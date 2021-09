3 actions à dividendes de valeur à acheter pour des rendements totaux élevés

Pour nous, la définition des actions de premier ordre sont celles qui ont augmenté leurs dividendes pendant au moins 10 années consécutives et qui ont actuellement des paiements de dividendes sûrs. Ces actions à dividendes ont subi des récessions et des environnements d’exploitation difficiles et ont tout de même pu augmenter les paiements aux actionnaires.

La plupart des investisseurs en croissance des dividendes connaissent les suspects habituels tels que Johnson & Johnson (NYSE :JNJ) et Walmart (NYSE :WMT) .

Cependant, il existe de nombreuses actions dont on ne parle pas beaucoup dans les médias financiers, qui ont de longs antécédents de croissance des dividendes et qui ont également le potentiel de fournir des rendements totaux importants.

Cet article traitera de trois actions que nous pensons que les investisseurs ne connaissent probablement pas beaucoup, mais devraient, notamment :

BancFirst Corp. (NASDAQ :BANF)

Or Royal Inc. (NASDAQ :RGLD)

La société Scotts Miracle-Gro (NYSE :SMG)

Actions à dividendes : BancFirst (BANF)

BancFirst Corp. est une société holding de BancFirst. La société fournit des services bancaires commerciaux à travers ses plus de 100 succursales réparties dans 50 communautés de l’Oklahoma. Les services de BancFirst comprennent les chèques, l’épargne, les IRA, les CD et les comptes du marché monétaire. La société propose également des prêts commerciaux, immobiliers, à la consommation et agricoles. BancFirst est évalué à 1,8 milliard de dollars et a généré un chiffre d’affaires de 444 millions de dollars en 2020.

En tant que petite banque régionale opérant dans un seul État, BancFirst n’a pas de réels avantages concurrentiels par rapport aux autres institutions. Cependant, l’entreprise semble très bien gérée. Datant d’un quart de siècle, les actions de BancFirst ont surperformé non seulement les grandes banques nationales, mais aussi les S&P 500 indice dans son ensemble. C’est une performance incroyable pour ce qui est une action à petite capitalisation.

La société a géré cette croissance en raison de sa capacité à générer un taux de croissance des bénéfices élevé par rapport à sa taille. Depuis 2011, le bénéfice par action a connu un taux de croissance annuel composé de 7,4 %. Nous estimons une prévision légèrement plus prudente à l’avenir, car nous pensons que le bénéfice par action augmentera à un taux de 6 % par an jusqu’en 2026.

BancFirst a augmenté son dividende pendant 28 années consécutives. Au cours de la dernière décennie, le dividende a augmenté avec un TCAC de près de 10 %. Les actions rapportent actuellement 2,6 %.

L’action se négocie actuellement autour de 55 $. Nous nous attendons à ce que BancFirst gagne 4,55 $ par action en 2021, ce qui donne à l’action un ratio cours/bénéfice de 12,2. Cela se compare à notre valorisation cible de 15 fois les bénéfices, ce qui est légèrement inférieur au taux de croissance à long terme. L’expansion multiple pourrait donc ajouter 4,2 % aux rendements annuels jusqu’en 2026.

Au total, nous prévoyons des rendements totaux de 12,8 % par an pour les cinq prochaines années pour les actions de BancFirst. Nous pensons que BancFirst est l’une des meilleures banques régionales dont vous n’avez jamais entendu parler en termes de rendement total. Nous évaluons les actions de ce stock de dividendes comme un achat.

Or Royal (RGLD)

Royal Gold acquiert et gère des redevances sur les métaux précieux et des flux de métaux. La société détient des participations dans six propriétés productrices et deux propriétés en phase de développement. Royal Gold détient également des droits de redevance dans 35 mines en production, 14 mines en phase de développement et 130 mines en phase d’exploration.

La société est évaluée à 7,2 milliards de dollars et a réalisé un chiffre d’affaires de 616 millions de dollars au cours de l’exercice 2021, qui s’est terminé le 30 juin.

Royal Gold dispose d’un modèle d’affaires très efficace qui permet à l’entreprise de limiter son exposition aux risques d’exploitation et de coûts d’investissement. Ses contrats de streaming stipulent que la société a le droit d’acheter tout ou partie des métaux produits à partir d’une mine à un prix déterminé pour la durée de la transaction. Cela aide à protéger Royal Gold en cas de baisse du marché des métaux précieux, mais offre également l’avantage d’une augmentation des prix.

La société utilise également des acquisitions ciblées pour stimuler sa croissance future, comme l’achat par la société de la mine d’or NX en août. Avec un modèle commercial solide, nous prévoyons que Royal Gold sera en mesure d’augmenter le bénéfice par action de 5,5 % par an au cours des cinq prochaines années.

