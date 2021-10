3 actions à acheter pour un potentiel de gains cette semaine

La nervosité qui a tourmenté Wall Street en septembre s’estompe enfin. En conséquence, les cours des actions sont à des niveaux records ou presque. La rhétorique négative était fausse, comme nous l’avons toujours écrit, notre stratégie consistant à trouver des actions à acheter était donc correcte.

Les investisseurs pouvaient laisser courir leurs gagnants, mais pas sans discernement. C’est la plus grosse semaine de reportages de la saison. La plupart des actions à capitalisation giga annonceront leurs tableaux de bord. Je suis absolument certain qu’ils seront des numéros à succès. Malheureusement, nous ne pouvons pas savoir quelle sera la réaction à la une des journaux.

L’action des prix à court terme le matin des bénéfices d’une entreprise est toujours binaire. Même le PDG de cette entreprise n’a pas pu nous dire dans quelle direction cela va aller. Les réactions des investisseurs seront en grande partie dues à leurs attentes.

Exemple concret ? Regardez ce qui est arrivé à Snapchat (NYSE :SE CASSER) La semaine dernière. La direction a écrasé les mesures de performance de l’année dernière, mais le titre a chuté de 25 %. La raison en est qu’ils ont raté les estimations d’un faible pourcentage. Les investisseurs ont choisi d’ignorer le fait qu’ils ont augmenté tous les autres paramètres utilisateur et financiers. Les attentes des investisseurs étaient trop élevées et ils ont donc puni le titre.

La rédaction d’aujourd’hui consiste à définir des transactions qui pourraient encore fonctionner en connaissant ce facteur de jeu à court terme. Nos plus grandes entreprises technologiques sont tombées d’une falaise en sympathie avec Snapchat la semaine dernière. Par exemple Facebook (NASDAQ :FB), et Alphabet (NASDAQ :GOOGL,NASDAQ :GOOG) a subi de lourdes pertes. Ce sont deux exemples parfaits d’actions saines sur le long terme. Cependant, ils souffrent tous deux de titres différents qui sont sans importance pour leurs propres opérations. Ces deux actions constituent d’excellentes actions à acheter même dans le cadre d’événements à court terme.

Toutes les réactions aux bénéfices n’ont pas été décevantes. Tesla (NASDAQ :TSLA) a livré une excellente carte de pointage et les investisseurs l’ont récompensée avec une nouvelle impression record. Cela s’est produit après un rallye déjà long de 60% sur quatre mois. Il s’agit sans doute d’une action risquée, ce qui témoigne de la force de l’appétit pour le risque à Wall Street. Il est clair qu’il y a des acheteurs disposés là-bas, donc les investisseurs ne devraient pas courir et se cacher dans la saison des bénéfices.

Les trois actions à acheter dans les bénéfices sont :

Fiducie Invesco QQQ (NASDAQ :QQQ)

Ulta (NASDAQ :ULTA)

Royal Caraïbes (NYSE :RCL)

La baisse de septembre a été suffisamment violente pour avoir secoué suffisamment de mains faibles. Cela laisse une base plus forte d’acheteurs qui défendront les actions avant Noël. Puisqu’il s’agit de transactions, je les traiterais comme des paris spéculatifs et garderais la taille appropriée.

Actions à acheter : Invesco QQQ Trust (QQQ)

Source : Graphiques par TradingView

L’achat d’actions avant leurs rapports sur les bénéfices comporte un risque à court terme inutile. Pendant la saison des résultats, les investisseurs réagissent au sentiment plutôt qu’aux faits et chiffres. En conséquence, les stocks chutent temporairement sans que ce soit leur faute. Surtout lorsque les prix sont proches ou à tous les niveaux, Wall Street a tendance à prendre trop d’avance sur lui-même. Les équipes de gestion à travers le marché ont actuellement une barre haute qu’elles doivent surmonter pour impressionner les investisseurs.

Ma thèse pour QQQ aujourd’hui est qu’Invesco va exploser. Cela pourrait se produire lors d’une semaine de gains immédiate. Mais même s’ils baissent, les acheteurs interviendront et réessayeront la semaine prochaine. Il s’agit clairement d’un commerce avec une fusée binaire.

