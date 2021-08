3 actions à acheter après avoir publié des rapports sur les bénéfices de Blowout

in

La saison des résultats du deuxième trimestre touche à sa fin, avec presque tous les S&P 500 entreprises déclarantes. Dire que cela a été un trimestre à succès ne va peut-être pas assez loin pour illustrer à quel point la performance a été épique. Aujourd’hui, je partage mes trois actions préférées à acheter à la suite de leurs rapports.

Selon FactSet, sur les 91 % des constituants du S&P 500 qui ont publié leurs chiffres, 87 % ont obtenu des revenus supérieurs aux estimations. Il s’agit du pourcentage le plus élevé dépassant les prévisions de ventes depuis que FactSet a commencé à suivre la métrique en 2008. De plus, l’ampleur de la surprise des revenus est également le pourcentage le plus élevé (+4,9%) que nous ayons vu depuis 2008.

La mesure la plus importante pour moi est peut-être un tableau des prix qui requiert notre attention. Certaines sociétés ont annoncé des bénéfices solides, mais le cours de leurs actions l’avait déjà intégré. D’autres ont enregistré de solides écarts alors que les investisseurs se réjouissaient de la nouvelle.

C’est ce dernier groupe que je trouve le plus convaincant. En voici trois à considérer.

Dicks Articles de sport (NYSE :DKS)

Salesforce.com (NYSE :CRM)

Penn National Gaming (NASDAQ :PENN)

Examinons de plus près chaque graphique et établissons un commerce d’options pour en tirer profit.

Actions à acheter : Dicks Sporting Goods (DKS)

Source : La plateforme thinkorswim® de TD Ameritrade

Dicks Sporting Goods a détruit ses chiffres de bénéfices ce trimestre. Même si le cours de son action a augmenté de plus de 100% par rapport à l’année précédant la sortie, il a tout de même augmenté de 13% mercredi pour atteindre un nouveau record. Le chiffre d’affaires s’est élevé à 3,27 milliards de dollars contre 2,85 milliards de dollars attendus. Cela s’est traduit par un bénéfice par action de 5,08 $ ajusté par rapport aux attentes de 2,80 $.

Et l’entreprise ne reste pas inactive avec sa trésorerie croissante. Ils ont annoncé un dividende spécial de 5,50 $ par action et un doublement de son programme de rachat d’actions. Le tableau des prix est aussi vierge que prévu. Le volume a explosé cette semaine alors que les acheteurs ont agressivement arraché des actions pour célébrer la manne des bénéfices. À court terme, DKS est allongé, mais je ne m’attends pas à une forte baisse compte tenu des vents arrière fondamentaux.

Les spreads haussiers ont du sens ici.

L’échange: Vendez le taureau d’octobre à 115 $/110 $ pour 50 cents.

Salesforce.com (CRM)

Source : La plateforme thinkorswim® de TD Ameritrade

La récupération des actions Salesforce.com est presque terminée. Après avoir passé toute l’année au-dessus de ses sommets, le géant du cloud a finalement annoncé des bénéfices suffisamment bons pour tirer les prix à une distance frappante du pic de l’année dernière. À 270 $, le stock de CRM n’en est qu’à 5%.

Avec l’écart de jeudi, nous avons vu une forte augmentation de la dynamique de tendance. La hausse de l’agressivité des taureaux fait de la prochaine configuration un achat incontournable. Idéalement, le CRM se retirera d’ici et comblera le vide pour offrir une entrée à moindre risque. Alternativement, il pourrait marcher latéralement pour créer un motif de base élevé avant de sortir. Dans les deux cas, Salesforce.com appartient à votre radar.

Si vous êtes impatient et que vous voulez une certaine exposition maintenant, j’utiliserais au moins des écarts de vente afin que vous puissiez profiter même si l’action s’effondre pendant un certain temps pour digérer les pressions de surachat.

L’échange: Vendez l’écart de vente haussier 250 $/240 $ d’octobre pour 1,50 $.

Actions à acheter : Penn National Gaming (PENN)

Source : La plateforme thinkorswim® de TD Ameritrade

Les rapports sur les bénéfices sont le seul événement auquel les investisseurs doivent prêter attention. Ils peuvent à eux seuls renverser les tendances haussières ou inverser les tendances baissières. Dans le cas de Penn National Gaming, nous examinons un cas de ce dernier. En tant que dernier de nos actions à acheter, PENN propose un modèle rare de triple fond qui vient de se déclencher cette semaine avec une hausse au-dessus de la résistance majeure et de la moyenne mobile à 50 jours.

Notamment, le plus bas de la tendance est survenu lors de la forte bougie d’inversion haussière après la publication des résultats de ce mois-ci. Apparemment, l’action PENN avait trop chuté au cours des cinq derniers mois, et il a fallu une annonce de bénéfices meilleure que prévu pour que les investisseurs se réveillent et réalisent l’affaire qu’ils avaient conclue.

Les prix sont en hausse six jours de suite et je trouve le manque de vente impressionnant. L’augmentation du volume confirme que les institutions entrent dans la mêlée, et la nouvelle tendance devrait avoir des jambes.

L’échange: Vendez l’écart de vente haussier 65 $/60 $ d’octobre pour 50 cents.

À la date de publication, Tyler Craig était longtemps DKS. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

