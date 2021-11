3 actions aurifères que les investisseurs à revenu peuvent acheter en raison des problèmes d’inflation

Au cours des derniers mois, les investisseurs sont devenus de plus en plus préoccupés par l’inflation. C’est une menace réelle pour les cours des actions, ainsi que pour le pouvoir d’achat du dollar. Cependant, cela ne signifie pas que les investisseurs n’ont aucun moyen d’en profiter. Les matières premières ont tendance à bien performer sur une base absolue et relative pendant les périodes d’inflation plus élevée, et dans cet article, nous examinerons le cas des actions aurifères.

Nous allons d’abord examiner la récente flambée de l’inflation, ce que cela pourrait signifier pour les actions aurifères, et trois exemples d’actions aurifères que nous aimons aujourd’hui.

L’inflation, telle que mesurée par le Bureau of Labor Statistics, a été en hausse pour l’ensemble de 2021. La combinaison de la demande refoulée de la récession de 2020, ainsi que des pénuries continues de matières premières, de main-d’œuvre dans les usines pour produire des biens, du fret et les pénuries de camionnage, et autres, se sont combinées pour produire des prix rapidement croissants pour une grande variété de marchandises. L’énergie a été touchée par certains des mêmes facteurs et, par conséquent, les prix du pétrole et du gaz sont beaucoup plus élevés qu’ils ne l’étaient il y a un an.

Tout cela signifie que, toutes choses égales par ailleurs, un dollar a moins de pouvoir d’achat qu’il y a un an, ce qui est généralement bon pour les matières premières. Au sein du groupe des matières premières, les métaux précieux ont tendance à connaître non seulement une augmentation des prix due à l’inflation, mais également une demande supplémentaire du commerce des valeurs refuges, étant donné que l’or et l’argent sont considérés comme des réserves de valeur.

En bref, cela signifie que la demande des investisseurs pour l’or en particulier a tendance à augmenter pendant les périodes d’inflation pour se protéger contre la hausse des prix.

Le prix de l’or et des autres métaux précieux est libellé en dollars américains, donc si les États-Unis connaissent de l’inflation, il faut plus de dollars pour acheter la même quantité d’or. En d’autres termes, le prix de l’actif augmente.

Voici trois actions aurifères qui, selon nous, sont bien placées pour que cela se produise :

Or Royal (NASDAQ :RGLD)

Gold Resource Corp. (NYSEAMÉRICAIN :GORO)

Franco-Nevada Corp. (NYSE :FNV)

Actions aurifères : Or royal (RGLD)

Source : aerogondo2/ShutterStock.com

Notre premier stock est Royal Gold, une société qui acquiert et gère des flux de métaux précieux et des redevances. Au lieu d’extraire de l’or physique à partir du sol lui-même, Royal Gold acquiert les droits sur les redevances des mines que d’autres sociétés développent physiquement. Elle génère principalement des revenus à partir de l’or, de l’argent, du cuivre, du nickel, du zinc, du plomb et du cobalt.

L’entreprise détient des participations dans près de 200 projets à travers le monde. Royal Gold a été fondée en 1981, génère environ 700 millions de dollars de revenus annuels et se négocie avec une capitalisation boursière de 7 milliards de dollars.

Nous aimons Royal Gold parce qu’il a affiché une croissance considérable de ses bénéfices au cours des dernières années, avec une moyenne supérieure à 9 % par an au cours de la dernière décennie. Au cours des cinq dernières années, ce nombre a été réduit de 29 % à un niveau de base très bas alors que le prix des métaux était relativement bas.

Royal Gold bénéficie énormément de la hausse des prix des métaux précieux étant donné que ses coûts sont en grande partie fixes. Comme il n’exploite pas le métal lui-même, son droit d’acquérir des redevances est déjà fixé à l’avance, donc des prix plus élevés à l’arrière lorsqu’il est temps de vendre génère une marge bénéficiaire supplémentaire. La société a connu une forte croissance organique grâce à ce levier d’exploitation, et elle s’est également occupée d’acquérir de nouveaux projets. Nous prévoyons une croissance annuelle de 4,5% par rapport à la base élevée de cette année, et nous voyons l’impressionnante séquence d’augmentation des dividendes de 20 ans de la société se poursuivre indéfiniment.

