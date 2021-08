3 actions à acheter en cas de baisse des bénéfices à courte vue

Les marchés actions ont encore battu des records la semaine dernière. C’est devenu une habitude ces derniers temps. Les petites capitalisations sont à la traîne, c’est donc un segment à surveiller. Mais l’appétit haussier pour l’achat d’actions n’a pas faibli depuis des mois. La vente à découvert a été douloureuse pour ceux qui l’essaient. Pourtant, être « all in » sans aucune protection est également une erreur. Quelque part au milieu, les investisseurs doivent trouver un équilibre. Cela peut se produire en recherchant des actions à acheter sur les creux.

Le marché haussier se maintient en grande partie grâce au filet de sécurité de la Réserve fédérale. Il a maintenu les taux incroyablement bas depuis 2018. En outre, il a fourni des niveaux de liquidité plus lâches que jamais.

La Maison Blanche a également fait sa juste part en injectant de l’argent dans l’économie. Les programmes de relance et les programmes gouvernementaux ont atteint des niveaux astronomiques. Nous prononçons maintenant le montant du « billion » comme si ce n’était rien. Mais en réalité, il faut 2 740 ans de dépenses d’un million de dollars par jour pour passer à travers un billion.

Néanmoins, il est insensé de se contenter de courir après les actions bon gré mal gré. Cela pourrait fonctionner pour le trading dynamique, mais pour les investissements à long terme, nous devons faire preuve d’un optimisme prudent. Je sais que c’est un cliché, mais il s’intègre parfaitement dans cet environnement.

La saison des résultats offre des opportunités parfaites pour trouver des actions à acheter en cas de creux. Le plus souvent, si une action se négocie plus bas, c’est à cause de mauvaises attentes. Exemple concret ? Regardez ce qui est arrivé à Pomme (NASDAQ :AAPL) et autres méga casquettes. Ils n’ont pas livré un mauvais rapport depuis des années. Pourtant, plus de la moitié de leurs réactions ont été négatives à la une.

Pourtant, la panique d’une personne équivaut à l’opportunité d’une autre. L’idée est d’attraper des couteaux qui tombent et qui ont une bonne histoire. Ce sont généralement des actions de croissance où les investisseurs perdent de vue ce qui est important. L’absence de bénéfices ou d’estimations n’est pas toujours critique pour l’histoire à long terme de l’entreprise. Aujourd’hui, nous en proposons trois qui correspondent à ce projet de loi.

Les trois actions à acheter sur les creux sont :

Actions à acheter : Coupang (CPNG)

Source : Graphiques par TradingView

Il y a une décennie Amazon (NASDAQ :AMZN) a eu du mal à convaincre les investisseurs que c’était une bonne affaire. Les experts ne pouvaient que se concentrer sur le fait qu’il perdait de l’argent. Ils ont insisté pour que cela soit rentable et l’ont combattu tout au long du chemin. De toute évidence, ils avaient tort – maintenant c’est un monstre d’entreprise et un investissement fiable. Il augmente les bénéfices et les ventes à une vitesse vertigineuse.

Le stock CPNG traverse actuellement des difficultés similaires. La différence est que Coupang peut capitaliser sur le bénéfice du doute créé par Amazon. Le commerce électronique est maintenant l’endroit où il faut être. La pandémie de l’année dernière a accéléré cette tendance, le CPNG a donc une longue piste devant lui.

La semaine dernière, il a publié des bénéfices et l’action a fait la une des journaux. Les investisseurs ont mal réagi à des pertes plus importantes que prévu. La bonne chose à faire est de se concentrer sur le fait qu’ils ont augmenté leurs revenus de 71% par rapport à l’année dernière. Plus important encore, Coupang a maintenu une croissance de 50 % pendant 15 trimestres consécutifs. C’est un taux impressionnant, alors ne vous inquiétez pas encore des niveaux de rentabilité.

