3 actions à moins de 100 $ à acheter et à conserver pour toujours

Alors que certains investisseurs aiment gérer activement leur portefeuille, d’autres préfèrent acheter des actions de moins de 100 $ à long terme. Cela signifie conserver des actions pendant trente ans, voire pour toujours.

Cependant, vous ne pouvez pas conserver indéfiniment n’importe quelle action. Beaucoup d’entreprises semblent être un excellent pari une année, pour s’effondrer la suivante.

Les types d’actions que vous pouvez détenir pour toujours doivent avoir des modèles commerciaux durables. Ils doivent être des leaders dans leurs domaines et avoir une réputation de longue date en tant qu’entreprises solides. De plus, ils devraient être en croissance et avoir des bilans solides.

Alors que le marché continue d’atteindre de nouveaux sommets, bon nombre des cours des actions de ces sociétés se comptent par centaines, voire par milliers. Cela rend difficile pour les investisseurs disposant d’un capital limité d’acheter de grandes quantités d’actions.

Cependant, il existe encore des entreprises de premier plan que vous pouvez détenir pour toujours et qui se négocient en dessous de 100 $. Et bien que ce niveau ne soit certainement pas un territoire boursier à bas prix, il est loin des prix d’entreprises telles que Amazon (NASDAQ :AMZN) et Tesla (NASDAQ :TSLA).

Lorsque vous examinez les actions de moins de 100 USD combinées à notre système d’évaluation POWR, vous obtenez trois excellents choix à long terme :

Compagnie Coca-Cola (NYSE :KO)

Groupe BHP Ltée (NYSE :BHP)

Pfizer Inc. (NYSE :PFE)

Actions de moins de 100 $ : Coca-Cola Company (KO)

Coca-Cola est la plus grande entité de boissons non alcoolisées au monde. Elle possède et commercialise certaines des principales marques de boissons gazeuses telles que Coke, Fanta et Sprite, ainsi que des marques non pétillantes comme Minute Maid, Costa et Glaceau. Elle détient une part de marché de plus de 40 % dans l’industrie des boissons non alcoolisées.

L’entreprise fait évoluer son modèle commercial pour devenir une entreprise de boissons totale en raison de l’aplatissement des ventes de sodas à l’échelle de l’industrie. Elle a investi dans des alternatives telles que le café, l’eau gazeuse et les boissons pour sportifs. Cela comprend Coca-Cola Energy, Coca-Cola with Coffee et Powerade.

La société a connu un deuxième trimestre robuste ; les revenus et les bénéfices ont dépassé les attentes. Les ventes ont rebondi après une baisse au trimestre de l’année précédente. Cela s’explique par la mobilité accrue des consommateurs et la réouverture généralisée des entreprises. Ces facteurs ont conduit à une augmentation des ventes hors domicile.

Coca-Cola a également bénéficié d’un meilleur rapport prix/mix, d’une augmentation des ventes de concentrés et d’un volume de caisses unitaire plus élevé. En conséquence, la direction a relevé ses prévisions pour l’année.

La société a une note globale de « B », qui se traduit par une note « Acheter » dans notre système d’évaluation POWR. L’action KO a une note de croissance de « B », ce qui est logique car le bénéfice par action a augmenté de 61 % en glissement annuel (YOY) au cours du dernier trimestre.

La société a également une note de qualité de « B » en raison de solides fondamentaux. Par exemple, l’action KO a un ratio actuel de 1,4, ce qui indique qu’elle peut facilement gérer la liquidité à court terme.

Coca-Cola est très rentable, avec une marge bénéficiaire nette de 23,8%. Nous fournissons également des notes de valeur, de dynamisme, de stabilité et de sentiment pour le stock KO, que vous pouvez trouver ici.

Coca-Cola est classé n°11 dans l’industrie des boissons classées B. Pour plus d’actions de premier plan dans cette industrie, cliquez ici.

Groupe BHP Ltée (BHP)

BHP est une société minière diversifiée de premier plan au monde qui fournit du minerai de fer, du cuivre, du pétrole et du gaz. Une fusion en 2001 de BHP Limited et de Billiton PLC a créé l’actuelle BHP.

Les principaux actifs de la société comprennent le minerai de fer, le charbon du Queensland, le cuivre d’Escondida et des actifs pétroliers conventionnels, principalement en Australie et dans le golfe du Mexique.

