3 actions à bas prix qui font des paris intelligents pour les investisseurs

De nombreux investisseurs aiment investir dans des actions à bas prix, car elles peuvent offrir un potentiel de gains plus élevé. Les actions à bas prix ne reçoivent généralement pas l’attention qu’elles méritent de la part de la communauté des investisseurs.

Mais cela ne signifie pas que les actions à bas prix sont mauvaises. Au contraire, de nombreuses actions négociées à bas prix pourraient être d’excellents ajouts à votre portefeuille. En fait, bon nombre de ces actions ont des capitalisations boursières plus élevées que vous ne le pensez. L’astuce consiste à trouver les actions avec les meilleures perspectives de gains.

C’est là que notre système exclusif d’évaluation POWR entre en jeu. Les actions avec des notes de A ou B ont un potentiel de gains plus élevé que les actions avec des notes inférieures. C’est pourquoi les investisseurs devraient envisager des sociétés telles que celles-ci, qui sont très bien notées dans notre système :

Fonds Sirius XM (NASDAQ :SIRI)

Catalyseur pharmaceutique (NASDAQ :CPRX)

ADR de Nokia Corp. (NYSE :NOK)

Actions à bas prix : Sirius XM Holdings (SIRI)

À environ 6 $ l’action, SIRI est composé de deux entreprises, SiriusXM et Pandora. La société transmet de la musique, des talk-shows, des sports et des informations via ses deux réseaux de radio par satellite, principalement aux consommateurs dans des véhicules qui paient un abonnement. Les radios de l’entreprise sont préinstallées sur une large gamme de véhicules légers aux États-Unis et au Canada.

La société a acquis Pandora Media en février 2019 via une transaction entièrement en actions. Pandora est une plate-forme de musique en streaming qui offre une option de radio financée par la publicité et un service payant à la demande. L’acquisition a fait de SIRI la plus grande société de divertissement audio au monde et a considérablement élargi sa base d’auditeurs. La société devrait poursuivre son expansion d’abonnés grâce à un solide portefeuille de contenu et à ses efforts de podcasting.

SIRI a une note globale de B, qui se traduit par une note « achat » dans notre système de notation POWR. La société a une note Momentum de A, car la société a montré une dynamique haussière au cours du mois dernier. L’action a augmenté de plus de 3 % au cours des cinq derniers jours et de 40 % au cours du mois dernier. La société a également une note de qualité de B en raison de fondamentaux solides.

À la fin du troisième trimestre, la société disposait de 164 millions de dollars de liquidités par rapport à aucune dette à court terme. Nous fournissons également des notes de croissance, de stabilité et de sentiment, que vous pouvez trouver ici. SIRI est classé n ° 2 dans l’industrie du divertissement – radio classée A. Pour plus d’actions de premier plan dans cette industrie, cliquez ici.

Catalyseur pharmaceutique (CPRX)

CPRX est une société biopharmaceutique. Il se concentre sur le développement et la commercialisation de thérapies innovantes pour les maladies neuromusculaires et neurologiques rares, débilitantes, chroniques. Il propose Firdapse, une forme exclusive de phosphate d’amifampridine pour le traitement des patients atteints du syndrome myasthénique de Lambert-Eaton.

Le médicament a connu une forte dynamique depuis son lancement en janvier 2019. Cette tendance devrait se poursuivre. La société cherche également à développer Firdase pour d’autres indications neuromusculaires rares. Si l’étiquette est élargie, cela devrait aider à stimuler les ventes.

L’action, qui se négocie également autour de 6 $, a une note globale de B et une note « achat » dans notre système de notation POWR. CPRX a une note de valeur de A, ce qui est logique avec un P/E de fuite de 8,43 et un P/E avant de 12,55. La société a également une note de sentiment de B car elle est appréciée des analystes.

Par exemple, cinq des cinq analystes qui couvrent l’action lui attribuent une note d’achat avec un potentiel de hausse de 61,5%. Pour le reste des notes de CPRX (Croissance, Momentum, Stabilité et Qualité), cliquez ici. CPRX est classé n°30 dans l’industrie Médicale – Pharmaceutique. Pour plus d’actions les mieux classées dans cette industrie, cliquez ici.

Actions à bas prix : Nokia Corp. ADR (NOK)

La société finlandaise NOK est l’un des principaux fournisseurs de l’industrie des équipements de télécommunications. L’activité réseau de l’entreprise tire ses revenus de la vente de matériel, de logiciels et de services sans fil et fixes. De plus, son segment technologique concède sous licence son portefeuille de brevets aux fabricants de téléphones portables et perçoit des redevances sur les téléphones portables de marque Nokia.

NOK est sur le point de bénéficier de la demande accrue de connectivité de nouvelle génération. L’entreprise a jusqu’à présent progressé dans son parcours en trois phases de création de valeur. Cela inclut « Réinitialiser », qui est l’objectif de cette année, ainsi que « Accélérer » et « Mettre à l’échelle » pour l’année prochaine et au-delà. Il se concentre désormais sur l’allocation du capital et le leadership technologique, car ces facteurs contribueront à la croissance cette année.

De plus, son portefeuille 5G gagne du terrain parmi les entreprises, représentant plus de 12% du total des transactions 5G. La société, qui se négocie actuellement autour de 5 $ par action, a une note globale de B, ce qui se traduit par une note « achat » dans notre système d’évaluation POWR. NOK a une note de croissance de B, ce qui n’est pas surprenant car les analystes s’attendent à ce que les bénéfices augmentent de 34,5% pour l’année.

La société a également une note de valeur de B en raison de sa faible évaluation. Par exemple, son P/E à terme est de 14,31 et son ratio cours/valeur comptable de 1,7 est bien inférieur à la moyenne du secteur de 3,7. Pour accéder à toutes les notes de NOK, y compris Momentum, Stability, Sentiment et Quality, cliquez ici. NOK est classé n°11 dans le secteur des technologies de notation B – Communication/réseautage. Pour plus d’actions de premier plan dans cette industrie, cliquez ici.