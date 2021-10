3-5-2 de Manchester United : est-ce que ça couvre les fissures ? – Man United News et nouvelles sur les transferts

Est-ce que Manchester United était si bon ou était-ce Tottenham Hotspur qui était si mauvais ? C’est une question importante après la victoire 3-0 du premier sur le second dans le nord de Londres hier.

Le manager de United, Ole Gunnar Solskjaer, est passé à une formation 3-5-2 qui semblait plus solide et compacte.

Les Spurs n’ont pas réussi un seul tir cadré contre les Red Devils pendant tout le match, ce qui, quelle que soit la qualité du jeu d’une équipe à l’extérieur, doit témoigner des difficultés de l’équipe locale à tous les niveaux.

Le vrai Harry Kane passerait-il 90 minutes sans tir cadré ?

Quelle chance Solskjaer a eu que, au bord du licenciement, il ait pu amener son équipe à affronter un autre manager qui se trouve dans une position similaire.

Et avouons-le, les Spurs étaient affreux. Hué en dehors du terrain, il est difficile de voir comment Espirito Santo peut conserver son emploi plus longtemps.

Quant à Solskjaer, des tests plus sévères auront lieu cette semaine contre Atalanta et Manchester City, bien qu’il ait peut-être aussi eu de la chance là-bas. L’Atalanta a perdu des points à domicile contre la Lazio hier dans un match épuisant et énergivore et City doit être secoué après sa défaite choc 2-0 à domicile contre Crystal Palace.

Deux victoires permettront probablement au grand Solskini de s’échapper d’une autre situation impossible.

En toute honnêteté, peu importe à quel point les Spurs étaient pauvres, United a mieux joué dans le 3-5-2. Il y avait deux clés importantes à cela ; l’arrière central supplémentaire a soulagé Scott McTominay et Fred en termes de fonctions défensives et les deux à l’avant ont permis à Bruno Fernandes de baisser un peu plus et de mettre la pression sur la même paire pour produire offensivement.

Le duo a reçu d’immenses éloges pour ses performances après le match sur les réseaux sociaux, avec des commentaires tels que « des performances impressionnantes » étant typiques, mais on pourrait affirmer que beaucoup de choses ont été sacrifiées pour les aider à faire face.

Aaron Wan-Bissaka a également été félicité sur les réseaux sociaux pour sa performance à l’arrière, mais il reste à voir comment il s’en tirera dans ce rôle contre une meilleure opposition.

Pouvons-nous obtenir une certaine appréciation pour Mctominay et AWB ce soir ! Des performances impressionnantes 👏 Varane vraiment incroyable aussi #mufc #mctominay #AWB #Varane – Annonce (@scrappypixel) 30 octobre 2021

Il a ses détracteurs et je ne suis généralement pas convaincu, mais j’ai trouvé Fred hier excellent. #mufc #utfr 🔴⚪️⚫️ — ダン 🌈🇪🇺🔴⚪️⚫️ (@timmytinkers) 31 octobre 2021

Il y a eu beaucoup de discussions d’après-match dans la presse pour savoir si Solskjaer peut ou devrait faire de ce 3-5-2 sa formation par défaut à partir de maintenant. D’une part, il a constitué une équipe avec quatre ou cinq ailiers de première classe. qui aurait du mal à gagner du temps de jeu.

Cependant, une question peut-être tout aussi importante est de savoir si ce résultat individuel contre une équipe avec ses propres luttes a caché le fait qu’un certain nombre de joueurs de l’équipe des États-Unis ne sont pas assez bons pour le moment et ont eu besoin d’un changement de formation pour compenser leurs faiblesses. .