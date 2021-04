3 actions à acheter après des gains exceptionnels

Nous sommes aux genoux dans la saison des résultats. Certaines entreprises ont livré la marchandise, d’autres n’ont pas réussi à impressionner. Le marché les a récompensés et punis en conséquence. Aujourd’hui, nous mettons en évidence trois actions à acheter qui ont toutes affiché des bénéfices solides.

Mais ce n’est pas seulement une question de profits, aussi convaincants soient-ils. N’oubliez pas que ce ne sont pas les nouvelles qui comptent pour les traders. C’est la réaction aux nouvelles. Et les candidats d’aujourd’hui ont tous formé des modèles de prix attractifs à la suite de leurs rapports respectifs. C’est, par-dessus tout, la raison de mon affection.

D’un point de vue sectoriel, ces choix proviennent de trois secteurs différents de la rue. L’un est un géant du cuivre. Le second est un titan des télécommunications. Le troisième est un constructeur de maisons qui profite du boom immobilier.

Freeport McMoRan (NYSE:FCX)

AT&T (NYSE:T)

DR Horton (NYSE:DHI)

Passons en revue leurs chiffres de revenus et pourquoi j’aime leurs graphiques de prix. Ensuite, je partagerai un échange d’options que vous pouvez utiliser pour miser sur une hausse continue.

Actions à acheter après de bons revenus: Freeport-McMoRan (FCX)

Le commerce de l’inflation se réchauffe en 2021. Les prix du cuivre ont chuté aux côtés d’autres matières premières industrielles, et des entreprises comme Freeport-McMoRan ont été massivement bénéficiaires de cette tendance. Environ 80% des revenus de FCX proviennent du cuivre. Sur le front des bénéfices, Freeport a déclaré un BPA de 51 cents sur 4,85 milliards de dollars de revenus.

Les chiffres sont conformes aux attentes en matière de bénéfices, mais ont légèrement manqué les prévisions de revenus de 4,87 milliards de dollars.

Mais voici le truc. Le stock n’a pas vraiment bougé – malgré ce que l’on pourrait qualifier de moins que des résultats stellaires. Étant donné que l’action FCX ​​a tellement grimpé au cours des six derniers mois, je pense que c’est une énorme victoire et de bon augure pour les prix à venir.

Le modèle de retrait a FCX teste ses moyennes mobiles en hausse sur 50 jours et 20 jours. C’est une configuration aussi bonne que n’importe quelle autre.

L’échange: Achetez le spread d’appel haussier de 35 $ / 40 $ de juin pour 1,80 $.

AT&T (T)

AT&T est entré dans les résultats avec un graphique qui a besoin d’un coup de pouce. Il a été coincé dans une fourchette de négociation au cours de la dernière année et s’est retrouvé coincé au milieu avant l’événement. Heureusement, le géant des télécommunications et des médias a publié l’une de ses meilleures performances depuis des années. Pour le premier trimestre, AT&T a gagné 86 cents ajustés par action sur un chiffre d’affaires de 43,94 milliards de dollars. Les analystes s’attendaient à 78 cents par action pour un chiffre d’affaires de 42,69 milliards de dollars.

Bien que le titre T ait bien clôturé ses plus hauts intrajournaliers, la clôture de 31,36 $ place toujours les prix au plus haut niveau de 2021. Nous testons maintenant l’extrémité supérieure de la fourchette d’un an. Tout type de base dans ce domaine pourrait précéder une cassure à la hausse sur une résistance majeure à 32 $. Cela ferait enfin augmenter la tendance hebdomadaire et insufflerait une certaine excitation à ce qui a été autrement un stock extrêmement terne.

L’amélioration des perspectives des fondamentaux d’AT & T devrait aider à soutenir l’action au cours du prochain trimestre. Pour capitaliser, j’aime les écarts d’appels diagonaux.

L’échange: Achetez l’appel de 30 $ de juin tout en vendant l’appel de 32 $ de mai pour un débit net de 1,50 $.

Actions à acheter après de bons revenus: DR Horton (DHI)

Sur Main Street, les prix des logements ont grimpé rapidement à la suite de la pandémie. À Wall Street, les commerçants ont englouti les actions de construction de maisons pour miser sur la tendance. DR Horton est déjà en hausse de 39% depuis le début de l’année et vient de publier de solides bénéfices trimestriels. Cela en fait un candidat final parfait pour la galerie d’actions à acheter d’aujourd’hui.

L’entreprise de construction de maisons basée au Texas a gagné 2,53 dollars par action sur un chiffre d’affaires total de 6,45 milliards de dollars. Les deux mesures ont dépassé les prévisions des analystes. L’action DHR a terminé la journée avec une puissante bougie engloutissante haussière à la moyenne mobile en hausse de 20 jours. Le volume a gonflé tout au long de la session pour confirmer les institutions et autres gros acheteurs entrant dans la mêlée.

DHR est un stock plus haché, donc je m’attends pleinement à un soutien et à un remplissage en cours de route. Mais la direction de la tendance est indéniablement plus élevée et 100 $ représentent la prochaine cible évidente.

L’échange: Achetez le 95 $ / 100 $ de juin pour 2,15 $.

À la date de publication, Tyler Craig a occupé de LONGS positions au FCX.