Gold Resource Corp. (GORO)

Source : allstars / Shutterstock.com

La prochaine étape est Gold Resource Corp., une société qui explore, développe, produit et vend de l’or et de l’argent au Mexique et aux États-Unis. Dans une moindre mesure, la société génère également des revenus à partir du cuivre, du plomb et du zinc. Le projet principal de Gold Resource est Aguila, qui possède 18 concessions minières à Oaxaca, au Mexique.

Gold Resource a été fondée en 1998, génère environ 120 millions de dollars de revenus annuels et se négocie avec une capitalisation boursière de 170 millions de dollars.

Gold Resource a récemment cédé son unité minière au Nevada et se concentre par conséquent uniquement sur son exploitation à Oaxaca. Malheureusement, les antécédents de Gold Resource ne sont pas très solides, car elle a vu ses bénéfices et même le cours de l’action chuter fortement au cours de la dernière décennie.

Cependant, nous voyons un fort potentiel de croissance des bénéfices à partir de la base basse de cette année, que nous considérons comme résultant de la hausse des prix des métaux précieux, ainsi que de la croissance de la production. Ces deux éléments devraient faire grimper le chiffre d’affaires et, par conséquent, les bénéfices ainsi que l’entreprise connaîtront un effet de levier d’exploitation au fil du temps.

Actions aurifères : Franco-Nevada Corp. (FNV)

Source : Shutterstock

Notre stock final est Franco-Nevada Corp., une société de redevances et de streaming axée sur l’or qui opère aux États-Unis, en Amérique latine, au Canada, en Australie, en Afrique et en Europe. Franco-Nevada opère à la fois sur les marchés miniers et énergétiques, avec des produits finaux comprenant de l’or, de l’argent, du platine, du pétrole, du gaz et des liquides de gaz naturel. La société a été fondée en 2007, génère environ 1,3 milliard de dollars de revenus annuels et négocie avec une énorme capitalisation boursière de 29 milliards de dollars.

Nous prévoyons une solide croissance des bénéfices annuels de 6,5 % pour le Franco-Nevada, qui découlerait de ce qui devrait être un bénéfice record pour 2021. Comme les autres, Franco-Nevada produit un énorme levier d’exploitation lorsque les prix du marché final sont élevés pour les métaux, comme ils ont été en retard. Il dispose d’un pipeline de nouveaux métaux et de redevances sur le gaz pour accroître son chiffre d’affaires via des volumes plus élevés.

Le taux de croissance moyen de l’entreprise au cours de la dernière décennie dépasse les 10 %, nous considérons donc que 6,5 % sont hautement réalisables, en particulier si l’inflation se poursuit et que les prix des métaux et de l’énergie restent élevés. Nous aimons le Franco-Nevada car il devrait bénéficier de deux classes d’actifs complètement distinctes, qui devraient toutes deux bien se comporter dans un environnement inflationniste.

Dernières pensées

Si l’inflation a de nombreux impacts négatifs sur les investisseurs, ainsi que sur les consommateurs dans leurs achats quotidiens, elle peut être une aubaine pour certains secteurs. Nous estimons que les sociétés de métaux précieux ont le potentiel de tirer des avantages significatifs d’un environnement inflationniste, car les prix et la demande d’or, en particulier, devraient augmenter au cours d’une telle période.

Nous avons nommé trois sociétés que nous aimons dans le secteur qui ont toutes des valorisations raisonnables, des perspectives de croissance solides et qui versent des dividendes aux actionnaires. Bien que les sociétés de métaux précieux comportent leur propre ensemble de risques, dans des environnements tels que celui dans lequel nous nous trouvons aujourd’hui, elles ont tendance à s’en sortir plutôt bien et nous les considérons comme de solides couvertures contre l’inflation pour les investisseurs.

À la date de publication, Bob Ciura n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur aucun des titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bob Ciura travaille chez Sure Dividend depuis 2016. Il supervise tout le contenu de Sure Dividend et de ses sites partenaires. Avant de rejoindre Sure Dividend, Bob était un analyste indépendant des actions. Ses articles ont été publiés sur les principaux sites Web financiers tels que The Motley Fool, Seeking Alpha, Business Insider et plus encore. Bob a obtenu un baccalauréat en finance de l’Université DePaul et un MBA avec une concentration en investissements de l’Université de Notre Dame.