3 actions automobiles à acheter lors de leur transition vers le statut de stock technologique

Les voitures et autres types de véhicules à moteur deviennent de plus en plus high-tech. Contenant autant de logiciels et de semi-conducteurs que d’écrous et de boulons, les véhicules de nos jours sont comme des ordinateurs géants. Des caméras de recul et des fonctions de stationnement automatique à la navigation GPS et aux commandes vocales, nos voitures fonctionnent désormais d’une manière qui était impensable il y a quelques années à peine. Les nouvelles innovations ont suscité une nouvelle conversation sur les actions automobiles, leurs mérites et leur avenir.

Nous commençons seulement maintenant à voir le potentiel des avancées à venir, comme les voitures autonomes. Comme le Dr Mark Lee Levine, titulaire d’une chaire dotée à l’Université de Denver, l’a écrit dans un e-mail à InvestorPlace, « Parce que nous reconnaissons que l’IA, telle que l’IA utilisée dans les véhicules sans conducteur (DV), est en fait une combinaison d’applications informatiques dans une situation de conduite, avec une activité connexe, il est clairement logique qu’avec l’évolution du monde vers le DV, le EV, les véhicules partagés et davantage d’applications informatiques, les constructeurs automobiles se tournent en fait davantage vers la technologie et s’éloignent d’être « uniquement une entreprise automobile ».



Les constructeurs automobiles du monde entier et leurs armées d’ingénieurs dirigent les changements, opérant davantage comme des entreprises de haute technologie innovantes que comme des constructeurs automobiles traditionnels qui exploitaient de vastes chaînes de montage et des usines. De nos jours, les constructeurs automobiles ouvrent des centres de conception et embauchent des talents dans des start-ups de la Silicon Valley. Les cadres des constructeurs automobiles sont plus susceptibles d’avoir une formation en informatique qu’une formation en tant que mécanicien.

Voici trois actions automobiles à acheter lors de leur transition vers le statut de stock technologique.

Stocks automobiles à acheter : General Motors (GM)

General Motors parie tout son avenir sur les véhicules électriques et les infrastructures nécessaires pour les alimenter. Pour aider l’entreprise à atteindre son objectif de vendre un million de véhicules électriques d’ici 2025, le constructeur automobile de Détroit vient d’annoncer son nouveau service « Ultium Charge 360 ​​» qui permettra à ses clients d’accéder à plus de 60 000 bornes de recharge publiques aux États-Unis. augmenter les ventes de bornes de recharge à domicile grâce à un partenariat avec Qmérite.

À ce jour, GM a alloué près de 30 milliards de dollars à sa fabrication de véhicules électriques, y compris 71 millions de dollars pour développer un nouveau campus et un centre de conception à Pasadena, en Californie, au cœur de la Silicon Valley. General Motors affirme que son « Advanced Design Center » est stratégiquement situé pour tirer parti des meilleurs talents de la haute technologie, compte tenu de sa proximité avec certaines des meilleures écoles de design et des meilleures universités des États-Unis.

Le professeur clinicien de finance David Kass de la Robert H. Smith School of Business de l’Université du Maryland a écrit dans un e-mail à InvestorPlace : Les futurs véhicules électriques sont perçus comme étant technologiquement compétitifs par rapport aux leaders de l’industrie tels que Tesla et Nio. Bien que Ford et General Motors n’aient pas de personnalités cultes telles qu’Elon Musk à la tête de leurs entreprises, il existe toujours une opportunité d’augmenter leurs valorisations au-dessus des niveaux actuels. »

Les investisseurs semblent aimer la direction que prend le constructeur automobile. Depuis le début de l’année, l’action GM est en hausse de 37% à 57 $ l’action.

Volkswagen (VW)

Le constructeur automobile allemand Volkswagen mène la charge des véhicules électriques dans toute l’Europe de la même manière que General Motors fait avancer l’industrie en Amérique. La société a annoncé qu’elle investira 86,4 milliards de dollars dans les « technologies du futur » d’ici 2025 dans le but de faire progresser le développement et la commercialisation de véhicules électriques et autonomes.

VW souhaite que la moitié de ses ventes mondiales provienne de véhicules électriques à batterie d’ici 2030. L’objectif ultime est que l’entreprise soit neutre en carbone d’ici 2050.

De plus, Volkswagen se lance dans le développement de logiciels et de batteries. La société de logiciels de VW, appelée CARIAD, crée une plate-forme logicielle qui peut être utilisée sur toutes les voitures du groupe Volkswagen d’ici 2025 et offre des fonctionnalités telles qu’un système d’infodivertissement unifié et la possibilité de confier le contrôle de la direction au véhicule. Selon VW, jusqu’à 40 millions de véhicules pourraient utiliser la plate-forme logicielle au cours de la prochaine décennie.

La société a également annoncé son intention d’établir sa propre chaîne d’approvisionnement en batteries, en introduisant un format de batterie unifié et en ouvrant six usines de production à travers l’Europe d’ici 2030. La première usine de batteries de Volkswagen en Suède devrait commencer sa production en 2023. année et est en hausse de près de 60 % depuis le début de l’année à 33,21 $ par action.

Stocks automobiles à acheter : Ford (F)

Ford Motor Co. est un autre grand constructeur automobile qui s’aventure dans les domaines de la nouvelle technologie. Le vénérable constructeur automobile de Detroit présente une gamme de véhicules tout électriques construits autour de ses marques classiques telles que la muscle car Mustang et la camionnette F-150. Comme Volkswagen, Ford se lance également dans la production de batteries. La société ouvre une usine de batteries de 270 000 pieds carrés à Romulus, dans le Michigan, qui abritera plus de 200 ingénieurs et chercheurs.

Ford dépense 185 millions de dollars pour développer et tester des batteries de véhicules électriques dans son État d’origine, le Michigan. Cela fait partie de l’investissement plus large de 30 milliards de dollars de l’entreprise dans les véhicules électriques. Ford étend également sa ligne de production pour inclure des moteurs électriques et des boîtes-pont électriques pour les véhicules entièrement électriques, et se concentre également sur la technologie des voitures autonomes. En fait, Ford s’est associé à Volkswagen dans une coentreprise appelée “Argo AI”, une start-up de véhicules autonomes. Argo AI vient d’annoncer qu’il pilotera une série de robotaxis à Miami, en Floride et à Austin, au Texas.

Les actions de Ford ont été parmi les constructeurs automobiles les plus performants cette année. Au cours des sept derniers mois, l’action F a augmenté de 59% pour atteindre 13,95 $.

