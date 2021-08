3 actions à dividendes à forte croissance à acheter sur le long terme

Les investisseurs ont tellement de choix différents sur le marché aujourd’hui qu’il peut être difficile de savoir quelle est la meilleure voie pour son capital. Cependant, nous pensons que le meilleur moyen d’accroître la richesse – et d’assurer la liberté financière – consiste à une allocation prudente et à long terme aux actions à dividendes. Même quand même, les types d’actions à dividendes qu’un investisseur particulier privilégie peuvent différer en fonction de leurs objectifs individuels, qui peuvent être fortement influencés par leur âge.

Les investisseurs plus âgés qui sont plus près de la retraite, par exemple, peuvent privilégier les actions avec des bénéfices stables et des paiements actuels plus élevés. Les actions qui correspondent à cette description offriront ces caractéristiques au détriment de la croissance potentielle.

Pour les jeunes investisseurs, nous considérons que la meilleure façon d’investir pour l’avenir – étant donné que les jeunes investisseurs ont le temps d’attendre la croissance – consiste à allouer des actions à dividendes à plus forte croissance. Dans cet article, nous verrons pourquoi c’est la stratégie privilégiée, et quelques exemples d’actions que nous aimons qui correspondent à cette description. Ces stocks comprennent les suivants :

Dépôt à domicile (NYSE :HD)

Pomme (NASDAQ :AAPL)

MasterCard (NYSE :MA)

Les jeunes investisseurs devraient privilégier la croissance

Source : Freedom365day / Shutterstock.com

Avant de décomposer les actions à dividendes répertoriées ci-dessus, examinons rapidement pourquoi les jeunes investisseurs devraient se concentrer sur la croissance.

L’idée derrière les jeunes investisseurs favorisant la croissance par rapport aux niveaux de revenu actuels est simple : les investisseurs avec des horizons temporels plus longs ont plus de temps pour que la richesse se compose et n’ont généralement pas besoin des niveaux de revenu actuels plus élevés. En pratique, cela signifie que les jeunes investisseurs peuvent trouver des entreprises moins matures, qui peuvent inclure des secteurs comme la consommation discrétionnaire ou même la technologie, plutôt que des actions plus stables et axées sur les revenus comme celles du groupe des services publics, par exemple.

Cela donne au capital de l’investisseur une chance de croître tout en offrant un revenu de dividendes qui peut être réinvesti sur le long terme. La clé est de trouver de grandes entreprises qui ont la capacité de verser un dividende en augmentation constante, tout en produisant une forte croissance des bénéfices sur de nombreuses années. Pour trouver de telles sociétés, nous devons rechercher celles qui présentent des avantages concurrentiels durables, des antécédents de croissance des bénéfices et une volonté de la direction de restituer du capital aux actionnaires.

Les actions à dividendes suivantes correspondent à cet ensemble de critères que les jeunes investisseurs doivent prendre en considération.

Actions à dividendes à forte croissance : Home Depot (HD)

Source : Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Tout d’abord, jetons un coup d’œil au géant de la rénovation domiciliaire Home Depot. Home Depot a été fondé en 1978, mais il a connu une croissance rapide au cours de cette période. Aujourd’hui, l’entreprise compte environ 2 000 magasins qui emploient environ un demi-million de personnes.

Home Depot devrait générer environ 145 milliards de dollars de revenus cette année. De plus, les actions HD se négocient avec une capitalisation boursière de 348 milliards de dollars, ce qui en fait l’un des plus grands détaillants du pays, selon l’une ou l’autre mesure.

L’avantage pour Home Depot est qu’il opère dans un duopole dans la vente au détail de rénovation domiciliaire avec un concurrent Lowe’s (NYSE :MEUGLER). Les deux sociétés contrôlent une écrasante majorité des revenus de la rénovation domiciliaire aux États-Unis et Home Depot détient la plus grande des deux parts de marché. Cela donne à l’entreprise une position solidement établie sur le marché lucratif qui continue de croître d’année en année grâce aux dépenses de construction et de rénovation domiciliaire qui ont persisté depuis la fin de la crise financière.

En effet, le taux de croissance du bénéfice par action de Home Depot sur dix ans approche les 20 %. Son dividende a encore augmenté. Nous ne considérons pas une croissance du BPA de 20 % comme durable, mais nous prévoyons une croissance de 9 % de Home Depot dans les années à venir. Nous prévoyons également des taux de croissance des dividendes similaires.

