3 actions à acheter même si les marchés sont vacillants cette semaine

Ce n’est jamais amusant de regarder une journée extrêmement rouge à Wall Street, mais cela a ses avantages. De plus, je m’y attendais, ce qui facilite les échanges. Néanmoins, je suis optimiste par nature. Les mauvais jours, je recherche des actions de qualité à acheter sur le long terme.

J’ai spécifié ma limite de durée prolongée parce que je ne m’efforce pas de trouver le fond parfait. C’est plus vrai que jamais car il y a des dislocations sur ce marché. Il existe des dizaines de grandes entreprises dont les actions sont tombées dans les supports. Inversement, le S&P 500 le graphique hebdomadaire a simplement une bougie rouge. Sur ce graphique, il n’y a aucun signe de correction, simplement le début d’une semaine difficile. Il y a encore un espace ouvert pour SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSEARCA:ESPIONNER) 400 $.

Une bougie rouge n’apporte pas de correction et n’inspire pas non plus l’entrée dans les stocks en vigueur. Par example, Pomme (NASDAQ:AAPL) semble tomber dans un niveau de support solide depuis les plus bas de mars. Normalement, cela m’inciterait à prendre des positions haussières, mais je ne l’ai pas encore fait. Je crains que le S&P ait encore beaucoup de marge de manœuvre, surtout que ce soit une saison faible. Le gang «vendre en mai» pourrait avoir plus d’action en eux. Je ne veux pas me battre avec un mème si je peux l’éviter.

Si j’ai raison et que les indices continuent de baisser, ils entraîneraient Apple sans faute. Nous oublions souvent que nos actions doivent se négocier sur le marché collectif. Quelle que soit la qualité de cette histoire, je dois tenir compte des influences extérieures.

Aujourd’hui, mon objectif est de trouver trois sociétés dont les actions ont de bonnes chances de trouver des bases. Je suis convaincu que ces niveaux ne sont peut-être pas les plus bas absolus, mais suffisamment proches. Les trois actions à acheter sur cette faiblesse sont:

Groupe Zillow (NASDAQ:ZG)

Marvell La technologie (NASDAQ:MRVL)

Le Trade Desk (NASDAQ:TTD)

Actions à acheter: Zillow Group (ZG)

Source: Graphiques par TradingView

On a l’impression qu’il y a des siècles, le monde a traversé la crise financière de 2008. Au cœur du problème se trouvait une bulle immobilière qui a éclaté en grand. Zillow n’avait alors que quatre ans environ. D’une manière ou d’une autre, ils ont réussi à passer le test le plus difficile de l’industrie dans les temps modernes. Cela témoigne de la compétence de l’équipe de direction.

Au cours des deux dernières années, ils ont pris des mesures plus audacieuses, même dans l’achat de maisons, pas seulement pour en rendre compte. Ils avaient des doutes et le titre a traversé des périodes troublantes, mais ils ont réussi à s’en sortir. L’année dernière, le crash pandémique a fait chuter le stock de 70%. Il l’a rapidement récupéré et a augmenté les greens à + 1,040%.

Tout cela s’est brisé le 16 février. Ils venaient de déclarer leurs bénéfices et les investisseurs ont aimé ce qu’ils ont entendu. Mais l’ensemble du marché a durement corrigé, en particulier le Nasdaq. Sans raison particulière, l’action ZG a chuté de 45% et tente désormais de se stabiliser. Malheureusement, les indices se vendent à nouveau cette semaine, de sorte que les taureaux de Zillow ont des vents contraires.

Leurs fondamentaux suggèrent que tout problème boursier est une opportunité d’achat. Ils ont triplé leurs revenus depuis 2017 pour atteindre un taux d’exécution de 3 milliards de dollars. Ils affichent maintenant un revenu net positif pour les 12 derniers mois. Bien que ce ne soit pas un stock bon marché, son prix à la vente est relativement modeste moins cher que Facebook (NASDAQ:FB). Les investisseurs ont commis des erreurs en jugeant cette entreprise et je me suis lancé sur ces opportunités pendant des années.

