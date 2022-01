3 600 $ arrivent en 2022 et vous pourriez être admissible à l’obtenir

À ce stade de 2022, l’histoire du contrôle de relance se déroule en fait sur deux voies. Le premier à noter est le plus évident – ​​celui qui intéresse tout le monde. Cela implique la possibilité de tout nouveaux contrôles de relance à un moment donné cette année. Comme dans, les aurons-nous ou non? Et quand? Dans ce sens, tout le monde attend toujours de voir ce que le Sénat fera au sujet de la possibilité d’une prolongation d’un an du crédit d’impôt pour enfants. Quelque chose que le corps a laissé inachevé à la fin de 2021, le démocrate de Virginie-Occidentale Joe Manchin déclarant dans une interview que son vote crucial sur le paquet serait un « non », plongeant tout le processus dans le chaos.

Pendant ce temps, il y a aussi une deuxième piste dans laquelle l’histoire du contrôle de relance se déroule en 2022. Cela implique au moins un avantage de l’année dernière qui est déjà garanti pour cette année. Cela rapportera à certaines personnes jusqu’à 3 600 $. Et on vous dit tout ci-dessous.

Le crédit d’impôt pour enfants élargi a aidé à sortir des millions de familles américaines de la pauvreté et de la faim au cours des six derniers mois. Maintenant, il se termine, tout comme une autre vague de COVID perturbe à nouveau l’économie. https://t.co/h4FFoy335S – Ben Casselman (@bencasselman) 2 janvier 2022

Si vous vous souvenez de toute notre couverture du crédit d’impôt pour enfants en 2021, le Congrès a fait preuve d’un peu de créativité dans la façon dont il a structuré le paiement de cette prestation élargie. Les législateurs l’ont essentiellement coupé en deux. Les bénéficiaires ont obtenu le premier semestre à l’avance, en 2021, étalé sur six chèques mensuels.

La seconde moitié, cependant, est toujours à venir plus tard cette année.

Tous ces bénéficiaires qui ont obtenu six chèques de crédit d’impôt pour enfants en 2021? Ils reçoivent également le même montant cumulatif sous forme de crédit d’impôt. Celui qu’ils peuvent utiliser lorsqu’ils déposent leurs impôts fédéraux cette année. Pour des millions d’Américains, ils prendront soit un crédit de 1 500 $ ou 1 800 $ par enfant. C’est le total de ces six chèques (soit 1 500 $ ou 1 800 $ au total, selon l’âge de votre enfant).

Un crédit d’impôt de 3 600 $ cette année

Certains destinataires, cependant, ont décidé que pour une raison quelconque, ils n’avaient pas besoin ou ne voulaient pas des chèques semestriels à l’avance. Dans ce cas, ils obtiennent plutôt le crédit d’impôt pour enfants sous forme de prestation forfaitaire cette année.

Pour rappel, pour chaque enfant de moins de 6 ans, une famille pourrait bénéficier d’un crédit d’impôt pour enfants élargi pouvant atteindre 3 600 $. Ce qui veut dire, si ces familles décidaient de renoncer aux chèques mensuels ? Ils peuvent encore obtenir ces 3 600 $ cette année sous forme de crédit d’impôt, peu importe que le Sénat n’ait toujours pas agi pour augmenter les paiements mensuels cette année.

Il en va de même, soit dit en passant, si des familles admissibles au palier inférieur du crédit d’impôt pour enfants élargi choisissent une prestation forfaitaire cette année. Ils pourraient obtenir jusqu’à 3 000 $ s’ils décidaient eux aussi de renoncer aux paiements mensuels l’année dernière.

Couverture supplémentaire

