3 actions à petite capitalisation prêtes à grésiller pendant que Robinhood s’effondre

Lorsque Robin des Bois (NASDAQ :CAPUCHE) soudainement restreint GameStop (NYSE :GME) négocié le 28 janvier, les investisseurs étaient à juste titre furieux. Il semblait que l’application de trading avait à elle seule stoppé la montée de GME, brisant l’élan intense que les traders de Reddit avaient travaillé pour créer. En conséquence, des milliers de transactions ont fini par perdre de l’argent.

Source : mundissima / Shutterstock.com

Plus ça change, plus c’est la même chose. Il est donc tout à fait normal que l’introduction en bourse de Robinhood – l’une des cotations les plus attendues de l’année – tombe à plat. Bien qu’il ait promis de bouleverser Wall Street et d’apporter des investissements bon marché aux masses, HOOD a commencé à ressembler davantage à une version mobile de l’entreprise que le PDG Vlad Tenev a voulu usurper.

Essentiellement, cela a aggravé la lutte contre les nantis et les démunis – une observation dont Eric Fry et Louis Navellier parlent abondamment pour investir sur le côté droit de ce gouffre. (Si vous n’avez pas le temps pour la vidéo, la transcription vaut la peine d’être lue).

Pendant ce temps, ceux qui sont toujours coincés de l’autre côté se sont tournés vers d’autres activités. Du jeu en ligne aux services de streaming, ces entreprises ont capitalisé sur la désillusion des investisseurs particuliers face à la mission de Robinhood. Et bien que je sois optimiste sur HOOD à long terme en raison de sa plate-forme croissante de crypto-monnaie, le récent trébuchement de la société ouvre la porte à d’autres paris Moonshot.

Source : Catalyst Labs / Shutterstock

Alors que Robinhood trébuche, d’autres Moonshots de l’économie de l’attention gagnent

Peut-être que la disgrâce de Robinhood était prévisible. Les réglementations de la FINRA (Financial Industry Regulatory Authority) ont longtemps restreint les transactions par les investisseurs non accrédités (lire: pas riches). Les personnes ayant moins de 25 000 $ sur leurs comptes de trading, par exemple, sont interdites de day trading, c’est-à-dire de négocier le même titre plus de quatre fois en cinq jours.

Mais de nombreux problèmes de Robinhood étaient également auto-infligés. De l’entreprise GameStop (NYSE :GME) le black-out commercial – qui comprenait également des arrêts sur AMC (NYSE :AMC), Mûre (NYSE :BB) et Nokia (NYSE :NOK) – a été stimulée par le manque d’argent de l’entreprise à utiliser comme garantie auprès des régulateurs. Les dépôts S-1 pour les actions HOOD finiraient par révéler que la maison de courtage disposait d’un coussin de capital complètement insuffisant.

Le manque de support client de Robinhood – un point de fierté pour de nombreuses entreprises uniquement en ligne – est également devenu un échec. Plus tôt ce mois-ci, le cabinet a réglé un procès pour mort injustifiée avec la famille d’Alex Kearns. Le trader de 20 ans s’était suicidé parce qu’il croyait à tort devoir 730 165 $ à l’application de trading. Cela a renforcé l’idée que la direction de Robinhood a empilé les cartes contre ses clients.

L’économie de l’attention avance

Robinhood a depuis perdu sa place de numéro 1 des applications les plus téléchargées aux États-Unis, selon la société de recherche SensorTower (elle se situe maintenant autour du numéro 220). A sa place, des applications vidéo comme TikTok et le jeu d’influence Streamer Life ! ont comblé le vide. Et application de médias sociaux de Snapchat (NYSE :SE CASSER) Les résultats de l’éruption du deuxième trimestre ont fait grimper le titre de 20 %.

Ce n’est pas que les investisseurs sont « ennuyés » d’investir. Selon un sondage de Schwab, plus d’un tiers des Américains prévoient d’augmenter leurs cotisations 401(k). Au contraire, les jeunes investisseurs semblent fatigués de perdre de l’argent dans un jeu qu’ils pensent être truqué contre eux.

