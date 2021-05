3 actions ARKK pour jeter votre navire d’investissement

Source: Spyro le dragon / Shutterstock.com

La liquidation des valeurs de croissance a atteint son paroxysme cette semaine. Au niveau de l’indice, le Nasdaq est l’enfant de l’affiche de la douleur. Du sommet au creux, sa retraite mesure -8%. Mais même cela masque la destruction totale sous la surface. Pour l’épicentre des retombées, jetez les yeux sur le ETF ARK Innovation (NYSEARCA:ARKK), qui a chuté de près de 40%.

ARKK abrite la plus bouillonnante de toutes les actions de croissance. La plupart d’entre eux étaient particulièrement bien placés pour profiter de nombreux thèmes découlant de la nouvelle pandémie de coronavirus. Les actionnaires ont offert leurs prix à la lune, créant des multiples vertigineux dans le processus. Malheureusement, cette année, ils sont tous témoins de l’inconvénient de l’élan.

Avec autant de niveaux de support cassés et l’offre de frais généraux imminente, les rassemblements pour ARKK et ses constituants sont suspects. Voici trois des plus vulnérables à d’autres inconvénients:

Tesla (NASDAQ:TSLA)

Carré (NYSE:SQ)

Twilio (NYSE:TWLO)

Examinons de plus près chaque graphique et cartographions un trade à profit si la faiblesse persiste.

ARKK Stocks pour jeter votre bateau: Tesla (TSLA)

Source: La plateforme thinkorswim® de TD Ameritrade

Tesla est la plus grande participation du fonds ARKK et représente donc plus de sa performance que toute autre action. Sa tendance de prix a baissé en février, et à moins d’une tentative de reprise ratée en avril, elle est baissière depuis. Avec le coup sec de cette semaine, TSLA teste maintenant sa moyenne mobile croissante sur 200 jours pour la première fois depuis mars dernier.

Le support horizontal entre également en jeu à 570 $, ce qui ajoute une importance supplémentaire au test. Si nous cassons ici, une baisse rapide à 500 $ pourrait être dans les cartes. Nous voyons des lectures survendues clignoter, donc idéalement, Tesla fera une pause pendant quelques jours avant que le sol ne cède. Les options sur le géant des véhicules électriques sont chères, alors j’aime les écarts par rapport à l’achat de put carrément.

L’échange: Achetez le put de 550 $ / 520 $ de juillet pour 10,50 $.

Carré (SQ)

Source: La plateforme thinkorswim® de TD Ameritrade

Square a développé une gamme instable en 2021, ce qui en fait un titre difficile à négocier de manière directionnelle. Sa position actuelle offre cependant un endroit facile pour créer des idées commerciales. Comme Tesla, l’action SQ teste sa moyenne mobile en hausse sur 200 jours. C’est un endroit logique pour que les acheteurs prennent position s’ils veulent aider le stock à maintenir sa tendance intermédiaire neutre.

Les 200 jours se situent également à un seuil de prix clé de 200 $. Nous avons vu plusieurs ventes antérieures se terminer dans ce domaine. La hausse de 5% de vendredi confirme que les taureaux courent à nouveau pour défendre leur territoire. Tant que le niveau tient, je ne suis pas intéressé par les jeux d’ours. Mais si ça casse V, c’est le jeu.

Le prix plus élevé rend les put spreads meilleurs que les longs put. J’attendrais une pause du plus bas de jeudi (192,29 $) avant d’entrer.

L’échange: Achetez l’ours put de 190 $ / 175 $ de juillet pour 3 $ à 4 $.

ARKK Stocks pour jeter votre bateau: Twilio (TWLO)

Source: La plateforme thinkorswim® de TD Ameritrade

Le dernier titre ARKK à traquer pour les transactions baissières est Twilio. Son renversement de tendance est plus développé que Tesla et Square. Il est également toujours bien au-dessus du plus bas de l’année dernière, il y a donc beaucoup de place pour que les prix se détendent si les vendeurs veulent appuyer sur leurs paris. La moyenne mobile sur 200 jours a déjà cédé et TWLO se consolide en dessous de près de 300 $. Quelques bougies latérales supplémentaires seraient idéales pour permettre aux conditions de survente de se détendre.

Cela permettrait également au modèle de base bas actuel de se former pleinement et de faciliter le jeu d’un échange de rupture de support. Pour l’instant, essayez d’utiliser une pause de 280 $ comme déclencheur / signal que le prochain ralentissement commence.

L’échange: Achetez le put de 280 $ / 260 $ de juillet pour environ 7 $.

À la date de publication, Tyler Craig ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