Le commerce électronique est bel et bien vivant et cette entreprise semble être sur les rails. CPNG pourrait subir une action négative indirecte sur les prix en raison des pressions politiques sur Alibaba (NYSE :BABA). Quoi qu’il en soit, le stock CPNG ne mérite pas de tomber dans un abîme. Il dispose d’un support technique, mais ce n’est toujours pas une situation globale. Ils disent de ne pas combattre la bande, je dois donc respecter l’action baissière des prix pour le moment.

Nio (NIO)

Source : Graphiques par TradingView

L’action Nio a perdu plus de 25% depuis ses sommets de juillet. Rien que la semaine dernière, il a perdu 12% du fait de l’action des prix autour de son rapport sur les bénéfices. Vendredi en particulier, il a chuté de près de 4% sur les gros titres selon lesquels Citigroup a abaissé son objectif de prix de 2 $ à 70 $ par action. C’est une raison ridicule de se débarrasser des actions gagnantes. En outre, la dernière fois que j’ai vérifié, atteindre cet objectif de prix de 70 $ signifie un profit de 80%. Ce n’est guère une situation difficile.

Le rapport sur les bénéfices de la société était solide. Son chiffre d’affaires a augmenté de 127% par rapport à l’année dernière, et trouver à redire à cela est faux. Fondamentalement, il n’y a rien d’alarmant ici. La direction a quadruplé ses ventes en trois ans sans gonfler sa valorisation. Le rapport prix/vente de Nio est inférieur à 20, ce qui est conforme à Tesla (NASDAQ :TSLA). Ceci est également raisonnable en termes absolus, en particulier sur les marchés actuels.

Il y a quelques nuages ​​à l’horizon après deux accidents impliquant des voitures Nio récemment. Mais dans l’ensemble, parmi une mer de startups EV pleines d’espoir, Nio se tient la tête et les épaules avant tout sauf un. Tesla a l’avantage absolu du premier moteur, mais Nio est juste derrière. À long terme, cet acteur du VE va compter et faire partie de l’avenir automobile mondial.

De plus, techniquement, l’action Nio a un support de 38 $ par action. Même si cela échoue, il y a plus en dessous. Les investisseurs peuvent être à l’aise de posséder ces actions de la société à long terme.

Actions à acheter : Baidu (BIDU)

Source : Graphiques par TradingView

Les actions à grande capitalisation en Chine subissent des pressions politiques. La destruction des cours des actions est constante et effrayante depuis des mois. Les coupes de cheveux de capitalisation boursière ressemblent davantage à des coupes à la mode.

BABA a peut-être déclenché le problème l’année dernière et son stock a chuté de 43% jusqu’à présent. Le BIDU a culminé en février et a également depuis perdu 65% de sa valeur.

Lorsque la peur est aussi élevée dans les bonnes actions, les investisseurs devraient devenir curieux. Les actions BIDU ont perdu la majeure partie de leur graisse. Il est désormais plus maigre avec des fondamentaux solides, ce qui le place dans le panier d’actions à acheter. La baisse n’est pas due à de mauvais résultats, puisqu’elle a généré une croissance du chiffre d’affaires de 27%. La direction a effrayé les investisseurs avec ses prévisions.

Ils ont utilisé la résurgence des cas de Covid-19 pour tempérer l’enthousiasme en avant. La pratique de la sous-promise et de la surlivraison est bien vivante là-bas. Les dirigeants de l’entreprise l’utilisent lorsqu’ils ont une couverture médiatique pour le faire.

L’action BIDU est de retour dans sa zone de rupture de novembre. Cela fournit généralement un soutien aux taureaux afin qu’ils puissent reprendre pied. Sinon, la perte récente de 153 $ par action pourrait contenir 20 $ de plus. Quoi qu’il en soit, cela constitue un investissement à long terme. Ne vous lancez pas à fond. Il affiche désormais un P/E à un chiffre et un ratio prix/ventes d’environ 3.

A la date de publication, Nicolas Chahine n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Nicolas Chahine est le directeur général de SellSpreads.com.