3 actions à dividende élevé avec des paiements sécurisés

le S&P 500 a presque doublé son creux l’an dernier et a atteint de nouveaux sommets historiques. En conséquence, il est devenu difficile pour les investisseurs d’identifier des actions raisonnablement évaluées avec des rendements en dividendes élevés. Dans l’environnement actuel, de nombreuses actions à dividendes élevés n’offrent pas de dividendes sûrs et leurs rendements élevés sont simplement le résultat d’un cours en chute libre.

Lorsqu’une action offre un rendement de dividende élevé, les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant d’acheter l’action. Sinon, ils courent le risque de subir une baisse des dividendes.

Par conséquent, les investisseurs doivent être sélectifs lorsqu’il s’agit d’actions à dividendes élevés.

Les trois actions dont nous voulons parler aujourd’hui ont toutes des rendements élevés et des dividendes durables, grâce à leurs avantages concurrentiels uniques et à des ratios de distribution raisonnables.

Les sociétés à haut rendement qui, selon nous, ont des paiements de dividendes sécurisés sont :

Groupe Altria (NYSE :MO)

AbbVie Inc. (NYSE :ABBV)

Enbridge inc. (NYSE :ENB)

Actions à dividende : Altria Group (MO)

Altria vend des cigarettes, du tabac à chiquer, des cigares, des cigarettes électroniques et du vin sous les marques Marlboro, Skoal, Copenhagen et St. Michelle, entre autres. La société a également essayé de se diversifier loin de ses produits phares du tabac, car elle détient une participation de 10 % dans Anheuser-Busch InBev (NYSE :BOURGEON), une participation de 35% dans le fabricant de cigarettes électroniques JUILLET, et une participation de 45% dans la société de marijuana Groupe Cronos (NASDAQ :CRON).

Altria a toujours été confrontée à une tendance séculaire négative, à savoir le pourcentage de la population qui fume en baisse lente. Cependant, grâce à la demande inélastique pour ses produits, le géant du tabac a pu augmenter ses prix à un rythme beaucoup plus rapide. En conséquence, il a augmenté son bénéfice par action à un taux de croissance annuel de 11,5% au cours de la dernière décennie. Il s’agit d’un taux de croissance impressionnant pour une entreprise dont les volumes de ventes ont été sous pression.

Ces dernières années, Altria a été confrontée à une concurrence intense de la part des cigarettes électroniques, qui ont gagné des parts de marché dans l’industrie. Afin de faire face à cette menace, Altria a acquis cette participation de 35 % dans JUUL, le leader de ce marché. Cependant, la société a réalisé cette acquisition au plus fort de l’euphorie de la communauté des investisseurs concernant le potentiel de croissance de JUUL et Altria a donc payé en trop pour cette transaction.

Pire encore, les autorités de régulation ont considérablement restreint les efforts de commercialisation de JUUL depuis lors. En conséquence, Altria a récemment valorisé sa participation dans JUUL à un prix inférieur de 88 % au prix qu’elle l’a payée. De plus, un procès est en cours, qui pourrait éventuellement forcer Altria à céder sa participation dans JUUL en raison de problèmes antitrust. Ces évolutions négatives ont exercé une pression sur l’action Altria et, par conséquent, l’action offre désormais un rendement de dividende exceptionnellement élevé de 7,3 %.

La marque phare d’Altria, Marlboro, a maintenu une part de marché autour de 40 %, malgré la concurrence intense. De plus, Altria a investi 1,8 milliard de dollars dans la société de marijuana Cronos tout en essayant d’étendre la portée de sa propre marque de cigarettes électroniques IQOS.

A court terme, la société devrait encore générer suffisamment de cash flow pour maintenir son dividende élevé. Grâce à la croissance régulière de ses bénéfices et à ses free cash-flows excessifs, Altria a augmenté son dividende pendant 50 années consécutives. Il s’agit de loin de la plus longue séquence de croissance des dividendes de l’industrie du tabac et place Altria dans le groupe des Dividend Kings.

La société a un taux de distribution cible de 80 %, ce qui signifie que son dividende de 7,3 % doit être considéré comme sûr.

AbbVie Inc. (ABBV)

AbbVie est une société de biotechnologie axée sur le développement et la commercialisation de médicaments pour l’immunologie, l’oncologie et la virologie. Il a été filé par Laboratoires Abbott (NYSE :ABT) en 2013.

AbbVie a une courte histoire en tant qu’entreprise autonome, mais ses performances commerciales ont été tout simplement impressionnantes. Depuis le spin-off, le géant pharmaceutique a plus que triplé son bénéfice par action, passant de 3,14 $ en 2013 à 10,56 $ en 2020. Même en 2020, qui a été marquée par la féroce récession mondiale due à la pandémie, AbbVie a augmenté son bénéfice par action. 18%.

