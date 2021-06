3 actions à considérer aujourd’hui

Trois actions phares de Louis Navellier… la caractéristique commune qu’elles partagent… un outil gratuit pour aider votre portefeuille à rentabiliser

Dans le Digest d’aujourd’hui, nous allons vous mettre en position de gagner de l’argent.

Nous le ferons avec l’aide du légendaire investisseur de croissance, Louis Navellier. Plus précisément, nous allons présenter trois actions que Louis a récemment soulignées aux abonnés sur lesquelles il est très optimiste aujourd’hui.

Elles vont des petites capitalisations aux grandes capitalisations, tout en offrant une exposition à trois secteurs différents : l’intelligence artificielle, la cybersécurité et les FinTech chinoises.

Mieux encore, chacun passe la note en ce qui concerne l’approche de marché stricte et quantitative de Louis. Cela met ces entreprises en territoire rare. Donc, si vous avez quelques dollars et que vous cherchez le meilleur endroit pour le mettre au travail, le Digest d’aujourd’hui est fait pour vous.

Beaucoup de choses à couvrir, alors allons-y.

***Un stock d’intelligence artificielle simple pour ancrer votre portefeuille cette décennie

Pour les lecteurs plus récents de Digest, Louis est l’un des premiers pionniers à utiliser des algorithmes prédictifs pour parcourir les marchés à la recherche d’actions quantitativement solides. Forbes l’a même nommé le “Roi des Quants”.

En tant qu’investisseur quantitatif, il a des règles d’investissement strictes qui reposent sur des chiffres froids et impartiaux. Cette approche enlève beaucoup d’émotion à l’investissement et a produit l’un des antécédents les plus enviés sur plusieurs décennies du secteur de l’investissement.

Les algorithmes de Louis ont mis en lumière trois actions que nous présentons aujourd’hui. Commençons par celui qui tombe dans l’un des secteurs les plus passionnants du marché…

Intelligence artificielle (IA).

Alors que l’IA couvre aujourd’hui une vaste gamme d’applications, le premier choix de Louis se trouve un acteur clé dans un coin souvent négligé du secteur – les jeux.

De Louis :

L’IA améliore non seulement le jeu, mais le jeu est également un excellent moyen pour l’IA d’être amélioré par les humains grâce à une expérience collective similaire. Des choses comme la réalité virtuelle (VR) et les jeux en ligne sont constamment ajustées par les commentaires des utilisateurs, ce qui, à son tour, met à niveau les algorithmes d’IA qui peuvent non seulement améliorer les plateformes de jeu, mais peuvent être plus largement utilisés sur de nombreuses plateformes !

Alors, quelle société de jeux d’IA se trouve aujourd’hui dans la ligne de mire de Louis ?

NVIDIA Corporation (NVDA).

Retour à Louis :

Cette entreprise fondamentalement supérieure a fait ses débuts dans le secteur de l’infographie et est à la tête de l’industrie depuis plus de deux décennies. Il a inventé le GPU en 1999 – c’est donc un acteur bien établi. Depuis 2014, la société s’est concentrée sur cinq marchés majeurs : les jeux, la visualisation professionnelle, les centres de données, l’automobile et l’IA.

La semaine dernière, NVDA a fait la une des journaux en annonçant un nouveau processeur de jeu phare, ou GPU (Graphics Processing Units).

Voici Louis sur les raisons pour lesquelles ce nouveau GPU pourrait générer des gains :

Son dernier lancement de GPU pour la série 3000 a fait ses débuts vers la fin de l’année dernière et les joueurs semblaient les aimer. Le lancement s’est vendu rapidement et les modèles sont vendus trois fois le prix de vente, s’ils sont revendus du tout. Cela me dit que NVIDIA pourrait se permettre de facturer beaucoup plus pour la prochaine gamme d’unités pour gagner des marges plus élevées.

