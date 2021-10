3 actions à acheter malgré le chaos sur le marché

Après un long sommeil, les ours se sont enfin réveillés. Leur colère se fait sentir sur tous les actifs à risque, et nous sommes officiellement au milieu de la plus grande correction dans le S&P 500 pour l’année. Certes, nous n’avons encore perdu que 5 % par rapport au pic, mais dans un environnement de volatilité aussi faible que celui que nous avons connu cette année, cela constitue le pire coup de 2021. Et pourtant, malgré le chaos, je partage trois actions à acheter.

Lorsque le contexte du marché devient aussi laid qu’il l’est maintenant, je deviens extrêmement sélectif sur les nouvelles transactions. Seules les meilleures configurations font la coupe, et même alors, je passe parfois jusqu’à ce que le S&P 500 commence à montrer des signes de creux.

Le trio d’aujourd’hui possède tous une force relative et des tendances haussières qui restent intactes. De plus, ils ont tous vu un élan croissant sur la dernière avance, malgré un marché en baisse.

C’est le terrain. Voici les choix :

Cameco (NYSE :CCJ)

Uber Technologies (NYSE :UBER)

Huile Marathon (NYSE :MRO)

Examinons de plus près chaque graphique pour faire la chronique de la récente flexion musculaire. Ensuite, nous tracerons un chemin vers le profit.

Actions à acheter : Cameco (CCJ)

Source : La plateforme thinkorswim® de TD Ameritrade

Si vous allez acheter quelque chose pendant que le ciel tombe, cela aide certainement s’il n’y a pas une forte corrélation avec le marché boursier. Dernièrement, les actions du producteur canadien d’uranium, Cameco Corp, ont évolué au rythme de leur propre tambour. Parfois, les actions CCJ évoluent avec le S&P 500 ; parfois non. En raison de la relation mixte, CCJ a une corrélation de 10 semaines avec le marché proche de zéro.

C’est le type d’actions que je serais prêt à acheter en grande partie parce qu’une nouvelle faiblesse du marché ne signifie pas automatiquement que CCJ en souffrira. Mais ce n’est pas tout. Le graphique des prix semble haussier. Nous venons de voir près d’un mois de hausse des prix qui a fait passer CCJ de 15 $ à 26 $. Le volume a bondi, ajoutant de la légitimité au mouvement. Et maintenant, nous avons notre premier retrait. Cela a été profond, oui, mais nous sommes toujours au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours en hausse.

J’aime vendre des puts pour parier que CCJ restera au-dessus de 17 $ pour le mois prochain.

L’échange: Vends le put nu à 17 $ de novembre pour 50 cents.

Uber Technologies (UBER)

Source : La plateforme thinkorswim® de TD Ameritrade

Il y a trois semaines, je n’aurais pas touché Uber avec un poteau de 10 pieds. Mais beaucoup de choses ont changé.

La principale raison de mon volte-face a été l’écart massif du 21 septembre qui a à lui seul inversé la tendance baissière. Le volume a éclipsé les 100 millions d’actions, marquant la session de volume le plus élevé de l’année. Il ne s’agissait pas d’un micro-rassemblement axé sur le commerce de détail, mais d’un afflux dirigé par les institutions.

Compte tenu de la force de la rampe, je suis enclin à croire que la nouvelle tendance haussière aura de la résistance. Et cela fait de moi un acheteur de trempettes.

Au cours des trois derniers jours, l’action UBER a reculé de trois sessions, se terminant par un doji jeudi. L’écart plus élevé de ce matin confirme le début d’une nouvelle reprise. Je construirais un jeu directionnel dans un environnement plus sain, mais pour respecter la correction plus large du marché, nous empruntons la voie de la probabilité la plus élevée avec un jeu de vente nu.

Si vous pensez qu’UBER peut rester au-dessus de 37,50 $ pour le mois prochain, entrez dans le jeu suivant.

Le commerce : Vendez les options de vente à 37,50 $ de novembre pour 50 cents.

Actions à acheter : Marathon Oil (MRO)

S’il est un secteur qui a le plus brillé lors du récent drame, c’est celui de l’énergie. Et cela en fait un endroit évident pour rechercher des actions à acheter.

Vous pouvez remercier la force du pétrole brut pour le courage du secteur. Les prix du pétrole testent à nouveau une résistance majeure proche de 75$ et n’ont pas bougé ces derniers jours, malgré la raclée subie par les actions.

Il existe actuellement de nombreux titres énergétiques attrayants, mais je vous suggère de jeter un œil attentif à Marathon Oil. Son cours de bourse flirte avec une cassure majeure de plus de 14 $. Cette zone a fourni une forte résistance au cours des cinq derniers mois. Une fois que nous l’aurons retiré, je soupçonne que les acheteurs viendront en courant.

De plus, le prix bon marché des actions MRO en fait un excellent candidat pour la vente d’options de vente. L’exigence de marge est faible et le rendement potentiel est juteux.

L’échange: Vends le put nu à 12 $ de novembre pour 36 cents.

À la date de publication, Tyler Craig n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Pour un essai gratuit de la meilleure communauté commerciale de la planète et de la maison actuelle de Tyler, cliquez ici !