Rs 21 000 crore saisis au port de Mundra dans le Gujarat, ED enquête sur le blanchiment d’argent dans la plus grosse prise jamais réalisée par DRI

Il s’agit du plus gros envoi de drogue capturé par le DRI à ce jour et on pense qu’il a été introduit en contrebande en Inde depuis l’Afghanistan via le Pakistan.

Le 15 septembre, la Direction du renseignement fiscal (DRI) a saisi environ 3 000 kg d’héroïne d’une valeur d’environ 21 000 crore de roupies dans le port de Mundra, dans le Gujarat. Il s’agit du plus gros envoi de drogue capturé par le DRI à ce jour et on pense qu’il a été introduit en contrebande en Inde depuis l’Afghanistan via le Pakistan.

La Direction de l’exécution (ED) a lancé une enquête pour blanchiment d’argent dans le butin, l’une des plus importantes au monde, tandis que la Direction du renseignement fiscal (DRI), qui a saisi les 2 988,21 kg d’héroïne, a arrêté un couple qui dirige une entreprise d’importation de Chennai. .

Pendant ce temps, six personnes, dont des ressortissants afghans, détenues à Delhi avec de la cocaïne et de l’héroïne en leur possession mardi sont examinées pour d’éventuels liens avec l’affaire, a indiqué l’Indian Express citant des sources.

DRI a mené des perquisitions à Ahmedabad, Delhi, Chennai, Gandhidham et Mandvi au Gujarat, à la suite desquelles deux personnes ont été arrêtées, et que « l’implication de ressortissants afghans dans le racket de la drogue pourrait être possible ».

Les responsables ont déclaré que l’envoi avait été officiellement déclaré comme “pierres de talc semi-traitées” et était destiné à Aashi Trading Company dirigée par le couple Chennai, Machavaram Sudhakar et sa femme Vaishali Govindaraju Durga Purna, et enregistrée à Vijayawada, Andhra Pradesh. L’héroïne a été retrouvée cachée entre des piles de pierres de talc.

La police de Vijayawada a déclaré dans un communiqué que « jusqu’à présent, aucune activité, à l’exception de l’utilisation de l’adresse du domicile de Vijayawada pour l’obtention de licences (par la femme pour l’importation et l’exportation), n’a été signalée. Cependant, d’autres enquêtes sont en cours ».

Le commissaire de police B Srinivasulu a déclaré à PTI que leurs équipes “ont mené une enquête approfondie et, à l’exception de l’utilisation de l’adresse du domicile de Vijayawada (pour l’obtention d’une licence), jusqu’à présent, aucune activité n’a été détectée”.

Après avoir obtenu des informations crédibles selon lesquelles l’envoi contenait de la drogue en provenance d’Afghanistan, les agents de la DRI ont saisi deux conteneurs et envoyé des échantillons pour examen il y a quelques jours. Une analyse médico-légale de la substance saisie a confirmé la présence d’héroïne.

Le Congrès a attaqué le Centre à propos du trafic de drogue et a demandé comment un tel syndicat de la drogue opérait en Inde « sous le nez » du gouvernement ainsi que du Bureau de contrôle des stupéfiants (NCB). Le porte-parole du Congrès, Pawan Khera, a également interrogé le gouvernement sur les raisons pour lesquelles le poste de chef du NCB à temps plein était vacant depuis 18 mois et a allégué que le NCB avait été réduit à faire de la « politique de détail » avec les rivaux du BJP.

“Pourquoi le Premier ministre Narendra Modi et le ministre de l’Intérieur Amit Shah, originaires du Gujarat, sont-ils incapables de briser ce syndicat de la drogue”, a déclaré Khera. Il a allégué que la contrebande de drogue en Inde a considérablement augmenté au cours des derniers mois, et cela depuis quelques années maintenant.

Khera a affirmé qu’au cours des dernières années, la côte du Gujarat était devenue la “route préférée” pour la contrebande de stupéfiants en Inde depuis le Pakistan, l’Iran ou l’Afghanistan. Il a cité divers cas de saisies de drogue au large des côtes du Gujarat pour affirmer qu’elles étaient devenues la “voie préférée” de la contrebande.

« Ces révélations ne sont-elles que la pointe de l’iceberg ? S’agit-il d’un cas de 10 envois abandonnés et d’un attrapé juste pour montrer que les agences fonctionnent et pour assurer la « gestion de la perception », a-t-il demandé.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.