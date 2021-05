3 actions à vendre après les pertes de revenus

Nous avons dépassé le sommet de la saison des résultats et sommes maintenant sur la descente. Quelques retardataires restent, mais la plupart des titans de l’industrie ont publié leurs chiffres du premier trimestre. Malgré des résultats impressionnants, la réaction du marché dans presque tous les cas a été modérée. Et comme c’est toujours le cas, il y avait quelques entreprises qui ont complètement flairé. La galerie d’aujourd’hui en révélera trois et expliquera pourquoi ce sont des actions de premier ordre à vendre.

Deux des trois ont été considérés comme des bénéficiaires de la pandémie mondiale et ont vu le cours de leurs actions monter en flèche au cours de l’année écoulée. Lorsque les multiples augmentent et que les prix deviennent riches, les rapports sur les bénéfices ont plus de chances d’être déçus. C’était, je suppose, le cas pour eux. Les actions avaient été achetées à la perfection, et la simple mention que la croissance pourrait ne pas rester aussi stellaire que prévu a amené un jugement rapide.

Cela ne signifie pas que ces entreprises ne se rétabliront pas, mais cela signifie qu’elles méritent d’être évitées jusqu’à ce qu’elles retrouvent la magie. Avec cela, voici trois actions à vendre après les ratés de revenus.

Examinons de plus près chaque graphique et identifions la stratégie d’options qui attire mon attention.

Santé Teladoc (NYSE:TDOC)

Twitter (NYSE:TWTR)

Pinterest (NYSE:ÉPINGLES)

Actions à vendre: Teladoc Health (TDOC)

Source: La plateforme thinkorswim® de TD Ameritrade

L’attrait de Teladoc Health dans un monde où personne ne veut quitter la sécurité de son domicile est évident. Le cours de son action avait déjà tendance à augmenter avant 2020, mais le nouveau coronavirus a envoyé TDOC en orbite.

Comme c’est souvent le cas dans les épisodes d’euphorie, l’enthousiasme des traders l’a emporté et les actions de Teladoc ont explosé au-delà de ce que les fondamentaux permettraient.

Cette année, la comeuppance est enfin arrivée. Les deux derniers rapports sur les bénéfices ont entraîné d’importants écarts à la baisse, et le TDOC est maintenant à près de 50% de ses sommets. Pourtant, il est toujours bien au-dessus de ce qu’il était l’an dernier à cette époque, il y a donc plus de marge de manœuvre si les vendeurs veulent tirer parti de leur avantage. Avec le déclin de cette semaine, TDOC teste maintenant un support majeur proche de 167 $. Une brèche dans cette zone signifierait plus de douleur à venir.

L’échange: Achetez le put de 165 $ / 150 $ de juillet pour 5,25 $ ou plus.

Vous risquez 5,25 $ pour potentiellement capturer 9,75 $ si TDOC peut tomber en dessous de 150 $ à l’expiration.

Twitter (TWTR)

Source: La plateforme thinkorswim® de TD Ameritrade

Les traders sont passés à la banane pour Twitter en février à la suite d’un rapport impressionnant sur les bénéfices. Malheureusement, le bluebird n’a pas pu répéter sa performance ce trimestre. Le titre est écrasé de -14% aujourd’hui après avoir publié des chiffres médiocres. La société a raté la croissance des utilisateurs, avec des utilisateurs actifs quotidiens monétisables atteignant 199 millions contre 200 millions attendus. L’orientation prospective a également été jugée décevante.

Sur le front des prix, l’écart de ce matin entraîne le débarquement des actions de TWTR dans le no man’s land. Quelques zones de résistance précédentes proches de 55 $ pourraient attirer des acheteurs, mais à part cela, nous avons un coup droit plus bas que la moyenne mobile sur 200 jours, qui se situe à près de 50 $. Le commerce suivant marquera gros si Twitter revisite effectivement les 200 jours.

L’échange: Achetez le spread de vente baissier de 55 $ / 50 $ de juin pour 1,62 $ ou plus.

Actions à vendre: Pinterest (PINS)

Source: La plateforme thinkorswim® de TD Ameritrade

Pinterest est le dernier de nos stocks à vendre. Comme Teladoc Health, PINS a tiré profit de la pandémie avec une forte augmentation des bénéfices et des ventes. Le stock est passé de 10 $ à 90 $ en moins d’un an. C’est épique, certes, mais laisse le titre vulnérable aux chocs baissiers si la croissance attendue subit des faux pas.

L’annonce des résultats de cette semaine en est un exemple. Quels que soient les chiffres, ils n’étaient apparemment pas assez bons pour la rue. Avec le courant descendant, le stock PINS teste désormais une zone de support majeure. Si le plancher tient, vous pouvez ignorer mon commentaire à tendance baissière. Mais si ce n’est pas le cas, un autre inconvénient est probable.

Nous avons vu de nombreuses sondes dans la zone de support de 65 $, augmentant son importance et l’importance d’une éventuelle rupture de ce niveau. Préparez-vous en conséquence. J’aime acheter des put spreads si le sol cède.

L’échange: Achetez le put de juin 65 $ / 60 $ ours pour 1,90 $.

À la date de publication, Tyler Craig n’avait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Pour un essai gratuit auprès de la meilleure communauté commerciale de la planète et de la maison actuelle de Tyler, cliquez ici!