Louis explique que NVDA utilise un modèle d’apprentissage en profondeur propriétaire pour ses GPU, appelé DLSS, qui est le meilleur de sa catégorie et “met l’entreprise à des années-lumière de toute concurrence”.

L’action de NVDA rugit, doublant pratiquement au cours des 12 derniers mois par rapport aux gains de 31% du S&P, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Voici le résultat de Louis :

La réalité est que l’IA devrait être plus importante que le boom technologique des années 1990 et la révolution des smartphones de 2007. Elle nous permettra de créer une toute nouvelle génération d’innovations incroyables… Et NVIDIA est parfaitement positionné pour en profiter. C’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai recommandé le stock en Investisseur de croissance de retour en mai 2019.

Les abonnés Growth Investor qui ont suivi la recommandation officielle de Louis NVDA sont en hausse de 309% au moment où j’écris, mais il semble que d’autres gains soient en route.

***Un acteur de premier plan dans la lutte mondiale contre les cyberattaques

Comme nous l’avons détaillé ici dans le Digest, les dernières semaines ont vu une vague d’attaques de ransomware sur des cibles clés de l’infrastructure américaine.

Tout d’abord, il y a eu l’attaque du pipeline Colonial, qui a entraîné des pénuries d’essence sur la côte est avant que Colonial ne paie les attaquants. En passant, les nouvelles de ce matin sont que les fonctionnaires fédéraux ont récupéré environ 2,3 millions de dollars du bitcoin que Colonial a payé.

Ensuite, il y a eu le coup sur le plus grand transformateur de viande au monde, JBS SA (JBSAY). Il a fermé les neuf usines de bœuf de JBS aux États-Unis mardi dernier, ce qui a paralysé environ 25 % du bœuf et 20 % du porc transformés aux États-Unis. Moins connu est le coup porté à la filiale de JBS, Pilgrim’s Pride Corporation (PPC), qui conduit à d’autres fermetures d’usines.

Puis, jeudi dernier, des informations ont révélé qu’au moins trois chaînes d’information télévisées avaient été déconnectées lors d’une attaque de ransomware contre leur société mère, Cox Media Group.

Nous avons décrit ce problème de cyberattaque ici dans le Digest à de nombreuses reprises, en soulignant comment la cybersécurité entre dans la catégorie « inévitable » de l’investissement, ce qui signifie qu’il est « inévitable » qu’il y aura plus d’attaques à l’avenir, conduisant – malheureusement – une industrie de la cybersécurité florissante.

Alors, quelle action de cybersécurité Louis aime-t-il ?

De Louis :

Chef de file de la cybersécurité CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) a suivi 1 400 programmes de ransomware et d’extorsion de données rien qu’en 2020, la majorité ayant un impact sur les fabricants, les entreprises industrielles et les entreprises d’ingénierie et de technologie… Personnellement, je vois beaucoup de potentiel avec CrowdStrike Holdings. Donc, si ce n’est pas sur votre radar, ça devrait l’être. Cette entreprise fondamentalement supérieure offre une sécurité des terminaux en temps réel, des renseignements sur les menaces et une protection des charges de travail dans le cloud, aidant à prévenir les cyberattaques sur et hors du réseau d’une entreprise. La plate-forme de l’entreprise, The CrowdStrike Falcon, utilise son graphique propriétaire CrowdStrike Threat Graph pour identifier les menaces de sécurité et empêcher les violations de données. CrowdStrike se vante que sa plate-forme combine l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique avec l’analyse comportementale et la chasse aux menaces 24h/24 et 7j/7, le tout dans une seule solution pour protéger toutes les charges de travail sur le réseau—environnements cloud, sur site et virtuels.

Dans sa mise à jour aux abonnés, Louis plonge dans les chiffres solides et les projections de bénéfices de CrowdStrike, notant que la société bénéficie d’une forte pression d’achat institutionnel. Les lecteurs réguliers de Digest reconnaissent que ce signal a beaucoup de poids dans le système de classement des actions de Louis.