Il est pratique de prendre des positions longues sur des actions qui ne présentent pas de risque global individuel. Cette semaine, les investisseurs peuvent lancer un commerce global sur l’ensemble NASDAQ. En utilisant les actions QQQ, les investisseurs parieraient sur le collectif au lieu d’essayer de trouver des actions individuelles à acheter. Cela élimine le besoin de deviner singulièrement sur les revenus. De plus, il diffuse le risque d’un quart décevant d’une équipe.

À la fin du mois d’août, j’ai suggéré d’acheter des actions QQQ, qui ont donné des résultats instantanés. Depuis lors, il a pivoté trois fois autour de ces niveaux, ce qui constitue normalement une base.

Si l’action QQQ peut détenir plus de 365 $ par action, Invesco peut à nouveau atteindre des niveaux records. Cela devrait fonctionner même s’il y a une réaction instinctive négative à certains des bénéfices de la mégacap cette semaine.

Ulta (ULTA)

Source : Graphiques par TradingView

En 2015, l’action Ulta a éclaté de manière importante. En juillet 2017, le stock avait augmenté de 125 %, mais il a ensuite heurté un mur de briques. La correction en 2018 a été sévère et le titre a cédé la moitié du rallye.

Heureusement, les investisseurs ont trouvé leur place après quelques mois de consolidation. Ils ont ensuite effectué un rallye tout aussi impressionnant et ont battu de nouveaux sommets.

Malheureusement, l’action ULTA a connu une calamité avant même la pandémie. Le titre s’est effondré de 40 % avant de trouver une base.

Puis 2020 est arrivé, et nous savons tous comment cela s’est passé pour le secteur de la vente au détail. À la mi-mars de l’année dernière, Ulta était revenu à ses débuts en 2015. La correction majeure a été une opportunité incroyable pour les courageux de se lancer.

Entrer maintenant semble un peu tard du point de vue de l’investissement. Cependant, il existe un échange à court terme en dehors de la base ci-dessous que les taureaux peuvent utiliser pour un rassemblement de Noël. C’est un stock qui, nous le savons, peut surprendre les ours. Je suis sûr qu’il y a eu beaucoup de pertes parmi les vendeurs à découvert en raison du rallye de 230% après les creux pandémiques.

Le but ici est d’être long pour un swing à moyen terme, mais de s’arrêter si la base cède. Récemment, les actions d’Ulta se sont consolidées pendant trois mois à un peu moins de 355 $ par action. La semaine dernière, il a rebondi à ce niveau et c’est là que réside l’opportunité. Je me rends compte qu’il y aura beaucoup de résistance dessus ; la baisse de 400 $ par action a été brutale et impitoyable, ce qui montre qu’il y a de gros vendeurs qui se cachent au-dessus.

Par conséquent, je considère qu’il s’agit d’un commerce et non d’un investissement dans l’entreprise. Il existe de nombreux niveaux de support, même en dessous de la base actuelle que nous utilisons aujourd’hui. Mais lorsque les indices sont à des plus hauts de tous les temps, le sentiment approprié est un optimisme prudent.

Royal Caribbean (RCL)

Source : Graphiques par TradingView

La correction d’octobre a coûté aux investisseurs en actions RCL près de 15 %. Cependant, le titre est maintenant en train de chuter à un niveau de support potentiel. Et lorsqu’une action tombe dans les pivots précédents, elle a tendance à trouver des acheteurs. Fin septembre, RCL a grimpé de 15% et cette baisse lui ramènera la boucle au point de départ. C’est là que les nouveaux commerçants devraient tenter leur chance. Les bénéfices à venir pourraient présenter une boule de courbe surprise et temporaire pour l’opportunité.

Par conséquent, je considère cette entrée comme l’une des deux. Au cas où les vendeurs voudraient le punir un peu plus, je dois laisser de la place pour ajouter plus bas. L’extrémité inférieure de la chaîne de 6 mois de RCL s’étend à 73 $ par action. Être long maintenant, c’est s’attendre à ce qu’il fasse mieux cette fois.

Juste au cas où ce ne serait pas le cas, il serait prudent de ne prendre qu’une demi-position puis d’ajouter plus tard. Si la baisse se produit, la base des coûts est encore plus forte. Si le rebond se produit plus tôt, alors nous sommes déjà longs et pouvons ajouter à une transaction gagnante.

A la date de publication, Nicolas Chahine n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Nicolas Chahine est le directeur général de SellSpreads.com.