Elle gère la distribution des produits à travers une chaîne logistique mondiale, qui comprend le transport de fret et de pipeline. BHP vend des produits par le biais d’accords d’approvisionnement direct avec des clients et des bourses internationales de marchandises.

La croissance démographique et l’élévation du niveau de vie devraient continuer à générer une demande d’énergie, de métaux et d’engrais pendant des années. Cela peut aider à stimuler la croissance de BHP.

L’entreprise profite de la hausse des prix du cuivre résultant d’une demande croissante ainsi que d’éventuelles perturbations de l’approvisionnement au Chili. BHP profite également d’une augmentation des prix de la potasse en raison de conditions agricoles favorables et d’un approvisionnement limité.

De plus, les perspectives à long terme des prix des métaux sont solides. La croissance de la production d’acier, tirée par l’urbanisation, devrait accroître la demande de minerai de fer et contribuer à soutenir les prix. Le besoin en nickel dans les batteries de véhicules électriques devrait également continuer de croître. BHP a une note globale de « A » et une note « Achat fort » dans le système d’évaluation POWR.

La société a une note de valeur de « B », ce qui n’est pas surprenant avec un ratio cours/bénéfice (P/E) de 14,13x. Son ratio cours/valeur comptable de 3,1 est également bien inférieur à la moyenne du secteur.

BHP a également une note de qualité de « B » en raison de son bilan solide. La société a un faible ratio d’endettement de 0,5 et un ratio actuel de 1,4. Pour le reste des notes de BHP (Croissance, Momentum, Stabilité et Sentiment), cliquez ici.

BHP est classé n°4 dans l’industrie industrielle – métaux. Pour plus d’actions les mieux classées dans cette industrie, cliquez ici.

Actions de moins de 100 $ : Pfizer Inc. (PFE)

Pfizer est l’une des plus grandes sociétés pharmaceutiques au monde, avec un chiffre d’affaires en 2020 de plus de 40 milliards de dollars. Alors que la société vendait historiquement de nombreux types de produits de santé et de produits chimiques, les médicaments sur ordonnance et les vaccins représentent désormais la plupart de ses revenus.

Ses produits les plus vendus comprennent son vaccin antipneumococcique Prevnar 13, le médicament anticancéreux Ibrance et le traitement cardiovasculaire Eliquis.

La société a largement bénéficié de son vaccin contre le Covid-19. La direction a déclaré un solide deuxième trimestre; le bénéfice par action a augmenté de 73 % en glissement annuel et les ventes ont bondi de 92 %.

La majorité de ses ventes provenaient de son vaccin Covid-19, BNT162b2. Le vaccin a rapporté 7,8 milliards de dollars de ventes mondiales au cours du trimestre.

Le vaccin a été développé en un temps record. Il a une approbation complète aux États-Unis et une autorisation d’utilisation d’urgence dans plusieurs autres pays. La société prévoit de fabriquer jusqu’à 3 milliards de doses d’ici la fin de l’année et a conclu des accords pour livrer 2,1 milliards de doses en 2021.

Pfizer évalue le vaccin chez des patients plus jeunes et teste une dose de vaccin de rappel. De plus, il essaie de développer une version mise à jour du vaccin spécialement conçue pour cibler la variante delta.

La société s’attend à une forte croissance des marques clés telles que Ibrance, Inlyta et Eliquis. Pfizer dispose également d’un pipeline durable avec plusieurs programmes en phase avancée qui peuvent stimuler la croissance. L’action PFE a une note globale de « A », ce qui se traduit par une note « Achat fort » dans notre système d’évaluation POWR.

La société a une note de valeur de « B », car son P/E à terme n’est que de 12,72x. Son cash-flow libre de 12,7 est également bien inférieur à la moyenne du secteur. L’action PFE a également une note de croissance de « B », car les analystes s’attendent à ce que les revenus augmentent de 85,7% en glissement annuel au cours du trimestre en cours et de 92,2% pour l’année. Les bénéfices devraient bondir de 85,1 % cette année.

Pour accéder au reste des grades du stock PFE, y compris Momentum, Stability, Sentiment et Quality, cliquez ici. Il est classé n ° 8 dans l’industrie Médicale – Pharmaceutique. Pour plus d’actions de premier plan dans cette industrie, cliquez ici.

