3 actions ARKK ravagées par les ours qui sont les meilleurs choix maintenant

Cathe Wood’s ETF Arkk Innovation (NYSE :ARKK) traverse une période difficile en cette période des fêtes. La vente s’est intensifiée au cours de la semaine dernière avec une explosion du volume des transactions. Alors qu’un plancher négociable pourrait être imminent, il est indéniable que la tendance est à la baisse et que les rallyes sont suspects. Des graphiques de prix meurtris et abîmés jonchent le paysage, mais aujourd’hui, nous allons mettre en évidence trois actions ARKK qui se trouvent profondément dans le pays des ours.

Les optimistes souligneront à juste titre que de nombreux composants de l’ARKK sont extrêmement survendus et dus à une réversion moyenne.

Mais attraper des couteaux qui tombent est un moyen approximatif d’essayer de faire de la pâte sur le marché. Le sentiment s’est détérioré pour les noms à forte croissance qui ont élu domicile ARKK, et les retombées ont été à couper le souffle.

Avec des prix en baisse de 6% dans les échanges de midi vendredi, ARKK a maintenant chuté de 26% au cours du seul mois dernier. Voici trois titres qui sont les meilleurs choix pour les transactions à la baisse :

DocuSign (NASDAQ :DOCU)

Téladoc (NYSE :TDOC)

Roku (NASDAQ :ROKU)

Regardons chacun de plus près.

Actions ARKK : DocuSign (DOCU)

Source : La plateforme thinkorswim® de TD Ameritrade

Chaque trimestre, nous semblons avoir une nouvelle affiche qui rappelle aux investisseurs les risques graves entourant les rapports sur les bénéfices, en particulier parmi les actions à plusieurs titres. Pour le quatrième trimestre, je nomme DocuSign comme le meilleur exemple à utiliser. Les actions ont baissé de 41% en une seule session, effaçant les dix-huit derniers mois de gains.

Pas besoin de chercher le coupable. Hier soir, la société a publié des bénéfices qui affichaient des prévisions de croissance inférieures aux attentes.

Si vous pensez que réduire le stock de près de moitié est une réaction excessive, alors intensifiez-vous et achetez. Quant à moi, j’ai vu trop d’actions ARKK se faire frapper et continuer à baisser après avoir publié des chiffres décevants ce trimestre.

Le stock DOCU devrait suivre leurs traces.

L’échange: Achetez l’écart de vente de 135 $/115 $ de janvier pour 7,30 $.

Vous risquez 7,30 $ pour gagner 12,70 $ si les prix peuvent chuter à 115 $ au cours des 49 prochains jours.

Téladoc (TDOC)

Source : La plateforme thinkorswim® de TD Ameritrade

Croyez-le ou non, Teladoc se négociait à plus de 300 $ en février. Maintenant, c’est en dessous de 100 $. Du sommet au creux, l’action autrefois appréciée a plongé de 70 %.

Comme vous vous en doutez, les prix sont immergés sous chaque moyenne mobile majeure. Le ralentissement s’est accéléré ces dernières semaines au moment où l’ETF ARKK entamait sa dernière baisse.

Étant donné que les prix sont étendus à la baisse et qu’un retour en arrière pourrait être brutal, j’aime utiliser des écarts de risque limités pour appuyer le pari baissier ici. Le rapport risque/rendement pour le commerce est meilleur que le lobbying des spreads d’appels hors de la monnaie.

L’échange: Achetez le spread de vente de 90 $/85 $ de janvier pour 2,15 $.

Vous risquez 2,15 $ pour gagner 2,85 $ si l’action TDOC passe à 85 $ à l’expiration.

Actions ARKK : Roku (ROKU)

Source : La plateforme thinkorswim® de TD Ameritrade

Étant donné que la corrélation est si élevée entre de nombreuses actions ARKK, être du bon côté de la tendance a été bien plus important que de choisir la bonne action. Le récent maelström du marché a pris presque tout le monde à genoux, créant de nombreux candidats méritants pour le message d’aujourd’hui, mais j’ai choisi Roku pour l’idée finale.

Fin juillet, la société était au sommet du monde avec un cours record d’un peu moins de 500 $. Si seulement c’était la fin de l’histoire. Malheureusement, au cours des quatre mois suivants, le stock a cratérisé de 58%.

Les prix sont définitivement survendus, mais cela a été le cas pendant la majeure partie du mois dernier et pourtant nous continuons de couler.

Si vous pensez que la tendance se poursuit, les options de vente à la baisse offrent un potentiel de profit important.

L’échange: Achetez le put spread de 200 $/190 $ de janvier pour 4,20 $.

Vous risquez 4,20 $ pour gagner 5,80 $ si le ROKU est inférieur à 190 $ à l’expiration.

À la date de publication, Tyler Craig n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