Technologie Marvell (MRVL)

Prochaine sur la liste des actions à acheter, les actions Marvell ont connu un mois d’avril terrible et commencent le mois de mai sur une note tout aussi mauvaise. Mercredi, le titre a chuté de 6% après une baisse similaire les trois jours précédents. Au total, l’action MRVL est maintenant 25% au-dessus de ses sommets et apparemment sans soulagement. Aujourd’hui, j’emprunterai le mantra de l’investisseur le plus célèbre de tous les temps. Warren Buffett pense qu’il vaut mieux acheter quand les autres ont peur.

Ceux qui ont fait cela en mars ont eu des profits rapides et énormes pour leur bravoure. Nous pouvons maintenant nous inspirer de leur exemple et faire de même avec cela. Il s’agit essentiellement d’un scénario de rinçage et de répétition, mais il a également des avantages pour d’autres raisons. La ligne MRVL 40 $ est en lice depuis septembre dernier. À l’époque, c’était un point de défaillance majeur. Puis finalement, après deux mois de lutte, les taureaux en ont éclaté.

Voici le plus important. Ils l’ont testé avec succès pour le pied au cours de la Nasdaq crash du 5 mars. Maintenant, nous y retournons, d’où la tentative de l’attraper. Mon hypothèse à partir des graphiques est que le support tiendra à nouveau. Pour cela, il est bon de placer un niveau de stop-loss ci-dessous en fonction de vos goûts personnels.

Fondamentalement, je serais à l’aise si MRVL ne tient pas et je dois le posséder pendant un certain temps. La direction place l’entreprise en position de pouvoir. Ils surfent sur les bonnes tendances afin d’avoir une marge de manœuvre pour plus de succès. La direction a récemment fourni des raisons de s’attendre à de meilleures prévisions de ventes. Ils sont très prometteurs et c’est un optimisme contagieux. Les objectifs de prix sont encore relativement raisonnables. Il sera difficile de décevoir les propriétaires du stock sans nouveaux cygnes noirs.

Actions à acheter: The Trade Desk (TTD)

L’action TTD a chuté de 50% par rapport à ses sommets d’il y a à peine quatre mois. Les mesures traditionnelles de «valeur» ne l’aideront pas à trouver une assise car il s’agit d’un stock cher. Il a un ratio cours / bénéfice à trois chiffres et son prix / chiffre d’affaires est de près de 30. De ce point de vue, il pourrait y avoir plus d’inconvénients.

En fait, sur mes graphiques, je m’attendais à ce qu’il cible des valeurs beaucoup plus faibles que cela. Mais il y a des raisons de s’attendre à un soutien égal ou inférieur à 450 dollars par action. Malheureusement pour les taureaux d’actions TTD, il s’agit d’un mouvement rapide, il est donc difficile à gérer. En descendant, on dirait toujours que ça va dans un abîme.

Ma solution pour ces monstres est d’utiliser des options où je peux créer des tampons de risque. Au lieu d’acheter des actions TTD, je vends le put de 365 $ de juillet, par exemple. Je collecte de l’argent pour ouvrir le commerce et je n’ai pas besoin d’un rallye pour gagner. En fait, le stock peut chuter de 35% et je peux toujours atteindre le seuil de rentabilité. Comparez cela à l’achat pur et simple des actions et risquer 506 $ sans possibilité d’erreur.

Le stock TTD est cher mais ça vaut le coup jusqu’à présent. Les entreprises en croissance comme celle-ci doivent dépenser de l’argent pour produire des résultats. Jusqu’à présent, il n’y a aucune raison de douter de cette équipe de direction. Ils ont multiplié par trois leurs revenus depuis 2017 tout en augmentant leur bénéfice net. Oui, ils dépensent beaucoup mais ne brûlent pas d’argent. En fait, leur flux de trésorerie d’exploitation est maintenant sept fois plus important qu’il y a deux ans. Ils méritent le bénéfice du doute.

A la date de publication, Nicolas Chahine ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Nicolas Chahine est le directeur général de SellSpreads.com.