Royal Gold ne rapporte que 1,1% pour le moment, mais le dividende a doublé au cours de la dernière décennie. La société a également augmenté son dividende pendant 20 années consécutives, un exploit impressionnant pour une entreprise qui évolue dans une industrie très cyclique comme celle des métaux précieux.

Avec un cours boursier actuel de 106 $ et notre bénéfice par action prévu de 4,18 $, Royal Gold a un ratio cours-bénéfice de 25,4. C’est bien en deçà du ratio cours/bénéfice moyen de l’action de 54,9 depuis 2011. Nous estimons la juste valeur à 35 fois les bénéfices, ce qui est inférieur à la moyenne à long terme, mais toujours supérieur à la valeur actuelle de l’action. L’expansion multiple pourrait contribuer à 6,6 % des rendements annuels jusqu’en 2026.

La combinaison de la croissance des bénéfices, du rendement du dividende de départ et d’une éventuelle expansion multiple permet à Royal Gold d’obtenir un rendement total projeté de 13,2 %. Alors que l’industrie des métaux précieux peut être extrêmement volatile, Royal Gold a créé un modèle commercial très réussi qui protège contre de nombreuses baisses de prix. Pour les investisseurs qui cherchent à entrer dans ce domaine de l’économie, nous leur recommandons de considérer Royal Gold comme une action à dividende.

Actions à dividendes : Scotts Miracle-Gro (SMG)

Scotts Miracle-Gro est l’un des principaux fournisseurs de produits pour la pelouse et le jardin. La majeure partie des revenus et des bénéfices de l’entreprise provient de ses activités grand public aux États-Unis, dirigées par des marques telles que Scotts, Turf Builder et Miracle-Gro. Scotts Miracle-Gro a une capitalisation boursière de 8,1 milliards de dollars et génère des revenus annuels de plus de 4 milliards de dollars.

En tant que chef de file dans son industrie, Scotts Miracle-Gro a su capitaliser sur les tendances nouvelles et existantes dans le domaine de la pelouse et du jardin. L’un de ces domaines est l’industrie du cannabis en pleine expansion, qui a besoin des produits de l’entreprise en grande quantité pour alimenter sa croissance.

Scotts Miracle-Gro a également très bien réussi à intégrer des acquisitions et à libérer de la valeur. L’achat par l’entreprise de Sunlight Supply, qui est le plus grand distributeur de produits hydroponiques du pays, en est un excellent exemple. L’acquisition a permis à Scotts Miracle-Gro de réduire considérablement ses coûts grâce à des synergies tout en élargissant sa présence dans ce domaine.

Même si la pandémie a pesé sur les résultats l’année dernière, Scotts Miracle-Gro a tout de même connu une croissance des bénéfices de plus de 10 % par an au cours de la dernière décennie. Nous prévoyons un taux de croissance légèrement inférieur de 7 % par an pour les cinq prochaines années.

En tant qu’action à dividende, Scotts Miracle-Gro offre un rendement de 1,8 % avec un TCAC de dividende de 8,4 % pour les 10 dernières années. La société a une séquence de croissance des dividendes de 12 ans.

Le prix de l’action est d’environ 143 $. Nous prévoyons que Scotts Miracle-Gro gagnera 9,15 $ par action cette année, ce qui donne à l’action un ratio cours/bénéfice de 15,6. Historiquement, les actions ont échangé des mains avec un multiple dans la fourchette du milieu des années 20. Nous avons une valorisation cible sur cinq ans de 23 fois les bénéfices. L’expansion multiple pourrait représenter un vent arrière de 8,1 % par rapport aux rendements totaux au cours de cette période.

Au total, nous pensons que Scotts Miracle-Gro pourrait générer des rendements totaux de 17,2 % par an au cours des cinq prochaines années. La société affiche un solide taux de croissance des bénéfices attendus combiné à des actions qui se négocient avec une forte décote par rapport à notre objectif de valorisation. L’investisseur pourrait envisager un rendement total élevé à deux chiffres de Scotts Miracle-Gro.

À la date de publication, Bob Ciura n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur aucun des titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bob Ciura travaille chez Sure Dividend depuis 2016. Il supervise tout le contenu de Sure Dividend et de ses sites partenaires. Avant de rejoindre Sure Dividend, Bob était analyste d’actions indépendant. Ses articles ont été publiés sur les principaux sites Web financiers tels que The Motley Fool, Seeking Alpha, Business Insider et plus encore. Bob a obtenu un baccalauréat en finance de l’Université DePaul et un MBA avec une concentration en investissements de l’Université de Notre Dame.