3 actions à acheter qui devraient monter en flèche au second semestre 2021

Alors que nous nous dirigeons vers juillet, il est temps de réfléchir aux actions qui vont bien performer au second semestre 2021. Les six derniers mois ont été dominés par les actions énergétiques, financières et immobilières avec de nombreux allers-retours entre la croissance. et valeur. À l’avenir, de nombreux secteurs et industries pourraient connaître une volatilité accrue, car les investisseurs attendent un message clair sur l’inflation avant de choisir de nouvelles actions à acheter ou à vendre.

C’est pourquoi je me concentre sur les titres individuels qui présentent actuellement des caractéristiques qui pourraient faire grimper leurs prix au second semestre. Ces caractéristiques incluent des sociétés qui ont un fort potentiel de croissance et se négocient à une valorisation attrayante. De plus, ces actions affichent également une dynamique haussière.

J’ai donc passé un écran dans notre base de données pour les actions qui ont été classées « Acheter » ou « Achat fort » dans notre système de notation POWR et qui avaient également de bonnes notes dans les composants Croissance, Valeur, Momentum et Sentiment. Trois des principales actions de cet écran comprennent

Vallée (NYSE :VALLÉE)

ArcelorMittal (NYSE :TA)

Marques Newell Inc. (NASDAQ :NWL)

Actions à acheter : Vale (VALE)

Source : rafapress / Shutterstock.com

VALE est le plus grand producteur mondial de minerai de fer, de boulettes de minerai de fer et de nickel. Elle fournit son minerai de fer et ses boulettes de minerai de fer à l’industrie sidérurgique. Une population mondiale croissante et une urbanisation rapide devraient alimenter la demande d’acier pendant des années. C’est certainement de bon augure pour l’entreprise. VALE produit également du minerai de manganèse, des ferroalliages, du charbon métallurgique et thermique et du cuivre.

L’entreprise dispose d’un réseau logistique qui intègre les mines, les chemins de fer, les ports et les navires. Cela a donné un avantage à l’entreprise sur le marché du minerai de fer, car cela réduit considérablement les coûts. L’entreprise profite actuellement d’une remontée des prix du fer. Le métal a atteint un niveau record en mai, la demande en Chine étant actuellement massive en raison de problèmes d’approvisionnement.

Le pays, qui représente la moitié de l’acier mondial, dépense davantage en infrastructures. Ainsi, le prix du fer devrait rester élevé dans un avenir prévisible. VALE devrait également bénéficier d’une forte demande de nickel, ce métal étant utilisé dans les batteries de véhicules électriques. De plus, les prix du cuivre ont également rebondi en raison de la forte demande en Chine.

La société a une note globale de A, ce qui se traduit par une note « Achat fort » dans notre système d’évaluation POWR. La société a de bonnes notes dans tous les domaines, soulignées par une note de croissance de A. Les analystes s’attendent à ce que les ventes augmentent de 115,5% et que les bénéfices augmentent de 508,7% d’une année sur l’autre ce trimestre. VALE a également une note de qualité de A en raison de son bilan solide comme le roc. La société a un ratio actuel de 2,0 et un ratio d’endettement de 0,5.

Nous fournissons également des notes Valeur, Momentum, Stabilité et Notes pour VALE que vous pouvez trouver ici. VALE est classé n°2 dans l’industrie industrielle – métallurgie. Vous pouvez trouver d’autres actions de premier plan dans cette industrie en cliquant ici.

ArcelorMittal (MT)

Source : Massimo Todaro / Shutterstock.com

MT est le leader mondial de l’industrie sidérurgique et minière. Elle est présente dans plus de 60 pays, où ses produits sont principalement vendus à des clients des secteurs automobile, général et de l’emballage. L’entreprise produit également du fil machine, des barres d’armature, des billettes, des blooms et du tréfilage, ainsi que des produits tubulaires.

