3 actions à acheter qui ignorent parfaitement le chaos

Source : AdityaB. Photographie/ShutterStock.com

La variante omicron de Covid-19 continue de secouer les marchés boursiers. Si cela ne suffisait pas à affronter l’incertitude, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a commenté la possibilité d’accélérer le rythme auquel la banque centrale réduit son programme d’achat d’obligations. Malgré tout le drame du marché, les trois actions suivantes à acheter ont clôturé en vert mardi.

Et cela les rend très intéressants à explorer. Je ne pense pas pouvoir trop insister sur la peur et la panique de la séance de mardi. Les S&P 500 fermé juste un peu moins de 2%, avec 148 millions d’actions changeant de mains. Alors que nous avons vu quelques autres jours en 2021 avec un volume plus élevé, il n’y en a pas beaucoup. Et savez-vous ce qu’ils avaient tous en commun ?

Ils ont tous marqué des creux à court terme sur le marché, ce qui me rend optimiste pour une reprise. Mais, bien sûr, les choix suivants n’ont pas besoin d’un rebond – ils ont augmenté !

Pomme (NASDAQ :AAPL)

Tesla (NASDAQ :TSLA)

Pfizer (NYSE :PFE)

Aujourd’hui, nous allons explorer pourquoi les acheteurs les ont trouvés si convaincants. Et, plus important encore, comment profiter si la fête de l’amour continue.

Actions à acheter : Apple (AAPL)

Source : La plateforme thinkorswim® de TD Ameritrade

Trouvez-vous aussi intéressant que moi qu’un jour où le S&P 500 a été martelé et clôturé au plus bas de la session, sa plus grande position ait bondi de 3,16 % ? L’action AAPL aurait tout aussi bien pu être un ETF inversé, pour l’amour du ciel. Il semble que les acteurs du marché pensent que le géant de la technologie est le refuge ultime, le moins susceptible de tous les piliers du marché de souffrir des mauvais vents qui pourraient survenir en raison de la variante omicron.

Vous pouvez chicaner autant que vous voulez avec les perspectives fondamentales, mais on ne peut nier la force relative cette semaine. Un pic de volume épique a confirmé la flambée des prix de mardi. Alors que le rythme des gains devrait ralentir dans les prochains jours, le chemin de moindre résistance est sans aucun doute plus élevé.

Envisagez d’acheter des spreads d’achat pour participer.

L’échange: Achetez le spread d’achat haussier de 165 $/170 $ de janvier pour 2,25 $.

Tesla (TSLA)

Source : La plateforme thinkorswim® de TD Ameritrade

Tesla s’est battu pour rester positif mardi et a réussi avec un gain de 0,68%. Contrer la tendance du marché n’est pas nouveau pour le populaire stock de véhicules électriques. Il trace sa propre voie depuis des années. Ce qui a commencé comme une action culte est devenu la quatrième plus grande entreprise du S&P 500. Comme Apple, je trouve la force relative impressionnante face à un passage à tabac aussi massif.

La tendance des prix n’est pas aussi nette que celle des actions AAPL, mais les prix de Tesla sont à deux pas des nouveaux sommets et surtout des principales moyennes mobiles. La formation des prix du mois dernier est un triangle symétrique suggérant une congestion à court terme pour la tendance haussière globale. Les plus hauts pivots inférieurs et la ligne de tendance descendante qui l’accompagne rendent difficile l’identification d’un déclencheur facile pour de nouvelles transactions haussières.

Envisagez d’utiliser le plus haut de mardi de 1 168 $ ou de 1 200 $ pour signaler une cassure à la hausse.

L’échange: Achetez le spread d’achat haussier à 1250$/1300$ de janvier.

Il se négocie actuellement à 15,50 $ mais coûtera plus cher si vous attendez la confirmation.

Actions à acheter : Pfizer (PFE)

Source : La plateforme thinkorswim® de TD Ameritrade

Pfizer complète les actions d’aujourd’hui pour acheter. Sa surperformance ne demande pas beaucoup d’imagination pour être appréhendée. Le retour des inquiétudes de Covid-19 repousse les sociétés pharmaceutiques qui fabriquent des vaccins dans la conscience publique.

Rappelez-vous, c’était l’annonce de Pfizer qu’ils ont créé un vaccin hyper-efficace qui a relancé la reprise du marché boursier en novembre dernier. Il est donc logique que les traders reviennent au puits au milieu des craintes d’une nouvelle variante.

Le graphique des prix de l’action PFE avait une tendance à la hausse au-dessus de toutes les principales moyennes mobiles, même avant les événements de la semaine dernière. Tout ce que l’attention retrouvée a fait, c’est d’ajouter de l’huile sur un feu déjà brûlant.

Si vous êtes prêt à parier que la force persiste, alors déployez des jeux haussiers. J’aime les ventes à découvert pour une probabilité de profit plus élevée.

L’échange: Vendez le put de 50 $ de janvier pour 1,25 $.

À la date de publication, Tyler Craig n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Pour un essai gratuit de la meilleure communauté commerciale de la planète et de la maison actuelle de Tyler, cliquez ici !