“J’aurai plaisir à regarder [HOOD] brûler pour tous les gâchis lorsque nous ne pouvions pas échanger certains jours et gagner de l’argent », a déclaré un utilisateur en colère sur StockTwits, une application de messagerie boursière populaire. “Beaucoup de gens ont été brûlés par cette entreprise.”

Les concurrents ont depuis gagné aux dépens de Robinhood. En mai, DraftRois (NASDAQ :DKNG) a annoncé des revenus exceptionnels au premier trimestre, dépassant les estimations de Street de 32 %, en partie grâce au retour des paris sportifs sur mobile. Rival FanDuel affiché des résultats tout aussi joyeux.

Les Américains ont également commencé à revenir dans le monde réel. Delta Airlines (NYSE :DAL) s’attend désormais à atteindre l’équilibre au deuxième trimestre alors que les voyages rebondissent à 85% des niveaux d’avant la pandémie.

Comment profiter de la crise de Robinhood

Le succès des concurrents à mégacap Robinhood ouvre la porte à d’autres victoires de Moonshot – des sociétés à petite capitalisation profitant de la croissance à l’échelle de l’industrie.

Ainsi, bien que les actions de Robinhood puissent avoir un bon potentiel à long terme, les traders tactiques devraient considérer ces trois actions pour surmonter la crise à court terme de HOOD.

Source : Catalyst Labs / Shutterstock

3 actions de l’économie d’attention à acheter pour se venger de Robinhood: GAN Limited (GAN)

DraftKings et FanDuel ont certainement ravi les investisseurs avec leurs chiffres du premier trimestre. Mais qu’en est-il des investisseurs à la recherche de gains 20x ? Vous auriez besoin de regarder des entreprises beaucoup plus petites pour réaliser de tels profits.

Entrer GAN Limitée (NASDAQ :GAN), une entreprise B2B à capitalisation boursière de 680 millions de dollars qui gère la technologie derrière les sports en ligne. C’est une entreprise à surveiller pour deux raisons principales.

Premièrement, cette société est discrètement devenue l’une des plus grandes plateformes de jeux en ligne en Amérique. Le chiffre d’affaires brut des opérateurs a bondi de 73% à 545 millions de dollars en 2020.

Deuxièmement, GAN exploite une entreprise de partage des revenus. Ainsi, lorsque ses clients gagnent plus d’argent grâce aux paris sportifs, le GAN en fait de même.

Il y a des risques. 42 % des revenus du GAN proviennent actuellement de FanDuel, reflet de la concentration de l’industrie. Et des défis d’exécution subsistent : l’entreprise reste une startup non rentable dans un secteur en croissance rapide.

Mais les analystes sont d’accord : les paris en ligne approchent rapidement d’un point de basculement. Ils s’attendent à ce que les revenus du GAN augmentent de près de 20 % et que ses bénéfices d’EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) quadruplent pour atteindre près de 40 millions de dollars d’ici 2023. Avec des paris sportifs plus légalisés en cours, il est difficile d’ignorer ce jeu réglementaire. .

Sabre (SABR)

Les lecteurs réguliers de Moonshot sauront que je suis très optimiste quant à un éventuel retour au voyage. Malgré le bilan indescriptible que Covid-19 a créé, les gens ne resteront pas enfermés chez eux pour toujours.

Mais l’activité lucrative du voyage gagnant-gagnant regorge déjà de grandes entreprises qui trouveront presque impossible de multiplier par 10. Parent de la ligne de prix Réserver des avoirs (NASDAQ :BKNG), par exemple, devrait atteindre une valeur proche de 1 000 milliards de dollars pour enregistrer ce type de gains.

C’est pourquoi j’ai recommandé d’acheter Compagnies aériennes américaines (NASDAQ :AAL) LEAPS (titres d’anticipation des actions à long terme) au lieu d’il y a deux semaines. Ces options – déjà en hausse de 25% depuis que j’ai écrit à leur sujet – sont un excellent moyen de faire des paris Moonshot dans une industrie à croissance limitée.