Pomme (AAPL)

Source : WeDesing / Shutterstock.com

Vient ensuite le géant de la technologie Apple, fondé en 1976. La société s’est transformée ces dernières années d’un fournisseur de matériel informatique à un autre qui a plusieurs secteurs d’activité lucratifs. Ces entreprises comprennent une énorme boutique d’applications et une entreprise de services qui génèrent plus de 60 milliards de dollars de revenus à marge élevée par an.

Au total, Apple génère plus de 365 milliards de dollars de revenus annuels. Les actions AAPL se négocient avec une capitalisation boursière de 2,5 billions de dollars. Cela en fait l’une des plus grandes entreprises qui ait jamais existé dans le monde.

Le fossé d’Apple réside dans son énorme base installée d’iPhone, ainsi que de Mac et d’iPad. Ces appareils fournissent non seulement à Apple des revenus en amont lors de l’achat de l’appareil, mais également un accès aux dépenses de la boutique d’applications du client, dont Apple prélève une part des développeurs. La popularité d’Apple auprès des consommateurs et des entreprises est bien prouvée à ce stade. Nous prévoyons une croissance annuelle de 8% dans les années à venir en termes de BPA.

C’est bien en deçà du taux moyen de 19% auquel Apple s’est développé au cours de la dernière décennie. Cependant, la transformation de l’entreprise en fournisseur de services a été à l’origine d’une grande partie de cette croissance, qui, à notre avis, ne peut pas être facilement répétée. La croissance des dividendes a atteint en moyenne près de 29 % au cours des 9 années écoulées depuis que la société a commencé à verser un dividende. Mais nous prévoyons actuellement une croissance annuelle des dividendes à deux chiffres.

Actions à dividende à forte croissance : Mastercard (MA)

Source : David Cardinez / Shutterstock.com

Notre stock de dividende final est le géant des paiements Mastercard. Mastercard a été fondée en 1966. La société propose aux consommateurs et aux entreprises une variété d’options de paiement numérique dans le monde. Mastercard génère près de 19 milliards de dollars de revenus par an. MA se négocie avec une capitalisation boursière de 356 milliards de dollars.

Le fossé de Mastercard réside dans son infrastructure de paiement qui fait partie de la vie quotidienne de centaines de millions de consommateurs dans le monde. Mastercard a la plomberie interne, pour ainsi dire, des paiements numériques à l’échelle mondiale, un fossé qui serait extrêmement difficile à supplanter pour un nouveau venu.

De plus, Mastercard a augmenté son BPA à un taux moyen de près de 16% par an au cours de la dernière décennie. Ses dividendes ont augmenté à plus du double de ce taux.

Nous nous attendons à ce que Mastercard génère des bénéfices à un taux de 15 % par an dans un avenir prévisible. Pendant ce temps, nous nous attendons à ce que les dividendes emboîtent le pas au moins avec des augmentations annuelles à deux chiffres.

Dernières pensées

Source : Shutterstock

Les jeunes investisseurs ont le temps de choisir leurs actions à dividendes. Des entreprises comme Home Depot, Apple et Mastercard se sont avérées des gagnants à long terme, offrant aux actionnaires non seulement des rendements de prix spectaculaires, mais également des niveaux très élevés de croissance des dividendes.

Nous nous attendons à ce que ces trois sociétés continuent à très bien se porter dans les années à venir. En tant que tels, les actionnaires devraient être récompensés non seulement par des cours des actions plus élevés, mais également par des revenus de dividendes toujours plus élevés.

Nous réitérons que les jeunes investisseurs devraient se concentrer sur des actions de croissance des dividendes de haute qualité qui leur permettent de réinvestir les produits dans des sociétés dotées d’avantages concurrentiels à long terme. Cela permettra à leur richesse de s’accumuler pour les décennies à venir.

Bob Ciura travaille chez Sure Dividend depuis 2016. Il supervise tout le contenu de Sure Dividend et de ses sites partenaires. Avant de rejoindre Sure Dividend, Bob était analyste d’actions indépendant. Ses articles ont été publiés sur les principaux sites Web financiers tels que The Motley Fool, Seeking Alpha, Business Insider et plus encore. Bob a obtenu un baccalauréat en finance de l’Université DePaul et un MBA avec une concentration en investissements de l’Université de Notre Dame.