3 actions à acheter alors que le marché atteint un niveau record

Si vous doutiez de la puissance de l’offre sous la surface, cette semaine a offert un rappel puissant. Alors pour vous aider à profiter du dynamisme du marché, je vous partage trois de mes actions préférées à acheter maintenant.

Mercredi, les indices boursiers ont subi une vente massive jusqu’à la clôture. Le Russell 2000 a clôturé en baisse de près de 2% sur un volume important. Et avec le graphique journalier de la S&P 500 si prolongé, il semblait qu’un retrait bien mérité était à nos portes.

Mais les acheteurs avaient des plans différents.

Les actions sont revenues en force jeudi, regagnant tout ce qui avait été perdu mercredi, puis certains. La vitesse à laquelle les taureaux reviennent aux petites capitalisations était impressionnante, et le constat est clair : le chemin de la moindre résistance est plus haut, pas plus bas. Les taureaux se réaffirmant, j’ai pu trouver trois configurations commerciales attrayantes aux noms suivants :

chenille (NYSE :CHAT)

Halliburton (NYSE :HAL)

Wells Fargo (NYSE :WFC)

Regardons de plus près chaque graphique.

Actions à acheter : Caterpillar (CAT)

Caterpillar est tombé en disgrâce au début du mois de juin et n’a pas donné aux observateurs de graphiques une raison d’être optimiste jusqu’à présent. Mais je suis encouragé par la réponse de jeudi aux bénéfices. L’action CAT a augmenté de 4% sur un volume supérieur à la moyenne, formant un pivot plus bas dans le processus. Il a également réussi à clôturer bien au-dessus de la moyenne mobile de 50 jours et est à une distance frappante de franchir la résistance près de 204,50 $.

Du sommet au creux, Caterpillar a chuté de 24 % au cours des cinq derniers mois. La doublure argentée du rabattement est qu’il a fait baisser les prix en supprimant une partie de la mousse qui a été cuite dans le stock pendant la période post-pandémique.

J’aime utiliser 215 $ comme premier objectif à la hausse, suivi de 225 $. Les spreads d’achat haussiers offrent une façon de jouer à risque limité.

L’échange: Achetez le spread d’achat de 210 $/220 $ de décembre pour 2,80 $.

Vous risquez 2,80 $ pour potentiellement capturer 7,20 $ si le CAT dépasse 220 $ à l’expiration.

Halliburton (HAL)

Les prix du pétrole ont finalement succombé à des prises de bénéfices cette semaine. La descente a entraîné une baisse des actions énergétiques, mais les acheteurs n’ont pas tardé à bondir une fois que le pétrole a atteint sa moyenne mobile en hausse sur 20 jours. Jeudi s’est terminé par une puissante bougie de marteau haussier et m’a mis à la recherche d’un long jeu d’énergie. Bien que les tendances à la hausse de l’énergie ne manquent pas, Halliburton s’est démarqué comme une belle configuration.

Les bénéfices se sont succédés pour le géant des services pétroliers, et sa tendance haussière reste intacte. De plus, le rebond d’hier a eu lieu dans une zone de prix importante – 25 $. Au cours des six premiers mois de l’année, 25 $ était une zone de résistance importante. Désormais, il sert de support et offre un point d’entrée intelligent si vous pensez que le marché haussier de l’énergie va persister.

Le prix inférieur fait de l’action HAL un candidat potentiel à l’achat à long terme, mais je m’en tiens à un écart d’achat en raison de la probabilité plus élevée de profit.

L’échange: Achetez le spread d’achat haussier à 25 $/29 $ de décembre pour 1,35 $.

Vous risquez 1,35 $ pour gagner 2,65 $ si HAL grimpe à 29 $.

Actions à acheter : Wells Fargo (WFC)

L’action finale à acheter nous amène au secteur financier. Bien que j’aie normalement un faible pour les entreprises comme JPMorgan Chase (NYSE :JPM) et Goldman Sachs (NYSE :SG), j’ai trouvé le modèle de Wells Fargo trop convaincant pour le laisser passer.

Pour commencer, l’action WFC a augmenté après la publication des résultats de ce mois-ci. Puis, une fois qu’il a rencontré une résistance aérienne à près de 51 $, les prix ont simplement dérivé latéralement pendant quelques sessions au lieu de se vendre. Enfin, avec le bond de 2,62 % de jeudi, les prix sont maintenant sur le point d’atteindre un nouveau sommet de 52 semaines.

Une cassure de plus de 51,41 $ devrait attirer plus d’acheteurs dans la cour.

L’échange: Achetez l’appel haussier à 50 $/55 $ de décembre pour 2 $.

Le risque est de 2 $ et la récompense maximale est de 3 $. Pour capturer l’intégralité du gain, vous avez besoin que le WFC dépasse 55 $.

