3 actions à moyenne capitalisation avec un potentiel de grande capitalisation pour les investisseurs

La plupart des investisseurs sont plus familiers avec les sociétés à grande capitalisation, qui ont une capitalisation boursière de 10 milliards de dollars ou plus, qu’avec les sociétés à petite ou moyenne capitalisation. Les actions à moyenne capitalisation ont une capitalisation boursière comprise entre 2 et 10 milliards de dollars, tandis que les sociétés à petite capitalisation ont une capitalisation boursière inférieure à 2 milliards de dollars. Il serait donc logique que les grandes entreprises bénéficient d’une plus grande couverture médiatique et d’une plus grande attention des investisseurs que leurs homologues plus petites.

Mais les investisseurs devraient envisager d’ajouter des sociétés plus petites à leurs portefeuilles, notamment pour des raisons de diversification.

Bien que les sociétés à petite capitalisation offrent généralement le plus grand potentiel de croissance, elles comportent également plus de risques. Les actions de moyenne capitalisation, en revanche, offrent toujours un grand potentiel de croissance mais avec moins de risques. Les actions de moyenne capitalisation sont au milieu de leur courbe de croissance.

L’astuce consiste à trouver des actions de moyenne capitalisation avec une activité solide et un potentiel de croissance robuste. C’est pourquoi j’ai effectué une recherche d’actions de moyenne capitalisation dans notre système propriétaire de notation POWR qui ont une note globale « achat » et une note de croissance de A.

Trois des principales actions de cet écran enregistrent une forte croissance de leur activité, c’est pourquoi les investisseurs devraient les examiner.

Omnicel (NASADQ :OMCL)

Alkermès (NASADQ :ALKS)

PVH Corp. (NYSE :PVH)

Actions de moyenne capitalisation : Omnicell, Inc. (OMCL)

Source : Shutterstock

OMCL fournit des logiciels d’automatisation et d’analyse commerciale aux prestataires de soins de santé. Son segment d’automatisation et d’analyse fabrique des systèmes de distribution de médicaments, des systèmes de gestion des stocks de pharmacie et des logiciels connexes. Son segment d’adhérence aux médicaments vend des plaquettes alvéolées consommables et du matériel d’emballage pour aider à administrer les médicaments en dehors d’un hôpital.

La société progresse dans sa stratégie à trois volets, qui comprend l’expansion du marché grâce à la fourniture de solutions innovantes, l’expansion sur de nouveaux marchés et le développement via des partenariats stratégiques et des acquisitions de nouvelles technologies. Par exemple, l’année dernière, la société a élargi son portefeuille de pharmacies autonomes avec l’acquisition de l’activité 340B Link du PSG, qui s’appelle désormais Omnicell 340B.

La pharmacie autonome est une plate-forme numérique entièrement automatisée de distribution de médicaments et de gestion des approvisionnements qui permet aux pharmaciens, infirmières et autres professionnels de la santé de se concentrer davantage sur les patients et moins sur les tâches administratives. OMCL a également accéléré le passage à des solutions basées sur le cloud et à d’autres services technologiques via les lancements d’Omnicell One et de Central Pharmacy Dispensing Services.

L’entreprise continue de dynamiser son activité commerciale par la multiplication de ses contrats. OMCL a une note globale de B, qui est une note « d’achat » dans notre système de notation POWR. La société a une note de croissance de A, ce qui n’est pas surprenant car les bénéfices ont augmenté de 51,7% au cours de la dernière année et l’EBITDA est en hausse de 48,7% sur la même période. Les analystes s’attendent à ce que les bénéfices augmentent de 46,9% pour l’année.

Nous fournissons également des notes de valeur, de dynamisme, de stabilité, de sentiment et de qualité pour OMCL, que vous pouvez trouver ici. OMCL est classé n°20 dans l’industrie des services médicaux. Pour plus d’actions de premier plan dans cette industrie, cliquez ici.

Alkermès SA (ALKS)

Source : Shutterstock

ALKS est une société mondiale de biotechnologie entièrement intégrée qui applique ses technologies exclusives à la recherche, au développement et à la commercialisation de produits pharmaceutiques. Il se concentre sur les besoins médicaux non satisfaits dans les grands domaines thérapeutiques. Et la société utilise plusieurs accords de collaboration pour développer et commercialiser ses produits.

L’entreprise achète des médicaments actifs à des tiers ou les reçoit de ses titulaires de licence tiers pour formuler des produits à l’aide de ses technologies. L’entreprise bénéficie de fortes ventes pour ses produits exclusifs, Vivitrol et Aristada. Vivitrol peut aider à prévenir les rechutes dans l’abus d’alcool ou de drogues, et Aristada est un traitement pour la schizophrénie.