MT a bénéficié d’une augmentation de la demande d’acier avec l’ouverture de l’économie. Étant donné que ses produits desservent deux industries d’infrastructures critiques – la construction et les transports – MT devrait également bénéficier de toute future facture d’infrastructure. La société s’est également concentrée sur la réduction des coûts et a révélé un programme de réduction des coûts fixes d’un milliard de dollars qu’elle prévoit d’achever d’ici la fin de l’année prochaine.

L’entreprise élargit sa gamme de produits en acier automobile en lançant une nouvelle génération d’acier à haute résistance de pointe. MT a une note globale de A, qui est un « achat fort » dans notre système d’évaluation POWR. Comme VALE, MT a une note de croissance de A, grâce à son énorme potentiel de croissance. Les bénéfices devraient augmenter de plus de 1 100 % d’une année sur l’autre au cours de ce trimestre.

MT a également une note de valeur de B car son action semble sous-évaluée. Il a un P/E de fuite de 12,3 et un petit P/E avant de 5,2. MT a également un potentiel de hausse élevé sur la base d’une moyenne des objectifs de prix des analystes. Il se négocie actuellement 27% en dessous de son objectif de cours moyen.

Pour le reste des notes de MT (Momentum, Stabilité, Sentiment et Qualité), cliquez ici. MT est l’action classée n ° 10 dans l’industrie de l’acier classée A. Pour plus d’actions de premier plan dans cette industrie, assurez-vous de visiter ce lien.

Actions à acheter : Newell Brands Inc. (NWL)

Source : JHVEPhoto/Shutterstock.com

NWL est un fabricant et distributeur mondial de produits de consommation et commerciaux. Certaines de ses marques bien connues incluent Paper Mate, Sharpie, Dymo, EXPO, Parker, Elmer’s, Oster, Rubbermaid, Sunbeam et FoodSaver. Ses produits s’adressent aux organisations d’intérieur et d’extérieur et comprennent des produits de stockage d’aliments et de maison, de la papeterie, des accessoires pour outils électriques et des produits de première nécessité.

L’entreprise a connu une forte demande pour ses produits, en particulier dans ses activités Parfums d’intérieur et Appareils électroménagers. Contrairement à de nombreuses autres entreprises, NWL n’a connu aucun problème de chaîne d’approvisionnement, ce qui, combiné à une demande saine des consommateurs, a certainement profité à l’entreprise. L’entreprise a également capitalisé sur le passage aux achats numériques, car son activité de commerce électronique a représenté plus de la moitié des ventes totales au premier trimestre.

Le plan Project FUEL de la société a entraîné une productivité accrue, une tarification améliorée et d’autres initiatives de réduction des coûts. Ces efforts ont jusqu’à présent contribué aux revenus. NWL travaille également à accroître l’efficacité de ses usines de fabrication et de ses centres d’approvisionnement et de distribution. À l’avenir, l’entreprise est bien placée pour tirer parti de son canal en ligne en plein essor.

NWL a une note globale de B et une note « Acheter » dans notre système d’évaluation POWR. Il a une note de croissance de A car il devrait augmenter ses ventes de 21% et ses bénéfices de 50% d’une année sur l’autre ce trimestre. NWL a également une note Momentum de B, car son stock est en hausse de 25 % depuis le début de l’année. Pour accéder à toutes les notes de NWL (Valeur, Stabilité, Sentiment et Qualité), cliquez ici.

NWL est classé n ° 21 dans l’industrie de l’amélioration de l’habitat et des biens classés A. Pour plus d’actions de premier plan dans cette industrie, cliquez ici.

A la date de publication, David Cohne n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

David Cohne a 20 ans d’expérience en tant qu’analyste d’investissement et rédacteur. Avant StockNews, David a passé onze ans en tant que consultant fournissant des recherches et du contenu d’investissement sous-traités à des sociétés de services financiers, des fonds spéculatifs et des publications en ligne. David aime faire des recherches et écrire sur les actions et les marchés. Il adopte une approche quantitative fondamentale dans l’évaluation des actions pour les lecteurs.