3 600 $ en nouveaux chèques de relance arrivent plus tôt que vous ne le pensez – voici quand – .

Vous vous demandez si le gouvernement fédéral commencera bientôt à envoyer davantage de chèques de relance ? Nous avons une réponse définitive à votre question et une date précise à partager également – ​​en fin de compte, encerclez le 15 juillet sur votre calendrier, car, oui, c’est à ce moment-là qu’une toute nouvelle série de contrôles de relance devrait commencer à arriver chez les contribuables. ‘ comptes bancaires. Seulement, ces chèques seront très différents des trois paiements directs (pour 1 200 $, 600 $ et 1 400 $) qui ont précédé.

Voici la grande différence : alors que ces trois paiements que nous venons de mentionner étaient ponctuels, cette nouvelle vague de chèques de relance sera récurrente, l’IRS les distribuant une fois par mois, vers le 15 de chaque mois, jusqu’à la fin de cette année.

Tout cela découle du projet de loi tentaculaire de 1,9 billion de dollars sur les secours contre les coronavirus que le président Biden a promulgué début mars, dans le cadre des efforts toujours en cours du gouvernement fédéral pour faire face aux retombées de la pandémie de coronavirus. Parmi les avantages pour les Américains ordinaires inclus dans ce paquet législatif, il y a une augmentation du crédit d’impôt fédéral jusqu’à 3 600 $, alors qu’il s’élevait auparavant à 2 000 $ sur une année. Soit dit en passant, ces montants sont par enfant, et ce qui est intéressant à propos des paiements, c’est la base potentielle de bénéficiaires ici — nous parlons de familles, donc il y a une énorme population de personnes qui peuvent obtenir ces paiements. Et, au lieu d’être des paiements uniques, les familles pourront prévoir leur arrivée une fois par mois. Un peu comme obtenir une augmentation, uniquement de l’Oncle Sam au lieu de leur employeur.

Voici comment l’admissibilité aux paiements du crédit d’impôt fédéral pour enfants élargi se répartit : les couples mariés gagnant 150 000 $ au total ou moins, ou les personnes gagnant 75 000 $ ou moins, recevront 250 $ pour chaque enfant âgé de 6 à 17 ans de juillet à décembre, pour un total de 1 500 $ (6 mois x 250 $). Ils recevront également 300 $ pour chaque enfant de moins de 6 ans. Le solde des 3 600 $ viendra sous forme de crédit d’impôt l’année prochaine.

Voici quelques autres points importants supplémentaires de l’IRS concernant ces paiements à venir :

Environ 39 millions de ménages, couvrant environ 88 % de tous les enfants vivant aux États-Unis, devraient commencer à recevoir ces nouveaux chèques de relance. Ces ménages n'auront généralement rien à faire de manière proactive pour commencer à recevoir les paiements. Selon l'IRS : « Les ménages couvrant plus de 65 millions d'enfants recevront les paiements mensuels (crédit d'impôt pour enfants) par dépôt direct, chèque papier ou cartes de débit, et l'IRS et le Trésor s'engagent à maximiser l'utilisation du dépôt direct pour garantir un dépôt rapide et livraison sécurisée. Bien que la plupart des contribuables ne soient tenus de prendre aucune mesure pour recevoir leurs paiements, le Trésor et l'IRS poursuivront leurs efforts de sensibilisation avec les organisations partenaires au cours des prochains mois pour sensibiliser davantage de familles à leur éligibilité. »