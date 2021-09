3 actions à forte capitalisation et les plus courtes à acheter pour les traders

La peur n’a pas encore été remplacée par une acclamation uniforme à Wall Street, mais cela se produit. Et aujourd’hui, les investisseurs peuvent se regrouper plus fortement dans trois actions à méga-capitalisation bien positionnées, les plus short-shorts, que les ours ont tout faux à la fois sur et sur le graphique des prix.

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Ou plutôt où est passée la panique autour du chinois Evergrande ? Ou les inquiétudes concernant le plafond de la dette américaine, qui ont soudainement fait la une des journaux plus tôt cette semaine pour arracher le tapis aux moyennes plus larges et aux plus grandes entreprises ?

Les gros titres planent toujours bien sûr. Mais avec un mois de septembre légèrement baissier déjà en jeu, vous pourriez presque goûter à l’inévitabilité des investisseurs devant devenir leurs pires ennemis pour l’histoire et la saisonnalité de Wall Street.

Aujourd’hui cependant, et après avoir plongé fermement dans un appel au réveil banal, le taureau est de retour dans les grandes capitalisations à large assise S&P 500, qui a rebondi intelligemment et dans le rythme pour une fin de semaine plate. On ne peut pas en dire autant des actions les plus courtes du marché.

Dans l’ensemble, les schémas à court terme concoctés par la population de singes haussiers de Reddit de cette année manquent à l’appel. Plus particulièrement, les ours ont ces commerçants par vous savez quoi dans Génération Greenidge (NASDAQ :VERT).

Le crypto fortement court-circuité avec sa population d’ours résidente de près de 70 % du flottant des actions de GREE reste en baisse de 35 % sur la semaine et de près de 60 % par rapport à son niveau le plus élevé il y a moins de quelques chiffres.

Tesla (NASDAQ :TSLA)

Micro-systèmes avancés (NASDAQ :DMLA)

Carré (NYSE :SQ)

Allez-y et blâmez un marché de la finance décentralisée (DeFi) encore faible pour les malheurs actuels de GREE. Tu peux si tu veux. Ou les investisseurs pourraient envisager d’acheter trois actions à méga-capitalisation bien positionnées et les plus courtes. Ceux-ci ont beaucoup plus de travail en leur faveur que les affaires de singes généralement rapides à fuir et erratiques.

Actions les plus courtes à acheter : Tesla (TSLA)

La première de nos actions les plus courtes à acheter est le géant des véhicules électriques Tesla. Il serait difficile d’avoir une conversation sur qui est qui sur le marché ces jours-ci sans mentionner les actions TSLA. Les actions sont évaluées à plus de 750 milliards de dollars.

Tesla reste également l’action la plus courte du marché en dollars. Aujourd’hui, plus de 20 milliards de dollars d’actions TSLA se sont vendues à découvert. Et en ce moment, les 3,5% restants d’intérêts à découvert mènent une bataille perdue d’avance.

Le graphique mensuel de Tesla révèle une action sur les prix qui a défié la saisonnalité baissière de septembre en affichant un gain mensuel de 7 % contre le marché.

De plus, les actions de cette action la plus courte ont confirmé une tendance haussière avec un croisement stochastique haussier et un rallye à travers le niveau de retracement de 50% dans le côté droit de la base corrective de neuf mois de l’action TSLA.

Plutôt que de posséder cette action la plus courte, je suggérerais de placer un capital dans l’écart d’achat haussier de 800 $ / 900 $ de décembre pour un cadeau saisonnier dans votre portefeuille.

Micro-dispositifs avancés (AMD)

Advanced Micro Devices est la prochaine de nos actions à grande capitalisation et les plus courtes à acheter. Les ours qui parient actuellement contre la société de semi-conducteurs de plus en plus importante représentent un peu plus de 7 milliards de dollars d’intérêts à court terme.

AMD est un animal différent de Tesla en ce moment avec des actions d’environ 5% sur le mois. Mais sous le capot de cette action sur les prix, ce titre le plus court-circuité semble tout aussi bien placé pour augmenter la vitesse.

Techniquement, et comme le montre le graphique hebdomadaire de l’action AMD, les actions ont mis en place un test bien étayé de deux niveaux de retracement de Fibonacci liés aux principaux creux de mai et juillet, ainsi que son anti-ours, tête et épaules de tous les temps. haute.

Un bas pivot confirmé met également en place une variation haussière bas-bas d’une base à double fond ou « W » de haut niveau.

Pour un achat dans cette action la plus courte, je suggérerais d’attendre la confirmation du chandelier la semaine prochaine et un collier de novembre géré activement pour les investisseurs ayant des ambitions à plus long terme.

Actions les plus courtes à acheter : Square (SQ)

Les dernières de nos actions les plus courtes à acheter sont des actions de Square. Les ours ont accumulé des paris courts sur les actions du géant de la fintech à hauteur de près de 10 milliards de dollars.

Mais le tableau des prix laisse entendre que ces ours qui font un coup à la SQ ont plus de chances de glisser leurs cartes de crédit via l’un des appareils de paiement mobile omniprésents de Square que de réaliser un profit.

Techniquement, ce titre le plus court-circuité a confirmé qu’un plus bas du pivot du marteau haussier s’est formé en dehors du support de la ligne de tendance cette semaine.

La réaffirmation de la tendance haussière de ce titre le plus court-circuité complète également une correction de six semaines d’environ 18% dans SQ à la suite d’une tentative de rupture infructueuse à partir d’une base «W» de haut niveau maladroite.

L’entrée basée sur les tendances d’aujourd’hui n’est évidemment pas parfaite. À tout le moins, la stochastique n’a pas encore suggéré qu’un fond est atteint. Mais la vie l’est rarement, voire jamais. En outre, avec tous les indicateurs et modèles de prix, c’est aussi très subjectif.

En bout de ligne, étant donné que ces actions les plus à découvert ont duré plusieurs mois à repousser principalement les ours, je pense que les taureaux de l’action SQ auront le dernier mot.

Je suis optimiste, Square peut se rallier pour réaliser un modèle en deux étapes basé sur Fib près de 313 $ d’ici le début de l’année prochaine. Mais à défaut, un écart d’achat haussier de 280 $ / 310 $ en janvier devrait aider à se battre pour un autre jour.

À la date de publication, Chris Tyler détient des positions longues couvertes (directement ou indirectement) dans Advanced Micro Devices (AMD). Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Chris Tyler est un ancien teneur de marché de produits dérivés au sol sur les bourses américaines et pacifiques. Pour des informations supplémentaires sur le marché et des réflexions connexes, suivez Chris sur Twitter @Options_CAT et StockTwits.