Mieux encore, AbbVie ne se repose pas sur ses lauriers. Au lieu de cela, il essaie continuellement d’identifier de nouveaux moteurs de croissance. À cette fin, AbbVie a acquis Allergan pour 63 milliards de dollars l’année dernière. Ce montant représentant près d’un tiers de la capitalisation boursière actuelle d’AbbVie, cette acquisition sera évidemment un levier de croissance majeur dans les années à venir. Le marché américain des toxines a augmenté de 30 % au premier trimestre de cette année et a de nombreuses années de forte croissance à venir.

AbbVie offre actuellement un rendement de dividende de 4,5%. La raison de ce rendement élevé est l’expiration prévue du brevet d’Humira aux États-Unis en 2023. Humira, un médicament utilisé dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, est le médicament phare d’AbbVie. Cela a maintenu les échanges d’actions à une évaluation constamment basse.

Certes, Humira a généré 43 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise l’année dernière. Le marché semble préoccupé par l’expiration du brevet. Cependant, AbbVie a fait de son mieux pour assurer une transition en douceur après l’expiration du brevet aux États-Unis. La société a deux autres médicaments auto-immuns dans son portefeuille, Rinvoq et Skyrizi. Ces deux médicaments sont susceptibles de compenser une partie importante des pertes attendues de revenus d’Humira une fois qu’il aura perdu l’exclusivité du brevet.

De plus, les investisseurs doivent noter que l’action AbbVie présente ce dividende de 4,5% avec un ratio de distribution relativement faible de 42%, ce qui offre une large marge de sécurité pour le dividende. Compte tenu du bilan solide d’AbbVie et de sa résistance aux récessions, le dividende devrait continuer de croître chaque année.

Actions à dividendes : Enbridge Inc. (ENB)

Enbridge est une société pétrolière et gazière intermédiaire dont le siège social est au Canada et exerce ses activités dans quatre segments : les pipelines de liquides, le transport de gaz, la distribution de gaz et l’énergie verte. Grâce à ses immenses réseaux de pipelines, l’entreprise transporte environ 25 % du pétrole brut nord-américain et 20 % du gaz naturel utilisé aux États-Unis. Elle est également le plus grand distributeur de gaz naturel aux États-Unis en volumes annuels.

Enbridge a augmenté son dividende (en dollars canadiens) pendant 26 années consécutives, à un taux annuel moyen de 10 %. Compte tenu des cycles d’expansion et de ralentissement du secteur de l’énergie, qui sont causés par les fluctuations spectaculaires des prix des produits de base, le record de croissance des dividendes d’Enbridge est certainement impressionnant.

Enbridge est l’une des sociétés pétrolières les plus résistantes aux récessions grâce à son modèle d’affaires robuste. L’entreprise a un modèle d’affaires semblable à celui des frais, qui consiste à facturer des frais aux clients pour les produits qu’ils transportent sur les réseaux d’Enbridge. Comme les contrats ont des exigences de volume minimum, Enbridge bénéficie de flux de trésorerie fiables même dans des conditions commerciales défavorables, lorsque ses clients transportent de faibles volumes.

Les mérites du modèle d’affaires d’Enbridge ont été pleinement exposés l’an dernier. La crise du coronavirus a provoqué l’un des ralentissements les plus violents de l’histoire du marché de l’énergie. Le prix du pétrole est entré en territoire profondément négatif pour la première fois de l’histoire. Compte tenu également de l’effondrement de la demande de produits pétroliers, il est naturel que la plupart des compagnies pétrolières aient subi des pertes excessives l’année dernière.

Au contraire, Enbridge était l’une des très rares sociétés pétrolières et gazières à avoir augmenté son flux de trésorerie distribuable par action. Il a augmenté son résultat net de 2 % l’année dernière et est en passe d’augmenter son résultat net de 1 % à 7 % cette année, principalement grâce à la contribution de nouveaux projets de croissance.

Enbridge offre actuellement un rendement en dividendes de 6,9 ​​%. La société affiche un taux de distribution sain de 69 % et devrait continuer à accroître ses flux de trésorerie distribuables grâce à son portefeuille prometteur de projets de croissance.

A la date de publication, Bob Ciura était longtemps ABBV. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bob Ciura travaille chez Sure Dividend depuis 2016. Il supervise tout le contenu de Sure Dividend et de ses sites partenaires. Avant de rejoindre Sure Dividend, Bob était analyste d’actions indépendant. Ses articles ont été publiés sur les principaux sites Web financiers tels que The Motley Fool, Seeking Alpha, Business Insider et plus encore. Bob a obtenu un baccalauréat en finance de l’Université DePaul et un MBA avec une concentration en investissements de l’Université de Notre Dame.