La dynamique de ces médicaments devrait se poursuivre au cours des prochains trimestres. ALKS dispose également d’un pipeline impressionnant, qui s’est considérablement développé après l’acquisition de l’unité EDT de technologie pharmaceutique d’Elan. Il voit des progrès avec les candidats du pipeline ciblant les principaux troubles du système nerveux central, notamment la schizophrénie, la toxicomanie, la dépression et la sclérose en plaques. Par exemple, en juin, la FDA a approuvé Lybalvi pour traiter les adultes atteints de schizophrénie et les adultes atteints de trouble bipolaire I.

ALKS prévoit de lancer Lybalvi plus tard ce mois-ci. Une fois lancé, le médicament devrait augmenter considérablement le potentiel de croissance de l’entreprise. L’entreprise a une note globale de B et une note « achat » dans notre système d’évaluation POWR. ALKS a également une note de valeur de B, ce qui est logique car son EBITDA a augmenté en moyenne de 115,7 % par an au cours des trois dernières années.

La société a également une note de qualité de B en raison d’un bilan solide. Son ratio actuel de 2,7 et son ratio d’endettement de 0,4 indiquent que l’entreprise est sur des bases solides. Pour le reste des notes d’ALKS (Valeur, Momentum, Stabilité et Sentiment), cliquez ici. ALKS est classé n°15 dans l’industrie Médicale – Pharmaceutique. Pour plus d’actions les mieux classées dans cette industrie, cliquez ici.

Actions de moyenne capitalisation : PVH Corp. (PVH)

Source : Joseph GTK/Shutterstock.com

PVH conçoit et commercialise des vêtements de marque dans plus de 40 pays. Ses principales catégories de mode comprennent les chemises habillées pour hommes, les cravates, les vêtements de sport, les sous-vêtements et les jeans. Les principales marques de créateurs de l’entreprise, Calvin Klein et Tommy Hilfiger, ont généré la quasi-totalité de ses revenus après que PVH a cessé de vendre la plupart de ses petites marques cette année. Elle distribue ses vêtements en gros aux détaillants et par l’intermédiaire des magasins appartenant à l’entreprise.

L’entreprise constate une forte augmentation du trafic dans son magasin cette année. Cela est dû à la réouverture de l’économie et à la diminution des restrictions d’occupation. Ses revenus de gros ont également augmenté de 77% au deuxième trimestre en raison de fortes ventes en Europe et d’une demande numérique plus élevée. En raison de ces résultats, la direction a relevé ses prévisions de croissance des revenus pour l’exercice 2021 de 21 % à 23 % à 24 % à 26 %.

À mesure que la demande de commerce électronique augmente, la société a investi dans ses capacités omnicanales et a amélioré son inventaire. PVH est également sur la bonne voie avec son expansion de l’activité numérique directe aux consommateurs.

Elle a également renforcé son réseau avec des partenaires numériques tiers.

PVH bénéficie également d’un solide portefeuille de marques, comme en témoigne la croissance à deux chiffres des marques Tommy Hilfiger et Calvin Klein.

De plus, ses promotions plus faibles et son mix de ventes plus élevé ont augmenté ses marges. Cela devrait se poursuivre au cours des prochains trimestres.

PVH a une note globale de B, ce qui se traduit par une note « achat » dans notre système d’évaluation POWR. La société a une note de croissance de A, car les bénéfices devraient augmenter de 56,8 % d’une année sur l’autre au cours du trimestre en cours et de 535 % pour l’année.

PVH a également une note de valeur de B car son P/E à terme n’est que de 10,52. Pour accéder à toutes les notes de PVH (Momentum, Stabilité, Sentiment et Qualité), cliquez ici. PVH est classé n°15 dans l’industrie de la mode et du luxe, classée A. Pour plus d’actions de premier plan dans cette industrie hautement cotée, cliquez ici.

A la date de publication, David Cohne n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

David Cohne a 20 ans d’expérience en tant qu’analyste d’investissement et rédacteur. Avant StockNews, David a passé onze ans en tant que consultant fournissant des recherches et du contenu d’investissement sous-traités à des sociétés de services financiers, des fonds spéculatifs et des publications en ligne. David aime faire des recherches et écrire sur les actions et les marchés. Il adopte une approche quantitative fondamentale dans l’évaluation des actions pour les lecteurs.

Vous voulez d’autres bonnes idées d’investissement ?