*** Enfin, regardez au-delà des frontières américaines vers ce petit jeu FinTech chinois

La dernière recommandation de Louis bénéficie d’un phénomène d’investissement connu sous le nom de réalignement des indices. C’est essentiellement lorsqu’un indice boursier majeur, tel que le Dow ou le Nasdaq, ajoute ou supprime des sociétés spécifiques de ses avoirs.

Voici Louis avec plus :

L’indice MSCI, qui suit les marchés émergents, a connu son réalignement annuel la semaine dernière. Cela a fait grimper les principales actions israéliennes, taïwanaises et chinoises, notamment Futu Holdings Limitée (FUTU), que j’ai recommandé à mon Actions révolutionnaires abonnés en août 2020. Basée à Hong Kong, Futu Holdings Limited est une société chinoise de services financiers. Grâce à sa plate-forme de courtage et de gestion de patrimoine, Futu Holdings fournit des services de négociation d’actions, de gestion de patrimoine, des données et informations sur le marché, un financement sur marge et d’autres services interactifs. Les services de la société sont disponibles à Hong Kong, en Chine et aux États-Unis

Comme d’habitude, Louis plonge directement dans les chiffres de ses abonnés, soulignant une croissance étonnante des revenus et des bénéfices.

De sa mise à jour :

Compte tenu des bons résultats, il n’est pas surprenant que la direction de l’entreprise ait annoncé le 12 mai que cette action fondamentalement supérieure serait ajoutée à l’indice MSCI Hong Kong le 27 mai. La semaine dernière, FUTU a rebondi de près de 14% avant le réalignement… Dans l’ensemble, FUTU est en hausse de plus de 200% depuis le début de l’année, mais je prévois pleinement que le titre continuera de grimper à la hausse car il bénéficie du réalignement de Russell plus tard ce mois-ci. Il devrait en être de même pour mon autre Actions révolutionnaires, étant donné que le Breakthrough Stock moyen devrait afficher une croissance annuelle des ventes de 83,7% et une croissance annuelle des bénéfices de 497,5 %. Donc, je suis très excité pour ce qui va arriver!

*** Je soulignerai un point commun aux trois recommandations de Louis aujourd’hui…

Les lecteurs attentifs ont peut-être remarqué la même phrase répétée de Louis que nous l’avons cité ci-dessus.

Extrait de son commentaire NVDA : « Ceci entreprise fondamentalement supérieure a fait ses débuts dans le secteur de l’infographie… »

De CrowdStrike : “Ceci fondamentalement supérieur entreprise offre une sécurité des terminaux en temps réel… »

Et de Futu : « … ce n’était pas une surprise lorsque la direction de l’entreprise a annoncé le 12 mai que cette action fondamentalement supérieure serait ajouté à l’indice MSCI Hong Kong… »

Cette répétition ne surprend pas les abonnés de Louis, car des fondamentaux supérieurs sont au cœur de l’approche de marché de Louis.

Comme nous l'avons souligné à plusieurs reprises ici dans le Digest, Louis propose un outil gratuit pour aider les investisseurs à trouver leurs propres actions fondamentalement solides – le Classeur de portefeuille. Il analyse un stock selon les mêmes métriques qui sous-tendent les algorithmes quantitatifs puissants de Louis.

Mais si vous souhaitez obtenir des détails sur les actions fondamentalement solides du portefeuille officiel Breakthrough Stocks de Louis, cliquez ici. J’ajouterai que, la semaine dernière, Louis a fait neuf nouvelles recommandations à l’abonné. Ils couvrent une variété de secteurs, de l’industrie aux soins de santé, en passant par la vente au détail, pour n’en nommer que quelques-uns.

Pour conclure, si vous cherchez à mettre de l'argent au travail aujourd'hui, ces trois actions sont un excellent point de départ car Louis s'attend à de grandes choses pour eux à l'avenir.

