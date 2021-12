3 actions à moyenne capitalisation et les plus courtes à négocier aux côtés des ours

Les grandes capitalisations tentent de maintenir la ligne de l’entreprise. Mais ailleurs sur le marché, ce n’est pas exactement la version 2.0 des Roaring ’20s ces jours-ci. Et lorsqu’il s’agit des actions les plus courtes d’aujourd’hui, il est temps de combiner les deux pour une transaction gagnante.

L’entrée dans la session de vendredi et décembre connaît un début d’apparence fragile dans les marchés à grande capitalisation et à large assise S&P 500. Le baromètre est à 0,05 % inoffensif alors que le mois vient de commencer. Mais c’est loin de toute l’histoire.

Après un rallye très joyeux et historique au cours des 20 derniers mois depuis le creux de la vague de Covid en mars 2020, les conditions sont pour le moins un peu plus difficiles pour les investisseurs haussiers.

Les prix basés sur une multitude d’indicateurs sont à des extrêmes et mûrs pour la contraction. Et techniquement, le S&P 500 a confirmé une bougie baissière sur la période mensuelle.

De plus, et comme c’est souvent le cas, les sociétés à plus petite capitalisation ont pris les devants ces derniers jours et ont montré un peu moins de résistance à l’engouement pour l’investissement go-go de ce siècle.

Aujourd’hui, je dis si vous ne pouvez pas les battre, rejoignez-les. Et cela signifie se positionner comme un ours dans les moyennes capitalisations qui ont le soutien supplémentaire d’être parmi les actions les plus courtes du marché, ainsi que des modèles de prix conçus pour capturer des bénéfices à la baisse.

Actions les plus courtes à la baisse : FuboTV (FUBO)

FuboTV est la première de nos actions les plus courtes sur lesquelles miser de manière baissière.

Le mois dernier, la plate-forme sportive en direct a annoncé un rapport au son formidable. Mais les investisseurs optimistes ne voulaient rien avoir à faire avec cela. En fait, ils se sont piétinés en essayant de sortir.

L’action FUBO a crevé de 23% immédiatement après et a continué à reculer de manière agressive.

De toute évidence, ce stock le plus court-circuité a été tout sauf une prise de profit ordinaire. Alors, qu’est-ce qui donne ?

Cela pourrait avoir quelque chose à voir avec des vendeurs à découvert comme LightShed Partners qui parient que l’activité de paris sportifs de FuboTV sera difficile à développer et que son service vidéo sera voué à l’échec.

Aujourd’hui, le tableau des prix mensuels jette également le drapeau de pénalité en faveur des ours.

Techniquement, l’évolution des prix de décembre a confirmé le modèle à double sommet engloutissant et à volume plus élevé du mois précédent.

Parallèlement à une configuration stochastique baissière bien positionnée, l’activité de cette action la plus courte indique fortement que le modèle Gartley basé sur Fib de FUBO, qui s’est terminé en mai, risque de plus en plus d’un échec complet.

Tout compte fait et compte tenu des conditions macroéconomiques plus baissières du jeu, il est temps de s’équiper d’une défense et d’une attaque solides en utilisant un écart de vente FUBO à 16 $/12,5 $ en janvier.

Au-delà de la viande (BYND)

Beyond Meat est la prochaine de nos actions les plus courtes à se ranger du côté des ours.

Autant je suis fan des produits à base de fausse viande de l’entreprise et de leurs avantages pour la santé et l’environnement, autant les actions de BYND à ce stade ne feront que continuer à faire en sorte que les ours se sentent financièrement satisfaits.

À la suite d’un rapport sur les bénéfices récent et pour la plupart horrible, les ours ont lancé une campagne réussie pour confirmer une tendance très baissière de la tête et des épaules.

Avec cette entrée, les traders jouent une tendance en mouvement qui devrait rester en mouvement sans aucun support technique dans l’action BYND jusqu’à ce qu’elle défie son plus bas historique de 45 $.

En bout de ligne et compte tenu du prix d’aujourd’hui proche de 65 $, il y a de la graisse sur cette dinde à dévorer par les investisseurs baissiers avec un écart de vente baissier bien placé de 60 $ / 45 $ en février.

Actions baissières les plus court-circuitées : Macy’s (M)

La dernière de nos actions les plus courtes à être baissière est celle de Macy’s.

L’opérateur de grand magasin emblématique peut ne pas ressembler à l’une des actions de valorisation les plus festives et les plus gonflées du marché. Et ce n’est pas le cas.

Mais le défilé du taureau n’a pas non plus été perdu sur le stock M et aujourd’hui, cela semble problématique.

Les actions de ce titre le plus court-circuité ont augmenté de près de 140 % en 2021 par rapport au gain d’environ 21 % du S&P 500 et des moyennes capitalisations qui traînent le cortège à seulement 10 %.

Derrière la performance de l’action M, il y a apparemment des raisons formidables de capter l’attention et les dollars de Wall Street.

Plus récemment, il y a quelques semaines, Macy’s n’a livré rien de moins qu’un rythme de gains généralisé et agréable pour la foule, et complété par une prévision ensoleillée de plus de défilés à venir.

Mais le graphique des prix d’aujourd’hui avertit que les prises de bénéfices à la suite du rapport s’annoncent comme un cycle baissier plus important.

Techniquement, ce titre le plus court-circuité a confirmé de justesse une configuration graphique mensuelle d’étoile filante baissière avec le recul de décembre sous le plus bas de la bougie de 26,62 $.

Et avec les niveaux de retracement de 50% et 62% repoussant les investisseurs haussiers et les stochastiques signalant un croisement baissier en territoire de surachat, un intérêt croissant à court d’environ 16% semble être du bon côté du commerce.

Pour le positionnement, un écart de vente baissier à moyen terme et hors de la monnaie qui capitalise sur un défi de Fibonacci et une résistance à la tendance baissière antérieure proche de 15 $ à 17 $ dans cette action la plus courte semble à peu près correct.

À la date de publication, Chris Tyler n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Chris Tyler est un ancien teneur de marché de produits dérivés au sol sur les bourses américaines et pacifiques. Pour des informations supplémentaires sur le marché et des réflexions connexes, suivez Chris sur Twitter @Options_CAT et StockTwits.