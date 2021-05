3 actions à éviter pour les prochaines semaines à ces sommets du marché

Les concepts généraux d’investissement n’ont pas beaucoup changé au fil du temps. L’idée est de trouver des opportunités avant les masses. Les stratégies, en revanche, se sont transformées en quelque chose de différent. Nous avons maintenant une nouvelle race de commerçants qui essaient de faire des vagues. Par conséquent, il y a beaucoup de stocks à éviter à ces niveaux.

Cette phase de transition crée des circonstances particulières de risque indu qu’il est facile de contourner.

Investir ces jours-ci se passe dans les mèmes et cela peut ne pas durer. Wall Street pourrait revenir à des concepts plus traditionnels. Ces nouvelles tendances peuvent simplement être des modes et ne pas coller. La pandémie a changé beaucoup de choses, mais je ne pense pas que l’investissement en fasse partie. Les habitudes que les investisseurs ont développées au cours des 16 derniers mois peuvent être temporaires.

Aujourd’hui, nous allons identifier trois stocks à éviter pour les prochaines semaines. Ce ne sont pas nécessairement des jugements désobligeants contre les entreprises ou leurs efforts. Les arguments sont principalement basés sur la pondération des récompenses par rapport aux pièges potentiels. Il est également important de reconnaître le scénario global du marché boursier. Les indices enregistrent toujours des records, même les semaines baissières.

La semaine dernière, le S&P 500 et le Dow fait de nouveaux sommets, tandis que les actions ont connu des difficultés. C’est normalement une bonne nouvelle mais la relance reste le principal moteur de ce rallye. L’hélice de la Réserve fédérale est en grande partie responsable du rallye depuis décembre 2018. La semaine dernière, nous avons vu un pic tangible de l’IPC. Une hausse de l’inflation liera les mains de la Fed bien plus tôt que prévu pour 2023.

Il existe des risques extrinsèques qui pourraient entraîner un scénario baissier sur l’ensemble du marché boursier. Nos actions d’aujourd’hui sont particulièrement vulnérables dans ce scénario. Par conséquent, il est raisonnable d’être prudent, sinon carrément court. Les trois tickers en question sont:

Comcast (NASDAQ: CMCSA)

DoorDash (NYSE: DASH)

ContextLogic (NASDAQ: WISH)

Actions à éviter: Comcast (CMCSA)

Source: Graphiques par TradingView

Comcast est une entreprise de 60 ans, donc je n’ai certainement pas de boeuf avec son mérite. Mon argument aujourd’hui est que l’action des prix est allée plus loin que la réalité. Lorsqu’une entreprise est aussi mature, il est facile de juger du cours de son action. D’après les états financiers, nous supposons que la ligne de revenus augmente et c’est génial. Mais les marges bénéficiaires se sont fortement dégradées.

Le revenu net des 12 derniers mois est maintenant la moitié de ce qu’il était en 2017. Nous ne pouvons pas attribuer cela à la pandémie, car il était déjà en baisse de 40% en 2019. Il n’y a clairement rien à célébrer, encore moins à atteindre de nouveaux sommets sans précédent. La logique suggère que l’action CMSCA étant 75% au-dessus de 2017 est un risque évident pour les investisseurs.

À ces niveaux, je suis très confiant de dire que ce n’est pas un point d’entrée évident. La bonne décision ici est de l’éviter ou du moins de bloquer certains bénéfices. La société verse un petit dividende mais en ligne avec l’obligation américaine à 10 ans. En l’absence de titre, il fait partie de la liste des stocks à éviter pendant quelques semaines. Techniquement, il existe des supports à 52,50 $ et 47,50 $ par action. Cela ferait des points d’entrée avec de meilleures cotes.

DoorDash (DASH)

Source: Graphiques par TradingView

J’étais fan d’attraper ce couteau qui tombait alors que tout le monde le détestait. C’était aussi récemment que la semaine dernière dans son rapport sur les résultats. Les investisseurs ont commis une erreur en vendant trop agressivement les actions DASH. J’ai écrit sur le fait d’attraper le couteau qui tombait plusieurs fois avant et avec un bon timing. De toute évidence, je n’ai pas de problème à être positif à ce sujet.

Ma mise en garde ici est temporaire et à cause de la taille du rebond de la semaine dernière. Le DASH a augmenté de 22% en une journée et à la suite d’un rapport. C’est un problème pour moi car ce n’est pas un comportement logique. Aussi techniquement, il va maintenant faire face à une résistance à la hausse. Chaque ligne de bataille qu’ils ont essayé de tenir en tombant est une lutte pour l’avenir.

Mon sentiment baissier sur l’action DASH est le plus éphémère des trois aujourd’hui. Je retournerais haussier sur un nouveau test du sol de la semaine dernière. Par conséquent, l’appel d’aujourd’hui est d’éviter de courir jusqu’à ce que ce rebond dur s’estompe. Ensuite, la chose intelligente à faire est de tirer une meilleure entrée des niveaux inférieurs. Il y a un support à court terme à partir du 13 mai où je placerais également mes arrêts.

Mes commentaires sont plus à des fins commerciales. Du point de vue de l’investissement, je ne peux rien reprocher aux investisseurs qui souhaitent le conserver à long terme.

Actions à éviter: ContextLogic (WISH)

Source: Graphiques par TradingView

D’une part, le P&L de WISH est excellent, car les métriques vont dans la bonne direction. Les revenus ont plus que doublé par rapport à 2017. La semaine dernière, ils ont signalé une augmentation de 75% d’une année à l’autre. Leurs progrès sont clairement tangibles. D’un autre côté, il s’agit d’un stock cassé et tombant dans un abîme. Il n’y a aucun signe de stabilisation et tous les efforts pour mettre un pied à terre ont échoué.

Au lieu de se rallier aux nouvelles, l’action s’effondre de 30% sur le titre des bénéfices. Quelle que soit la raison, les investisseurs ne veulent rien avoir à faire avec cela. Essayer d’attraper ce couteau qui tombe ou de tenir longtemps est futile. Peu m’importe ce que j’en pense, si le titre est aussi toxique, les investisseurs doivent être réalistes. Dans de telles situations, il vaut mieux admettre qu’il nous manque une pièce importante du puzzle. Par conséquent, la tentative de devenir long est un souhait absolu pour un revirement – jeu de mots intentionnel.

C’est une raison suffisante pour dire avec confiance que c’est au sommet de la liste des stocks à éviter. Je voudrais donner à la direction le bénéfice du doute, mais je ne peux tout simplement pas. Le vieil adage de ne pas combattre la bande s’applique bien ici. Cette bande est emphatique avec sa direction et je devrais respecter cela.

Cette entreprise mondiale n’a jusqu’à présent pas réussi à gagner la confiance de Wall Street. Ce n’est pas intelligent de jouer le héros ici. Trouver un fond est un processus et cela commence sans nouveau creux. Cela n’a même pas encore commencé, donc l’acheter par anticipation est de l’hopium pur.

A la date de publication, Nicolas Chahine ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Nicolas Chahine est le directeur général de SellSpreads.com.