Avec l’échec de l’introduction en bourse de Robinhood, les lecteurs pourraient également envisager Sabre (NASDAQ :SABR), une entreprise à petite capitalisation qui contrôle 40 % des réservations de compagnies aériennes dans le monde. Les investisseurs devraient envisager les appels de 17 janvier 2023, qu’ils peuvent acheter à 1,38 $ chacun aujourd’hui.

Pourquoi?

Les actions de Sabre sont anormalement bon marché.

L’entreprise de 4 milliards de dollars a été durement touchée par la pandémie. Pourtant, même maintenant, le cours de son action de 12 $ se situe bien en dessous de sa moyenne de 25 $ avant la pandémie.

Et c’est précisément pourquoi j’aime le stock. Sabre, avec des concurrents Amadeus et Port de voyage, a un oligopole inébranlable sur les réservations des compagnies aériennes. Et comme les voyageurs finissent par émerger avec des jours de vacances refoulés et un grave cas d’envie de voyager, Sabre en bénéficiera certainement.

Imax (IMAX)

Qui a dit que les actionnaires d’AMC s’amusaient plus ? Alors que les Américains retournent dans les salles de cinéma, une chose est claire : les gens iront de plus en plus au cinéma principalement pour des films à succès. Imax (NYSE :IMAX) a prouvé ce point en générant 7 millions de dollars de Black Widow de Marvel rien que le week-end d’ouverture.

Et cela fait d’IMAX un Moonshot évident à considérer.

Modèle d’affaires. L’entreprise s’est éloignée de l’activité de construction et d’exploitation de salles de cinéma qui draine de l’argent. Au lieu de cela, IMAX ressemble maintenant davantage à une entreprise de licence technologique à marge élevée – remasterisant des films à succès et vendant/louant du matériel exclusif pour projeter les films grand format.

Évaluation. IMAX est bon marché par rapport à AMC. Avec une valeur d’entreprise de 1 milliard de dollars, l’entreprise représente 4% de la taille du stock de mème. Son ratio prix/ventes à terme de 4,2 fois le place également à environ la moitié de la valorisation d’autres sociétés de licence comme Laboratoires Dolby (NYSE :DLB).

Élan. Enfin, il y a le meme stock angle. Les investisseurs de détail ont tendance à se concentrer sur des thèmes aux consonances similaires – la montée en puissance de GameStop a déclenché de courtes compressions dans une douzaine d’autres détaillants basés dans des centres commerciaux. Et la contiguïté d’IMAX avec AMC Entertainment pourrait créer une frénésie d’achat.

Pensées de clôture : Sérieusement. Le marché est truqué contre les commerçants de détail.

La semaine dernière, j’ai discuté avec un lecteur qui s’était perdu dans la frénésie GameStop.

Il était convaincu que le marché était truqué contre lui.

Et la vérité bouleversante ? Il avait raison.

Bien que Robinhood ait été initialement créé pour « démocratiser la finance pour tous », il a également apporté bon nombre des pires éléments de Wall Street.

Considérez la « meilleure exécution », qui fait référence à l’obtention du meilleur prix possible pour un client acheteur d’actions (c’est-à-dire si Pomme (NASDAQ :AAPL) se vend au NASDAQ pour 150 $, votre maison de courtage ne devrait jamais vous vendre d’AAPL à un prix plus élevé). C’est une pratique légalement mandatée dans les pays du Canada au Royaume-Uni. Mais les États-Unis n’ont pas de telles règles ; Le « trading à coût zéro » de Robinhood rapporte essentiellement de l’argent en canalisant les ordres des clients vers des règlements à coût plus élevé.

Ou que diriez-vous de prêter vos actions ? Inconnue de la plupart des investisseurs de Robinhood, la plate-forme permet aux vendeurs à découvert d’emprunter des actions d’utilisateurs par défaut. (HOOD garde également l’intérêt pour lui-même).

Pas étonnant que les investisseurs soient en colère.

Mais plutôt que de vous énerver, pourquoi ne pas vous venger et investir votre argent dans des entreprises qui prennent soin de leurs clients ? Dans le monde de Moonshots, il y a toujours beaucoup de potentiel à parcourir.

