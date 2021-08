3 500 sécheresses documentées en 650 ans grâce aux prières religieuses

05/08/21 à 08:10 CEST

Une étude de l’Université de Saragosse sur les prières ou les rituels pour essayer de changer le temps lorsqu’il n’est pas favorable a révélé les plus de 3 500 sécheresses qui ont eu lieu dans 153 endroits dans 11 pays au cours des 650 dernières années.

La sécheresse subie, par exemple, l’Espagne (une répétition de celle qui a frappé la péninsule entre 1993 et ​​1996) n’est pas une phénomène extraordinaire car il se répète tous les 20/25 ans dans toute l’Espagne.

Fernando Domínguez Castro, chercheur à l’Université de Saragosse, a dirigé les travaux d’un groupe international de climatologues dans l’initiative InPRo (base de données internationale Propluvia Rogation), qui, après avoir consulté une énorme documentation historique, a compilé plus de 3 500 dates de célébration des prières pour le manque d’eau dans 153 sites en Espagne, France, Portugal, Italie, Mexique, Guatemala, Équateur, Pérou, Argentine, Chili et Philippines.

“Les dates de ces célébrations sont d’un grand intérêt pour la reconstruction du climat d’autrefois, car elles indiquent quand une population souffrait d’un déficit hydrique important”, souligne Domínguez, selon l’institution universitaire dans un communiqué.

Le chercheur du programme de recrutement de talents de l’Agence aragonaise pour la recherche et le développement (ARAID) du gouvernement d’Aragon développe son travail au sein du Département de géographie et d’aménagement du territoire et de l’Institut universitaire de recherche en sciences de l’environnement d’Aragon (IUCA) de la Université de Saragosse.

“Sans aucun doute, Ces informations sont d’une importance vitale pour mieux comprendre les sécheresses et leur variabilité à long terme et pour comprendre le climat du passé et mettre le climat présent et futur dans son contexte », dit-il.

Dans la plupart des religions, des rites sont organisés pour essayer de changer le temps lorsqu’il n’est pas favorable au développement des activités humaines : essayer de faire pleuvoir en période de sécheresse, arrêter de pleuvoir lorsque des inondations sont attendues, tempérer la température par vagues de chaleur ou froid, ou pour dévier les tempêtes et les empêcher d’affecter les populations, les cultures ou le bétail.

« Concrètement, dans la religion catholique, il existe des rites spécifiques pour lutter contre la sécheresse, les prières de propluvia, qui peuvent aller de simples prières dans l’église à des processions de masse en passant par des lieux de vénération particulière », explique Domínguez Castro.

Sa célébration devait être formellement demandée par les municipalités et approuvée par l’Église., dans un processus bureaucratique qui a laissé des enregistrements dans différents fichiers, explique-t-il.

De plus, selon les commentaires, il était fréquent que les prières se tiennent en continu, jusqu’à ce que le déficit se résorbe, ce qui permet d’estimer la durée de la sécheresse. Sur la base des données, il est même possible d’évaluer l’étendue de la sécheresse lorsque plusieurs localités ont célébré des prières simultanément.

L’étude exhaustive des prières dans les archives historiques, tant ecclésiastiques que municipales, a permis de vérifier, par exemple, une sécheresse “particulièrement intense” dans le cas de l’Aragon qui a eu lieu en 1680 lorsque des prières ont eu lieu dans diverses villes d’Aragon-Jaca, Santuario de San Úrbez, Yebra de Basa et Saragosse, souligne le chercheur.

Deux ans plus tard, en 1682, des sécheresses majeures se produisent de l’autre côté de l’Atlantique, au Mexique, au Guatemala et en Équateur. Un autre épisode pertinent s’est produit entre 1779-1781 avec des sécheresses importantes dans toute l’Espagne tout au long de la période, mais aussi au Portugal (Lisbonne, Porto, Évora, Beja) et dans le nord de l’Italie (Padoue).

La première célébration recueillie date de 1333 et les dernières sont antérieures à 1950. Cette base de données vient d’être publiée dans Scientific Data, une revue du groupe Nature et peut être consultée dans le web viewer http://inpro.unizar.es/, où il est possible d’accéder à toutes les données collectées par ce groupe international de scientifiques.

La sécheresse est une anomalie transitoire caractérisée par une pénurie temporaire d’eau, par rapport à l’approvisionnement normal, sur une période de temps donnée (une saison, une année ou plusieurs années). La sécheresse est récurrente et dépendante de l’offre et de la demande de la société et de l’environnement. Les sécheresses diffèrent selon l’ampleur, la durée, l’intensité, les écosystèmes et les activités humaines.

Le les causes d’une sécheresse impliquent des facteurs naturels et anthropiques. Origine naturelle : due aux modifications des schémas de circulation atmosphérique, aux variations de l’activité solaire et aux phénomènes d’interaction entre l’océan et l’atmosphère. Origine anthropique : le réchauffement climatique actuel est attribué dans une certaine mesure aux activités humaines, telles que la combustion de combustibles fossiles, la dégradation de l’environnement (déforestation, dégradation des sols et désertification) et l’altération des systèmes écologiques naturels.

Types de sécheresses

Sécheresse météorologique: Il se produit lorsqu’il y a un manque continu de précipitations. La rareté des précipitations est liée au comportement du système océan-atmosphère, où des facteurs naturels et anthropiques influencent. La sécheresse météorologique est liée à une région spécifique, car les conditions atmosphériques sont très variables d’une région à l’autre.

Sécheresse hydrologique: Il se produit lorsque les cours d’eau ou les volumes mis en eau sont inférieurs à la normale pendant une période donnée. Cela peut prendre des mois ou un an à partir du début de la pénurie de pluie ou ne pas se manifester si les pluies reviennent peu de temps après. La sécheresse hydrologique peut également être causée par des changements dans l’utilisation des terres qui entraînent une pénurie d’eau dans le cycle hydrologique.

Sécheresse agricole ou hydroédaphique: C’est le déficit hydrique de la zone racinaire nécessaire aux besoins des cultures. Il n’est pas possible de fixer des seuils de sécheresse agricole car la quantité d’eau diffère pour chaque culture. Par exemple, dans les zones de cultures pluviales, il est lié à la sécheresse météorologique avec un petit décalage.

Sécheresse socio-économique: c’est l’effet de la rareté de l’eau sur les personnes et les activités économiques. La pression croissante de l’activité humaine augmente l’incidence de la sécheresse socio-économique, mettant en évidence les pertes économiques croissantes.

